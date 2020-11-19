«Витязь» — «Северсталь». Прогноз: Александр Сёмин, Малыхин и Ежов прервут жуткую серию

После паузы на Евротур клуб из Подольска проиграл в основное время четыре матча подряд.

20 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Северстали» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 20 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 20 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» Подольск — «Северсталь» Череповец (20.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по несколько игр и вошли в колею.

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На пятницу, 20 ноября, запланированы всего два матча. Наиболее поздний из них стартует в 19:30 мск в Подольске, где «Витязь» сразится с «Северсталью». У хозяев дела складывают совсем плачевно: всё валится из рук, результаты просели, очков мало. Вероятность пролететь мимо плей-офф повышается с каждым днём.

После паузы на Евротур команда получила домашнюю серию из четырёх встреч. И полностью провалилась. Четыре поражения, все — в основное время. 1:2 от московского «Динамо», 1:8 от СКА, а также 3:7 и 1:3 от «Спартака». Шесть шайб за 240 минут в родных стенах — показательно откровенно слабый.

И ведь нельзя сказать, что играли как-то совсем плохо. Имели шансы зацепиться с бело-голубыми, обстучали все штанги и перекладины с «армейцами» (у оппонента, напротив, залетело всё подряд). Похоже, столь чувствительная неудача банально лишила хоккеистов уверенности.

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В первой игре с красно-белыми они посыпались, получив четыре шайбы ещё в первом периоде. Сутки спустя добавили, позволили москвичам нанести за стартовые 40 минут всего восемь бросков. И пропустили с них два гола. А сами сделали героя из Юлиуса Гудачека, попутно не реализовал численное преимущество пять раз.

В общем, 25 очков в 26 поединках и восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» отстаёт на два пункта при семи матчах в запасе, то есть обязательно будет подниматься. Ситуация не критическая, но неприятная. Возвращаться в колею нужно как можно скорее, конкуренты не дремлют.

Один из них и пожалует в Подольск в пятницу. «Северсталь» в последнее время чуть сбавила обороты, но по-прежнему входит в кубковую восьмёрку. Она опережает подопечных Михаила Кравеца на три пункта при одной игре в запасе. Но вот беда — соперник для череповчан категорически неудобный.

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В девяти предыдущих очных встречах они ни разу не обыграли «Витязь» в основное время. Две победы по буллитам и сразу семь поражений. Цифры очень серьёзные, игнорировать их не стоит. Второе — фактор своего льда, пусть и придётся обойтись без зрителей. И третье — лишних два дня отдыха у хозяев.

Этого вполне достаточно, чтобы разобраться в себе и поработать над реализацией. Потому будет отталкиваться от клуба из Московской области. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.78 и ИТМ 2.5 шайбы «Северстали» за 1.83. Забивают гости в последнее время немного, а «Витязь» после недавних провалов наверняка постарается сыграть осторожнее.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 20 ноября 2020 года

«Витязь» потерпел четыре поражения подряд в основное время. Однако с «Северсталью» он обязательно набирает очки — семь побед и два поражения по буллитам в девяти последних встречах. Плюс преимущество своего льда и два лишних дня на восстановление. Этого достаточно для проведения работы над ошибками и эмоциональной перезагрузки.

Ставка: победа «Витязя» с нулевой форой за 1.78.