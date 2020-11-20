«Герта» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо, Холанд и Витсель бросятся в погоню за «Баварией»

21 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Боруссия Д». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Герты» оценён букмекерами коэффициентом 5.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Герта» — «Боруссия Д» 21 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Герта» — «Боруссия Дотмунд» 21 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Боруссия Д» (21.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоялись несколько встреч.

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Но это была лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 21 ноября, в немецкой Бундеслиге запланированы сразу семь матчей восьмого тура. Наиболее поздний из них стартует в 22:30 мск в Берлине, где «Герта» на «Олимпиаштадионе» сразится с дортмундской «Боруссией».



Гости полностью соответствуют привычной парадигме. В последние годы они обрели стабильность — второе место в чемпионате Германии и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Пока этот джентльменский набор худо-бедно соблюдается. В Европе после поражения от «Лацио» быстро выправили ситуацию.



Две победы подряд позволили возглавить группу, впереди домашний поединок с «Брюгге». Ещё один успех откроет путь в 1/8 финала. В национальном первенстве дела складываются вполне нормально. 15 очков в восьми турах и третье место в турнирной таблице. До «Баварии» три балла, до «РБ Лейпциг» — один.

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Могло бы быть лучше, да только перед паузой на своём поле напор действующего чемпиона всё же не выдержали. В концовке имели шансы спастись, но свои шансы не использовали (2:3). Из положительных новостей — отсутствие кадровых проблем. Нет только Марселя Шмельцера, но левый защитник отсутствует давно.



А вот «Герта» выступает ниже ожиданий. Деньги есть, состав крепкий, а результат плачевный — семь очков в семи турах. Достойно сопротивлялись «РБ Лейпциг» (1:2), чуть не отняли очки у «Баварии» (3:4), да только домашние поражения от «Айнтрахта» (1:3) и «Штутгарта» (0:2) всё портят.



12-е место в турнирной таблице — явно не тот результат, на который рассчитывает руководство. Впрочем, позиции главного тренера Бруно Лаббадиа пока крепки. Благо что перед паузой берлинцы не проиграли «Вольфсбургу» (1:1) и разгромили «Айнтрахт» (3:0). Вот только теперь соперник будет гораздо крепче.

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«Шмели» забрали три предыдущие очные встречи. Что любопытно, все с разницей в один мяч. А в четырёх из пяти последних поединков голы забивались в обе стороны. Защита у дортмундцев не блещет, зато с атакой всё по-прежнему в порядке. Разница в уровне исполнителей весомая, кадровых проблем у фаворита нет. П2 за 1.75 смотрится здорово.

Ставка посмелее — ИТБ 2 гола гостей за 2.06. Берлинцы пропустили 13 мячей в семи турах, хуже только у обитателей дна Бундеслиги. Думается, Санчо, Холанду и Ройсу будет где разгуляться. Что-то вроде 1:3 или 2:3 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Герта» — «Боруссия Д» 21 ноября 2020 года

«Герта» набрала всего семь очков в семи турах, хотя имеет вполне крепкий состав. Прежде всего не хватает надёжности в обороне. Пропущено уже 13 мячей, хуже только аутсайдеры. Гости не имеют кадровых проблем, все сильнейшие в строю. Три предыдущих поединка с берлинцами они забрали. Не будем мудрить — П2 за 1.75 смотрится хорошо.



Ставка: победа «Боруссии» за 1.75.