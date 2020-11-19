Черчесов давал нам шанс! Как можно было быстро разбогатеть на позоре сборной России

18 ноября в Лиге наций сборная России со счётом 0:5 в гостях проиграла Сербии. Команда Станислава Черчесова не сумела занять первое место в своей группе и осталась в Лиге В. А ещё попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. На футболистов и тренерский штаб обрушилось море критики, позитив найти практически невозможно, но он есть. Ведь на любом провале наших парней можно заработать.
Букмекеры наивно верили в сборную России, хотя предпосылок к этому было мало. До поединка с сербами наши парни не побеждали в пяти подряд матчах, даже с Молдавией умудрились скатать унылые нули. Однако именно команда Станислава Черчесова шла минимальным фаворитом в Белграде.
В итоге даже чистая победа Сербии оценивалась в 2.75, а в некоторых БК коэффициент превышал 3.00. Загрузив 1000 рублей на хозяев, можно было утроить ставку и без лишних переживаний смотреть за вторым таймом. Ведь к перерыву на табло горели 4:0.
Гол в первые 15 минут оценивался коэффициентом 3.70. Неманья Радоньич сделал это пари выигрышным даже чуть раньше – уже на 10-й минуте. Поставить на победу Сербии по итогам первого тайма и всего матча можно было за вкусные 4.60. И здесь всё прошло с запасом.
За некоторые выигрышные ставки пришлось поволноваться. Победа Сербии всухую шла за 6.50, а на фору (-2.5) в пользу хозяев давали 15.00. Россияне имели несколько хороших шансов для взятия ворот, но удача ни разу не повернулась лицом к нашей команде.
Самый высокий сыгравший коэффициент – 150.00. Такую котировку букмекеры давали на точный счёт 5:0. С пари на 1000 рублей можно было получить 150 000 рублей!
Из железных вариантов отметим ставку на то, что Россия не займёт итоговое первое место в своей группе. Перед заключительными матчами в квартете на данный исход можно было поставить за 1.67. Коэффициент скромный, но сыграл уверенно – команде Черчесова не хватило бы даже 5:5 с Сербией.
Эмоции болельщиков после матча с Сербией легко объяснить. Футболисты-миллионеры терпят разгромное поражение от соперника, которого с запасом обыграли два месяца назад. Да ещё и сделали это в решающем матче в группе, кому такое понравится?
Но у Сербии индивидуально более сильные исполнители, по движению и самоотдаче наши парни выкладывались по максимуму, а Черчесов пытался переломить ход матча заменами. Не вышло.
У одних залетело всё, у других – ничего. В футболе такое бывает. Раздражают зарплаты игроков или не нравится Черчесов? Зарабатывайте на этом!
Успешные ставки в матче с Сербией вы уже знаете. Но это ведь не единичные случай. Безвыигрышная серия нашей сборной составляет уже шесть матчей.
Букмекеры давали следующие коэффициенты на то, что Россия не победит на данном отрезке:
• 1.85 со Швецией;
• 1.95 с Турцией дома;
• 2.60 с Венгрией;
• 4.20 с Молдавией;
• 1.40 с Турцией в гостях;
• 1.55 с Сербией.
С шести пари подряд против России можно было увеличить сумму ставки в 85.48 раз: 1.85 х 1.95 х 2.60 х 4.20 х 1.40 х 1.55. Даже скромная 1000 рублей дала бы 85 480 рублей.
Поэтому к неудачам нашей сборной нужно не просто быть морально готовыми, а уметь делать на этом деньги.
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