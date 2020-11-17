Бельгия — Дания. Прогноз: Лукаку и Витселю рано праздновать, вне «Интера» Эриксен опасен

18 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Бельгия — Дания. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех Дании оценён букмекерами в 5.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Бельгия — Дания 18 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч второй группы лиги А Бельгия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Бельгия — Дания (18.11.2020)

Ноябрьская международная пауза подходит к концу, сборные сыграли товарищеские матчи и пятый тур в Лиге наций УЕФА. А это значит, что в новом европейском турнире осталось провести последние встречи, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу шестого тура откроют 17 ноября девять поединков, а завершат 18 ноября сразу 18. Среди прочих в среду сборная Бельгии на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене примет сборную Дании, начало — в 22:45 мск.



Бельгийцы в текущем розыгрыше Лиги наций выступают очень уверенно. В пяти сыгранных турах они набрали 12 из 15 возможных очков и занимают первую строчку во второй группе лиги А. Единственная осечка случилась в гостевом матче третьего тура против сборной Англии. Тогда англичанам несколько повезло, дело закончилось со счётом 2:1.



Зато в остальном у «красных дьяволов» порядок, четыре победы с общим счётом 11:2. А в матче прошлого тура получилось отомстить англичанам на своём поле (2:0). Тогда хозяева добыли преимущество в два мяча уже на 24-й минуте, а в оставшееся время неплохо оборонялись и спокойно довели дело до победы.

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В таблице они идут на первом месте, шансы на попадание в плей-офф турнира крайне высоки. В спину дышат как раз датчане, отставая всего на два балла. Фактически предстоящая очная встреча даст победителю право выйти в полуфинал, но Бельгию, в отличие от Дании, устроит даже ничья.



Впрочем, датчане тоже могут кое-чем похвастаться. Десять очков за пять игр с такими крепкими соперниками (Англия, Исландия и Бельгия) это круто. При этом они ещё и пропустили пока что меньше всех — всего лишь три мяча. А забить смогли целых шесть. Все в последних трёх играх.



Любопытно, что сборная Дании не проигрывает уже шесть матчей кряду, добыв пять побед на этом отрезке. Серия мощная, команда Каспера Юльманна вполне может навязать борьбу бельгийцам даже на чужом поле. Но ожидать большого количества голов, на наш взгляд, не стоит.

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Линии обороны и у тех, и у других одни из лучших в Лиге наций на данный момент. Мы бы проверили тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.94. Скорее всего, датчане закроются и будут ловить своё счастье в контратаках, всё же соревноваться в открытом футболе с таким оппонентом практически нереально. Пробить бельгийскую оборону будет крайне тяжело, но и хозяев на чужой половине ждёт испытание.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Бельгия — Дания 18 ноября 2020 года

Бельгийцам для выхода в плей-офф Лиги наций достаточно просто не проиграть, а вот датчане будут биться за три очка. Однако понятно, что на своём поле Бельгия будет фаворитом. Много голов не ждём, скорее всего, гости прижмутся к своим воротам и будут искать счастье в контратаках, но оборона у них довольно крепкая.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.