Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз: кто составит компанию Медведеву в полуфинале?

20 ноября Новак Джокович и Александр Зверев сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 17:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича. Ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.40, успех немца оценён коэффициентом 3.46.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира ATP Джокович — Зверев 20 ноября

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Александр Зверев не получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.05, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.94. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.66.

Анализ матча Итогового турнира ATP Новак Джокович — Александр Зверев (20.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, вишенка на торте — Итоговый турнир ATP — подходит к экватору. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

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Правда, зрителей из-за коронавируса нет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие до Англии добрались. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В группе «Токио-1970» пришло время заключительного тура. Первыми на корте появятся Новак Джокович и Александр Зверев, они начнут в 17:05 мск. Расклад максимально прост: Даниил Медведев не отдал ни единого сета и гарантировал себе первое место в квартете, а Диего Шварцман с двумя поражениями потерял шансы на плей-офф.

Таким образом, победитель этого матча займёт вторую строчку в группе и выйдет в полуфинал. Дополнительные показатели вроде выигранных сетов значения не имеют. Ноле быстро и уверенно разбил аргентинца, отдав тому всего пять геймов. А вот с россиянином не совладал, уступив со счётом 3:6, 3:6.

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Медведев смотрелся гораздо лучше. Уверенно держал подачу — серб зацепился всего в двух геймах, за которые создал один брейк-пойнт. И тут же получил несколько мощных подач подряд. А вот у первой ракетки мира мало что получалось. Розыгрыши со второго мяча регулярно отдавал, допустил несколько двойных ошибок, часто уступал в ралли.

Глобально ничего страшного не случилось, всё зависит только от себя. Джокович, естественно, считается фаворитом. Правда, после поражения накануне он сказал, что стал плохо себя чувствовать к концу первой партии и не смог показать лучший теннис из-за проблем с физической готовностью. Это напрягает, но за полтора дня вполне можно прийти в норму.

Зверев пока не впечатляет. Слабо отыграл с Медведевым и без шансов уступил в двух сетах, а накануне два с лишним часа возился со Шварцманом. Мог управиться гораздо быстрее, но время от времени накатывали невынужденные ошибки. На старте первой партии обошлось, а вот ближе к концу второй пришлось расплатиться двумя брейк-пойнтами. Правда, дальше аргентинец не сдюжил.

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Букмекеры справедливо отдают преимущество сербу, но многое упирается в его мотивацию (первое место в рейтинге по итогам года никуда не денется) и физическое состояние. На П1 дают скромный коэффициент 1.40, а лезть в большие форы опасно. При всех проблемах у Зверева есть мощная подача, которая часто выручает. То есть выноса в духе 6:3, 6:2 тут быть не должно.

Однако планка тотала слишком задрана. Проверим тотал меньше 22.5 гейма за 1.94. Дело в статистике очных встреч: на официальных турнирах соперники пересекались пять раз, всякий раз обходились минимумом сетов. И без тай-брейков. Зверев часто теряет самообладание, а Джокович, если что-то пойдёт не так, вряд ли станет рисковать здоровьем и упираться до последнего. Потому затяжной битвы не ждём. 20-21 гейма соперникам вполне может хватить.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Новак Джокович — Александр Зверев 20 ноября 2020 года

Победитель этого матча выйдет в полуфинал. Любопытно, что все пять предыдущих очных встреч заканчивались минимально возможным количеством сетов, а тай-брейков не было ни разу. Зверев часто теряет самообладание, а Джокович накануне жаловался на проблемы с самочувствием. На таком фоне проверим общий низ.

Ставка: тотал меньше 22.5 гейма за 1.94.