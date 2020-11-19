«Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз: букмекеры сошли с ума. Знарок этого так не оставит

20 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех «Спартака» идёт за 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак» 20 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак» 20 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.65. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак» (20.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по несколько игр и вошли в колею.

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На пятницу, 20 ноября, запланированы всего два матча. Наиболее ранний из них стартует в 17:00 мск в Уфе, где «Салават Юлаев» сразится со «Спартаком». Вывеска классная, да и зелёные не играли на своём льду почти три недели. Болельщики тоже будут, хоть и не так много. Трибуны разрешено заполнить на 25%, а это около 2 тыс. человек.

Качество хоккея у подопечных Томи Лямся в последнее время весьма посредственное. В защите достаточно ошибок, в атаке выпадает целый ряд хоккеистов. Легионеры исправно вносят свои имена в протокол, наконец-то снова забивает Никита Сошников. Все остальные редко напоминают о себе, а меньшинство просто кошмарное.

Однако очки стабильно набираются. И это главное. Собственно, в шести предыдущих поединках уфимцы лишь однажды остались с пустыми руками. Проиграли ЦСКА со счётом 3:5, хотя упирались до последнего. Ещё были четыре победы — по 4:1 над «Амуром» и «Металлургом», а также 3:2 ОТ с «Куньлунем» и 4:3 ОТ с «Динамо».

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Где-то везло, где-то тащил Метсола, где-то выручали легионеры. Правда, закрыть выездную серию на мажорной ноте не вышло. В понедельник уступили СКА (2:3 ОТ), хотя имели основания рассчитывать на большее. Начали с 2:0, Михаил Бердин пропустил первую шайбу из средней зоны, а затем получил в ближний угол.

На второй период вышел уже Ярослав Аскаров, хозяева имели преимущество и своего всё же добились. Тем не менее полёт нормальный: 34 очка в 28 поединках, удалось остаться в группе лидеров Востока. До лидирующего в дивизионе «Авангарда» (а значит, и до второго места в конференции) всего два балла.

Возвращение в родные стены наверняка придаст «Салавату Юлаеву» импульс. И всё же перекос в котировках выглядит чрезмерно. «Спартак», пожалуй, немного уступает по уровню исполнителей. К тому же зелёные отдыхали на два дня больше. Но давать на хозяев заметно меньше двойки — это странно.

«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз: Скабелка, Паскуале и Ткачёв ответят на поражение от ЦСКА Состав у финнов по-прежнему не оптимальный, а вот ярославцы в порядке.

Во-первых, «СЮ» сейчас нестабилен. Спокойно обыгрывать на классе крепкие команды ему трудновато. Во-вторых, красно-белые в полнейшем порядке. Они остались без очков за 14 последних встреч лишь один раз. Хотя пересекались, например, с «Локомотивом», СКА, ЦСКА (дважды) и «Авангардом».

История противостояния тоже на их стороне. Пять побед в шести последних случаях! При таких коэффициентах логичнее отталкиваться от аутсайдера. Вариантов достаточно: Х2 за 2.12, П2 с нулевой форой за дивную тройку, «гости откроют счёт» за 2.30. Нам больше всего нравится ИТБ 2 гола «Спартака» за 1.82.

Логика простая. Красно-белые в последнее время забивают много и со вкусом, а «СЮ» часто ошибается в защите. На своём льду подопечные Томи Лямся действуют активно. Могут много забить, но и возможности для контратак предоставят. Плюс кошмарное меньшинство. Вот и получается, что две-три шайбы гости наверняка найдут.

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Хватит ли этого для успеха — отдельный вопрос, но нас он не интересует. Между прочим, москвичи добирались до отметки в два гола в 11 из 12 предыдущих очных встреч. А девять раз даже преодолевали её. Очень похоже на ошибку букмекеров. Ну не проходить же мимо?

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак» 20 ноября 2020 года

Букмекеры переоценивают хозяев. С качеством хоккея у них в последнее время проблемы, а вот «Спартак» в порядке. Исправно набирает очки, много забивает. В 11 из 12 предыдущих очных встреч красно-белые оформляли минимум две шайбы, а у «СЮ» достаточно ошибок в обороне и кошмарное меньшинство. Думается, дежурные два-три гола гости оформят. Хотя далеко не факт, что этого хватит для победы.

Ставка: ИТБ 2 гола «Спартака» за 1.82.