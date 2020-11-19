Зачем критиковать футболистов за огромные зарплаты? Лучше ставить против России и зарабатывать.

Черчесов давал нам шанс! Как можно было быстро разбогатеть на позоре сборной России

18 ноября в Лиге наций сборная России со счётом 0:5 в гостях проиграла Сербии. Команда Станислава Черчесова не сумела занять первое место в своей группе и осталась в Лиге В. А ещё попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. На футболистов и тренерский штаб обрушилось море критики, позитив найти практически невозможно, но он есть. Ведь на любом провале наших парней можно заработать.

Букмекеры наивно верили в сборную России, хотя предпосылок к этому было мало. До поединка с сербами наши парни не побеждали в пяти подряд матчах, даже с Молдавией умудрились скатать унылые нули. Однако именно команда Станислава Черчесова шла минимальным фаворитом в Белграде.

В итоге даже чистая победа Сербии оценивалась в 2.75, а в некоторых БК коэффициент превышал 3.00. Загрузив 1000 рублей на хозяев, можно было утроить ставку и без лишних переживаний смотреть за вторым таймом. Ведь к перерыву на табло горели 4:0.

Дзюба на пороге величия. Артём близок к трём важнейшим рекордам России Черчесов не справится без Дзюбы. В сборной Артём лучше Месси и близок к Роналду, а в клубе скоро установит историческое достижение.

Гол в первые 15 минут оценивался коэффициентом 3.70. Неманья Радоньич сделал это пари выигрышным даже чуть раньше – уже на 10-й минуте. Поставить на победу Сербии по итогам первого тайма и всего матча можно было за вкусные 4.60. И здесь всё прошло с запасом.

За некоторые выигрышные ставки пришлось поволноваться. Победа Сербии всухую шла за 6.50, а на фору (-2.5) в пользу хозяев давали 15.00. Россияне имели несколько хороших шансов для взятия ворот, но удача ни разу не повернулась лицом к нашей команде.

Самый высокий сыгравший коэффициент – 150.00. Такую котировку букмекеры давали на точный счёт 5:0. С пари на 1000 рублей можно было получить 150 000 рублей!

Из железных вариантов отметим ставку на то, что Россия не займёт итоговое первое место в своей группе. Перед заключительными матчами в квартете на данный исход можно было поставить за 1.67. Коэффициент скромный, но сыграл уверенно – команде Черчесова не хватило бы даже 5:5 с Сербией.

Сумасшедшая ставка 20 рублей увеличилась в 11 000 раз. Спасибо судьям! Арбитры дали два пенальти, три раза смотрели VAR — в общем, сделали всё возможное, чтобы игрок сорвал куш.

Эмоции болельщиков после матча с Сербией легко объяснить. Футболисты-миллионеры терпят разгромное поражение от соперника, которого с запасом обыграли два месяца назад. Да ещё и сделали это в решающем матче в группе, кому такое понравится?

Но у Сербии индивидуально более сильные исполнители, по движению и самоотдаче наши парни выкладывались по максимуму, а Черчесов пытался переломить ход матча заменами. Не вышло.

У одних залетело всё, у других – ничего. В футболе такое бывает. Раздражают зарплаты игроков или не нравится Черчесов? Зарабатывайте на этом!

Успешные ставки в матче с Сербией вы уже знаете. Но это ведь не единичные случай. Безвыигрышная серия нашей сборной составляет уже шесть матчей.

Фантастическая ставка в 95 рублей выиграла 1,6 млн. И сожгла все нервы! Чудо случилось на 1900-й минуте. Точнее, на 10-й компенсированной минуте одного матча. Вы когда-нибудь о чём-то подобном слышали?

Букмекеры давали следующие коэффициенты на то, что Россия не победит на данном отрезке:

• 1.85 со Швецией;

• 1.95 с Турцией дома;

• 2.60 с Венгрией;

• 4.20 с Молдавией;

• 1.40 с Турцией в гостях;

• 1.55 с Сербией.

С шести пари подряд против России можно было увеличить сумму ставки в 85.48 раз: 1.85 х 1.95 х 2.60 х 4.20 х 1.40 х 1.55. Даже скромная 1000 рублей дала бы 85 480 рублей.

Поэтому к неудачам нашей сборной нужно не просто быть морально готовыми, а уметь делать на этом деньги.