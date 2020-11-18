Сербия – Россия, Польша – Нидерланды и другие матчи. На что ставить 18 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 18 ноября.
На что ставить в футболе 18 ноября
Важнейший матч для сборной России. Выездная встреча с Сербией, и нужна только победа. Особенно если мы хотим не просто перейти в дивизион А Лиги наций, а попасть во вторую корзину при жеребьёвке отборочного турнира ЧМ-2022. Ну а чтобы стать первыми в группе Лиги наций, может хватить и ничьей. Если параллельно вничью сыграют Венгрия с Турцией.
Кроме того, узнаем ещё двух участников финала турнира. В группе А Босния примет Италию, а Нидерланды сыграют с Польшей. Пока итальянцы опережают соперника на одно очко. В другой группе Бельгия впереди Англии на два очка. Команда Роберто Мартинеса играет с Данией, а англичанам предстоит матч против Исландии.
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 18 ноября
В КХЛ три встречи. «Йокерит» сыграет с «Куньлунем», СКА примет «Трактор», а «Спартаку» предстоит матч с «Северсталью».
На что ещё ставить 18 ноября
На итоговом теннисном турнире ATP Даниил Медведев постарается огорчить Новака Джоковича и обеспечить себе полуфинал. Во втором матче дня сыграют Александр Зверев и Диего Шварцман.
В баскетбольном Еврокубке «Локомотив-Кубань» сыграет с литовским «Леткабелисом». Играют и в Евролиге, но сегодняшний день обойдётся без участия российских команд.
В волейбольной мужской Суперлиге «Кузбасс» примет АСК из Нижнего Новгорода.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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