Тим – Рублёв, «Локомотив» — «Йокерит» и другие матчи. На что ставить 19 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 19 ноября.

На что ставить в футболе 19 ноября

Матчи сборных закончились, матчи клубных команд ещё не начались. Футбольных событий сегодня немного, громких вывесок нет совсем. Но это не значит, что нельзя делать ставки на футбол.

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 19 ноября

В КХЛ большой игровой день – сразу 7 матчей. Выделяем встречи «Локомотив» — «Йокерит», «Барыс» — «Авангард» и «Ак Барс» — «Торпедо». Играть будут по всей стране — от Хабаровска до Москвы! Так что вы найдёте, на что сделать ставку.

На что ещё ставить 19 ноября

На итоговом теннисном турнире ATP Андрей Рублёв сыграет с Домиником Тимом. Австриец здесь в порядке, победил Надаля, а вот у Рублёва два поражения. Но может быть, молодой россиянин громко хлопнет дверью?! Коэффициент на победу Андрея 2.20 – неплохо! В параллельной встрече Надаль сыграет с Циципасом.

В баскетбольной Евролиге два матча российских клубов. «Химки» примут «Анадолу Эфес», а ЦСКА после победы над «Жальгирисом» едет в Мюнхен – в гости к «Баварии». В Еврокубке свой выездной матч сыграет УНИКС, казанцы на выезде сыграют с французским «Бургом».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!