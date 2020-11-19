«Государство должно контролировать денежные потоки». Депутат о новом законе для букмекеров

В последние недели появилось сразу две инициативы, которые коренным образом могут изменить букмекерский бизнес в России. Российским легальным букмекерам могут минимум в два раза увеличить размер целевых отчислений, поменять базу их расчёта. Может поменяться и адресат – планируется, что букмекеры будут направлять деньги не лигам и федерациям, как сейчас, а в федеральный бюджет.

Автор одной из инициатив, депутат Государственной думы от «Единой России» Игорь Станкевич в интервью «Чемпионату» рассказал, зачем нужны перемены и как это отразится на спортивном и букмекерском мире.

— Игорь Валентинович, зачем вообще нужно увеличивать целевые отчисления букмекерских компаний?

— Увеличение таких отчислений позволит улучшить обеспечение профессионального, любительского и детского спорта.



— Но тогда почему букмекеры должны переводить эти деньги не напрямую федерациям и лигам, а в федеральный бюджет?

— Для того чтобы был контроль. Весь законопроект, который мы вынесли на рассмотрение, стоит на одном слове – «прозрачность».



— Вы считаете, что сейчас отчисления букмекеров на развитие спорта контролируются слабо? Можете назвать суммы, которые недополучил российский спорт?

— Мы предлагаем схему, которая касается не только букмекеров. В законопроекте сказано, что всё, что поступает – должно встать на учёт. Вообще всё, включая интернет-розыгрыши.



Мы предложили систему, в которой любая ставка должна быть учтена. Так мы возвращаемся к прозрачности, а дальше со всего, что учтено – будет удерживаться единая и небольшая, как мы считаем, ставка. Более того, сегодня принято решение, что законопроект рассматривается советом Думы, пересылается во фракции, комитеты, правительству и президенту.

Мы не против обсуждений, давайте обсуждать, у нас открыто всё. Мы же не втихаря, извините, всё делаем. Это законопроект, сложный, объёмный и непростой. Всех, кто заинтересован, приглашаем к активному участию.



Я не сомневаюсь, что будут подготовлены соответствующие встречи в Думе. Это не самый слабый бизнес, чтобы с ним ломать копья. Нужно сесть и обсудить, чтобы найти правила, которые позволят всё принять.

Кто-то сказал уже мне, что это уничтожение мелких букмекеров, но это его взгляд, а есть мой, может и специфический. Я бываю не только в Москве или в крупных регионах, я вижу, как всё там работает.



Давайте мы приступим к официальному обсуждению законопроекта, он готов к этому, любой законопроект доступен для изучения. Сейчас мы уже не можем менять какие-то позиции, потому что он идёт на первое чтение, но вычищали документ достаточно долго и кропотливо.



— Ваша инициатива предусматривает создание вместо букмекерских СРО единой компании-регулятора. С чем связана такая замена?

— Это более эффективно, чем СРО. Если мы вернёмся к самому закону, то в нём сказано, кто является создателем, кто является контролирующим органом и кто за это отвечает. Это будет подправительственная организация, которая будет смотреть, что нужно делать. У нас есть примеры, когда такие организации работают. Но есть, конечно, и критические замечания. На сегодняшний день нужна система контроля.

— Вы сказали о примерах, можете их привести?

— Не очень удачный пример, но он работает – государственные спортивные лотереи. Их ругают, по-разному называют, но поскольку я был связан с этой работой на месте, в регионе, видел различные ситуации, связанные с игорным бизнесом, могу сказать. Та ситуация, которая сейчас сложилась с этим бизнесом, на мой взгляд, гораздо лучше, чем была десять лет назад. Могут быть замечания, но систематизация привела к определённым улучшениям. Может быть, больной до конца ещё не вылечился, но улучшения есть.

— Есть довольно популярное мнение, что если букмекеров обложить дополнительными требованиями, это сократит букмекерский рынок и снизит маркетинговые бюджеты. Соответственно спорт будет недополучать финансирование. Можете прокомментировать?

— Я уже сказал, что один человек ко мне обратился с подобным тезисом. Всё обсуждаемо, если есть предложения и расчёты – давайте мы их посмотрим. Сегодня говорить о том, что кого-то закроют или откроют, рано.

— Если ставки на определённые, не самые популярные виды спорта будут невыгодны букмекерам, они просто перестанут принимать их. В этом случае государство как-то поможет компенсировать недополученные средства федерациям по этим видам спорта?

— В законе всё чётко и прямо написано. Когда мы его готовили, тщательно анализировали, какие виды спорта пользуются популярностью. Но речь идёт только о спорте, есть ещё и другие системы ставок: события, звёздные мероприятия. Законопроект в том числе предполагает, что у нас вообще может не быть федераций или лиг, всякое может быть. Ставка сделана на определённый вид спорта – в таком случае отчисления с этой ставки передаются Министерству спорта для дальнейшего распространения. Механизмы есть.

Каждый спортивный союз или федерация будут смотреть, что им делать дальше. Повторюсь, мы открыты для обсуждения, если есть вопросы — обсудим. У нас есть второе чтение, у каждой федерации есть свои представители или любители в Государственной Думе. Мы открыты к обсуждению и далее: до третьего чтения, бывает даже после третьего возвращают законопроект, но это не тот путь – сейчас путь вперёд.

Мы с моим коллегой и те, с кем мы работали, заявляем: государство должно взять под контроль определённые денежные потоки. Не себе их забрать, такого и близко нет. Наблюдательный совет состоит из людей назначаемыми правительством, при том из самых заинтересованных: Минфин, Минэкономики и Минспорта, а также само правительство. А федерации всегда имеют возможность себя отстоять.

Я не думаю, что на непопулярные виды спорта перестанут делать ставки. Ставка – цена. Популярна она или нет – не важно, она работала и будет работать. В законопроекте не идёт речи, чтобы у кого-то что-то отнять и кому-то отдать.

— Не кажется ли вам, что новые инициативы подтолкнут российский рынок в сторону нелегального сегмента? Многие букмекеры могут уйти туда, а за ними и игроки.

— У нас всегда были опасения того, что у нас есть нелегальный рынок. Но если мы говорим о тех, кто хочет работать легально, мы должны всё привести в единое нормативное поле, которое контролируется государством. Там и ФНС, каждая ставка и оперативное разложение – всё прописано.

Если кто-то хочет уйти в нелегальную сторону, будут приняты какие-то меры, как я понимаю. Повторюсь уже не в первый раз: закон принимается для того, чтобы сделать этот бизнес максимально прозрачным. Ни у кого ничего не отбирая, никого никуда не загоняя.