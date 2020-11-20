«Специя» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук забудет позор в сборной перед визитом на «Энфилд»

Новичок Серии А много забивает, но пропускает ещё больше. Отличный вариант для «Аталанты».

21 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Специи» оценён букмекерами коэффициентом 6.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Специя» — «Аталанта» 21 ноября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Специя» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Анализ и прогноз матча 8-го тура Серии А «Специя» — «Аталанта» (21.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоялись несколько встреч.

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Но это была лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 21 ноября, в итальянской Серии А запланированы три матча. В 20:00 мск в Чезене «Специя» на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» начнёт выяснять отношения с «Аталантой». Должно быть весело.



Дело в том, что соперники играют в атаку и много забивают. Гости наряду с «Сассуоло» вообще самая результативная команда чемпионата Италии — 18 мячей. На счету хозяев 11 голов, из нижней части турнирной таблицы больше только у «Торино» и «Кальяри». Пропускают обе стороны тоже предостаточно.



По данному показателю они входят в пятёрку худших. «Богиня» вытащила из сетки уже 14 мячей, то есть в среднем по две штуки за 90 минут. «Специя» сделала это 15 раз. Похоже, отсиживаться в обороне и ждать у моря погоды никто не станет. Неудивительно, что даже на тотал больше 3 гола букмекеры дают смешной коэффициент 1.53.

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Что любопытно, результаты у подопечных Винченцо Итальяно более чем достойные. Восемь очков в семи турах, 13-е место. Проиграли только «Сассуоло» (1:4), «Милану» (0:3) и «Ювентусу» (1:4). То есть лидеру Серии А, обладателю второго места и действующему чемпиону. Пусть и во всех случаях разгромно.



А с остальными обязательно цеплялись за очки. Обыграли «Удинезе» (2:0) и «Беневенто» (3:0), скатали ничьи с «Фиорентиной» (2:2) и «Пармой» (2:2). В общем, лёгкой жизни у гостей тут точно не будет. Хотя понятно, что их шансы заметно выше. Пауза должна была пойти «богине» не пользу.



Ближе к концу октября команда выдохлась и просела. Достаточно сказать, что в пяти предыдущих поединках она добыла лишь одну победу. Да и ту над худшим клубом Серии А «Кротоне» (2:1). Всё же «скамейка» для участника Лиги чемпионов тут коротковата, пара-тройка кадровых потерь становится большой проблемой.

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Трудностей по-прежнему достаточно, но почти все они касаются линии обороны. В полузащите и атаке выбор солидный. Не хватает только Руслана Малиновского, который накануне заразился коронавирусом. Представительство в сборных у «Аталанты» не самое внушительное, целый ряд игроков основы имели время перевести дух.



Уже в среду предстоит совершить визит на «Энфилд». Шансы зацепиться будут, ведь у «Ливерпуля» колоссальное количество травмированных. Потому Джан Пьеро Гасперини вполне может провести ротацию и поберечь нескольких лидеров. Вполне возможно, что шанс получит Алексей Миранчук, который спас партнёров с «Интером» (1:1).



Разница в уровне исполнителей солидная. В то же время защита у «Аталанты» и без того не блистала, а уж на фоне кадровых потерь свой гол бодрая «Специя» наверняка найдёт. От этого и оттолкнёмся. На «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» дают 1.70, на Х2 + обе забьют — 1.77. Ставка посмелее — П2 + обе забьют за 2.43.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Специя» — «Аталанта» 21 ноября 2020 года

«Специя» здорово начала сезон. Уровень исполнителей скромный, зато яркий футбол приносит плоды. Забивает новичок Серии А много, вот только пропускает ещё больше. «Аталанта» любит таких соперников. В защите у «богини» хватает кадровых потерь, так что гол хозяева наверняка найдут. Но ничья кажется для них потолком.



Ставка: «Аталанта» не проиграет + обе забьют за 1.77.