Кто сломается теперь? У «Ливерпуля» эпидемия травм, но Клопп не останется без трофеев

Вирджил ван Дейк, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Мохамед Салах, Энди робертсон, Жоэль Матип, Наби Кейта, Джордан Хендерсон…Нет, мы не просто перечисляем футболистов основного состава «Ливерпуля». Все эти футболисты получили травмы в последний месяц. От обороны команды Юргена Клоппа просто ничего не осталось, а болельщики начинают день с вопроса «Кто сломается сегодня?».

Но, кажется, паниковать рано. Те же букмекеры не утратили своей веры в «Ливерпуль» и Юргена Клоппа. Разбираем шансы «красных» в турнирах текущего сезона.

В АПЛ «Ливерпуль» — фаворит

После 8 туров команда Клоппа идет на 3-м месте, набрав 17 очков в этих встречах. Это всего на один балл меньше, чем у «Лестера» и сразу на 5 больше, чем у «Манчестер Сити». Что до календаря, то у мерсисайдцев впереди игра с «Лестером», затем по расписанию «Брайтон», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». Даже с учетом других турниров календарь назвать убийственным нельзя. Хотя с «Лестером», конечно, будет очень непросто.

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом сезона, поставить на его победу можно с коэффициентом 2.60. На «Ман Сити» при этом 2.70, но 5 очков форы уже есть, а очная встреча завершилась ничьей.

При этом аналитики не подвергают сомнению место команды Клоппа в тройке лучших по итогам сезона, коэффициент на это 1.17. А на то, что «Ливер» будет в топ-4 и вовсе дают 1.06.

Конечно, если вы уверены, что эпидемия травм будет только расти и команда посыпется, что приведет к вылету в Чемпионшип, можно поставить на это с коэффициентом 5000.00. В случае успеха можно озолотиться: с 1000 рублей ставки можно получить на выплату 5 млн рублей! Но пока это просто научная фантастика.

Что до перспектив Мохамеда Салаха в гонке бомбардиров, то коронавирус египтянину не помеха. По оценке экспертов, он – главный фаворит, коэффициент на его победу сейчас 4.00. Пока у Салаха 8 голов, он делит лидерство сразу с несколькими игроками.

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Время работает на «Ливерпуль»

В Лиге чемпионов дела у подопечных Клоппа идут безоблачно – 3 победы в 3 матчах, уверенное лидерство в группе. Так что с выходом в плей-офф проблем возникнуть не должно, несмотря ни на какие кадровые проблемы. Ну а к играм на вылет медицинский штаб команды уже должен поставить на ноги большую часть выбывших.

О победе в турнире пока говорить сложно, слишком много впереди и времени, и игр. Но пока букмекеры ведут «Ливерпуль» в тройке главных фаворитов, поставить на успех мерсисайдцев можно с коэффициентом 7.50. Выше эксперты оценивают только великолепную «Баварию» (3.50), да главного конкурента команды по чемпионату Англии «Манчестер Сити» (5.50).

Без трофеев Клопп не останется

Если вы не уверены в том, стоит ли ставить на победу «Ливерпуля» в конкретном турнире, можно поставить на то, будет ли у «красных» победа в этом сезоне. Букмекеры считают, что своего Клопп и компания не упустят, несмотря на потери. Поставить на то, что «Ливерпуль» возьмет хотя бы один трофей, можно с коэффициентом 1.80. Потенциальный выигрыш 800 рублей с каждой поставлено тысячи!

При этом на то, что «Ливер» возьмет АПЛ и Кубок Англии, предлагают коэффициент 15.00. А вот в требл – Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, букмекеры не верят – поставить на то, что это будет сезон под знаком Клоппа, можно с коэффициентом 100.00.

Нападение «Ливерпуля» не пострадает

Кроме того, есть еще парочка интересных предложений от букмекеров. Так, с коэффициентом 15.00 можно поставить на то, что «Ливерпуль» забьет в каждом из 38 матчей АПЛ сезона-2020/2021. Что ж, 8 матчей они уже прошли, осталось 30 встреч. Учитывая, что травмы выкосили практически всю оборону мерсисайдцев, Клоппу ничего не останется, как играть в атаку. Эта ставка не выглядит супербезрассудной.

За 4.33 можно поставить на то, что «красные» ни разу не проиграют дома в этом сезоне АПЛ, тоже вполне вероятное событие.

Ну а еще можно поставить на то, что «Ливерпуль» наберет 100 или больше очков. Коэффициент на этот исход – 51.00. Сейчас у команды Клоппа 17 очков. В оставшихся 30 играх можно набрать 90. Значит, потерять можно не более 7 очков. Верится в это с трудом, но если наберут ход – все возможно. Главное, чтобы вопрос болельщиков «Кто сломается сегодня?» оставался без ответа как можно дольше.