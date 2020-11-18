«Нефтехимик» — ЦСКА. Прогноз: не спешите хоронить Барулина, Осипова и Костицына

19 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Нефтехимика» идёт за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — ЦСКА 19 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — ЦСКА 19 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» Нижнекамск — ЦСКА Москва (19.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по несколько игр и вошли в колею.

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На четверг, 19 ноября, запланированы сразу семь матчей. В Нижнекамске «Нефтехимик» сразится с ЦСКА, начало — в 19:00 мск. На первый взгляд, всё абсолютно понятно. Имя фаворита вопросов не вызывает: действующий обладатель Кубка Гагарина сразится с командой, находящейся за пределами зоны плей-офф.

«Волки» выступает значительно ниже привычного уровня. Вячеславу Буцаеву удавалось исправно сколачивать крепкий коллектив из откровенно скромного набора исполнителей, однако в нынешнем сезоне всё пошло не так. Не получается ровным счётом ничего: вратари совсем не впечатляют, атака буксует, спецбригады проваливаются.

В итоге лишь в двух из 11 последних матчей удалось зацепить очки. Обыграли рижское «Динамо» (3:1) и «Куньлунь» (6:3), то есть два худших клуба лиги. С соперниками посерьёзнее не набрали ничего. Положение, разумеется, плачевное. 16 очков в 25 поединках, 11-е место на Востоке, девять баллов до зоны плей-офф.

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ЦСКА накануне доказал, что может играть ниже привычного уровня в рядовых встречах регулярного чемпионата, однако в нужный момент включится на полные обороты и задушит кого угодно. «Локомотив» дышал огнём весь октябрь, штампуя победу за победой. Однако в Москве уступил по делу.

Красно-синие сотворили шедевр минимализма: быстро открыли счёт, после чего уверенно сушили игру. Вроде бы нанесли всего 14 бросков, однако нельзя сказать, что имели меньше острых моментов. Опасные броски до Ларса Юханссона долетали редко, меньшинство в нужный момент отработало как надо (3:1).

Подопечные Игоря Никитина закрепились на первой позиции в турнирной таблице Запада 43 очками. «Железнодорожники» отстают на семь пунктов, хоть и при игре в запасе. И вроде бы вопросов не может быть никаких — ЦСКА имеет колоссальную фору по уровню исполнителей, «Нефтехимик» проигрывает всем более-менее серьёзным командам.

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Однако всё упирается в статистику очных встреч. Дело в том, что в шести последних случаях москвичи лишь однажды выиграли в основное время. 2:1 в ноябре 2018 года. Плюс два поражения и три успеха по истечению основного времени. В общем, лезть в форы на таком фоне совсем не хочется.

Благо что «волки» действительно много проигрывают, но почти всегда с разницей в одну-две шайбы. А больше трёх голов они не пропускают на протяжении восьми поединков. Для аутсайдера КХЛ результат вполне достойный. Проходить мимо таких цифр не рискнём, сыграем от аутсайдера.

На ИТМ 3.5 гола ЦСКА дают нестыдный коэффициент 1.72. Вариант попроще — Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.96. Думается, хозяева много не пропустят, но обыграть таких «армейцев» они могут только при огромной доле везения. Ждём чего-то в духе 1:2 или 2:3.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — ЦСКА 19 ноября 2020 года

«Нефтехимик» выглядит слабо, но с ЦСКА всегда цепляется. В шести предыдущих очных встречах проиграл в основное время всего один раз, да и то в одну шайбу. А главное, в восьми предыдущих поединках подопечные Вячеслава Буцаева пропускали не больше трёх раз. «Армейцы» вряд ли покажут максимум, так что полной авоськи шайб тут не ждём.

Ставка: ИТМ 3.5 гола ЦСКА за 1.72.