«Бавария» — «Вердер». Прогноз: в сборной Нойер вытащил шесть мячей, а у Флика не пропустит

21 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех «Вердера» оценён букмекерами коэффициентом 24.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 21 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер» 21 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 5.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер» (21.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоялись несколько встреч.

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Но это была лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 21 ноября, в немецкой Бундеслиге запланированы сразу семь матчей. Пять из них стартуют в 17:30 мск. «Бавария» в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» сразится с «Вердером». Естественно, имя фаворита не вызывает сомнений.



Действующий чемпион Германии удерживает высочайшую планку. В восьми матчах после октябрьской международной паузы одержано восемь побед. На общую разницу голов больно смотреть — 29:7. Итоги такого отрезка представить несложно: стартовый раунд Кубка Германии преодолели, место в плей-офф Лиги чемпионов практически обеспечили.



А в чемпионате страны вышли на чистое первое место. 18 очков в семи турах, ближайший преследователь отстаёт на два пункта. Все остальные находятся ещё дальше. Перед перерывом обыграли в гостях дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Это даже не машина, а натуральный каток.

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Правда, на фоне плотного графика пошли кадровые проблемы. Травм немного, всего две. Вот только получили их железные исполнители основы: Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих. Левый защитник должен вернуться в начале декабря, а вот Киммиха на поле мы наверняка не увидим до 2021 года.



В остальном ситуация хорошая. Томас Мюллер и Джером Боатенг по традиции не получили вызова от Йоахима Лёва и имели две недели на восстановление. Левандовски отыграл с Италией только 45 минут из-за проблем с мышцами, однако это было изначальным планом. То есть серьёзного повреждения у поляка быть не должно.



В принципе, расписание у подопечных Ханса-Дитера Флика в ближайшие дни приятное. «Вердер», «Ред Булл Зальцбург» и «Штутгарт» — разница в уровне исполнителей колоссальна, а потому тренерский штаб наверняка проведёт ротацию. Даже одна лишняя осечка проблемой не станет, а вот избежать дополнительных травм крайне важно.

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«Вердер» держится в середине турнирной таблицы с 10 очками в семи турах. Правда, тут нужно делать скидку на календарь. Самый опасный соперник — «Хоффенхайм». А ещё — «Герта», «Шальке», «Арминия», «Фрайбург», «Айнтрахт» и «Кёльн». То есть переоценивать результаты бременцев явно не стоит.



«Бавария» столь хороша, что на П1 + тотал больше 2.5 мяча дают смешной коэффициент 1.29, а на П1 с форой (-1.5) — 1.33. Вариантов совсем немного. Можно попробовать угадать автора гола, можно — отрезок, на котором будет забит стартовый мяч. Неплохо смотрятся ставки «гол в первые 15 минут» за 2.22 и гол Томаса Мюллера за 1.83. Отдохнувший немец наверняка появится в старте.



Мы же предпочтём рискнуть и взять «гости не забьют» за 2.25. Во-первых, они забили больше одного мяча лишь в одном из семи поединков. Хотя, опять же, с грандами не сталкивались. Во-вторых, после предыдущей международной паузы мюнхенцы пропустили всего один гол в четырёх поединках.

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Нойеру вряд ли понравилось вынимать шесть мячей от Испании, команда должна поддержать опытного вратаря в непростой момент. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе двойки.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер» 21 ноября 2020 года

Мюнхенцы после октябрьской международной паузы добыли восемь побед из восьми возможных, а потому найти достойный вариант для ставки крайне сложно. Возьмём «гости не забьют» за 2.25. «Вердер» ни разу не отличился больше одного раза в семи турах, хотя имел самый лёгкий календарь во всей Бундеслиге. А «Бавария» в четырёх поединках после прошлого перерыва пропустила всего один мяч.



Ставка: «Вердер» не забьёт за 2.25.