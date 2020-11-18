Доминик Тим — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин хлопнет дверью, отомстив за Рафаэля Надаля

Рублёв потерял шансы на выход в полуфинал, а у Тима нет турнирной мотивации.

19 ноября Доминик Тим и Андрей Рублёв сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 17:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Тима. Ставки на победу австрийца принимаются с коэффициентом 1.73, успех россиянина оценён коэффициентом 2.13.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира в Лондоне Тим — Рублёв 19 ноября

Аналитики считают, что матч Доминик Тим — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.35.

Анализ матча Итогового турнира ATP Доминик Тим — Андрей Рублёв (19.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, осталась вишенка на торте — Итоговый турнир ATP. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

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Правда, зрителей из-за коронавируса нет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие здесь. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В группе «Лондон-2020» пришло время заключительного тура. Первыми на корт выйдут Доминик Тим и Андрей Рублёв, этот матч не несёт турнирной значимости. Австриец добыл две победы и гарантировал себе выход в полуфинал, россиянин потерпел два поражения и при любых раскладах не поднимется выше третьего места.

Нельзя сказать, что Принц грунта сминает оппонентов. Однако в решающий моменты он чертовски хорош. Встречи со Стефаносом Циципасом и Рафаэлем Надалем получились равными и затяжными, всё решалось на тоненького. Любопытно, что с греком управился даже быстрее, хотя там дошло до третьего сета.

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Битва с Надалем растянулась на 2,5 часа, хотя включила в себя только две партии. Они оказались абсолютно равными, оба тай-брейка забрал Доминик. В первом случае теннисисты резко перестали подавать, третья ракетка мира решила проблемы быстрее. Во втором сете Тим сделал обратный брейк и получил психологическое преимущество, а на тай-брейке дожал испанца.

Рублёв проиграл Рафе по всем статьям, а вот с Циципасом остановился в шаге от успеха. Винить может только себя. Оправился после провального первого сета (40% попаданий первым мячом, восемь невынужденных ошибок на два виннерса, один взятый гейм), забрал второй, ушёл с пяти брейк-пойнтов в одном из геймов третьего.

При счёте 6:5 даже имел 30:0 на приёме, но не справился. На тай-брейке взял четыре очка кряду при 2:5, последнее из которых — в результате затяжного розыгрыша. После него было видно, что дыхание Андрей сбил. Дальше исполнил двойную ошибку на матчболе и дважды попал в сетку. Обидно (1:6, 6:4, 6:7).

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Похоже, вторая ракетка России прошла пик формы после утомительного сезона. В то же время Тиму в оставшейся игре группового раунда совсем ничего не надо, главная задача — избежать повреждений и осложнений старых проблем с мозолями. Скажем, в Лондоне-2019 австриец в ничего не значащем матче проиграл скромному итальянцу Маттео Берреттини в двух сетах (6:7, 3:6).

Тогда он боролся в первой партии, после чего сбавил обороты и сэкономил силы перед полуфиналом. Разобрался с Александром Зверевым и только на тай-брейке решающего сета уступил в финале Циципасу. В общем, раскладывать энергию по дистанции Принц грунта умеет. Скорее всего, если что-то пойдёт не так, дальше он просто побережётся.

А это повышает шансы Рублёва хлопнуть дверью. Благо что две предыдущие очные встречи он у Тима забрал, причём в двух партиях. Мы бы выбирали между П2 за 2.13 и ИТМ 12.5 гейма Тима за 1.95. Три сета и тай-брейки — последнее, что сейчас нужно австрийцу. А вот вторая ракетка России получает шанс красиво попрощаться с Лондоном.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Доминик Тим — Андрей Рублёв 19 ноября 2020 года

Турнирной мотивации матч не несёт: Тим одержал две победы и вышел в полуфинал, Рублёв дважды проиграл и точно не выйдет из группы. Год назад австриец оказался в похожей ситуации и проиграл в двух партиях скромному Маттео Берреттини. Рвать жилы и тратить лишние силы австрийцу просто незачем. Если быстро разобраться с Андреем не выйдет, Принц грунта предпочтёт сохранить энергию для полуфинала.

Ставка: победа Рублёва за 2.13.