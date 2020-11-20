«Монако» — «ПСЖ», Медведев – Шварцман и другие матчи. На что ставить 20 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 20 ноября.

На что ставить в футболе 20 ноября

Матчей сегодня немного, но поставить все равно есть на что. Центральный матч дня – встреча Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ». Александр Головин практически восстановился от травмы, но сегодня не сыграет. Вероятно, россиянина мы увидим на поле в следующем туре, а пока команде Нико Ковача придется непросто.



Кроме того, в Примере «Осасуна» сыграет с «Уэской», во Франции «Ренн» примет «Бордо», а в чемпионате Украины встретятся «Рух» и «Мариуполь».



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 20 ноября

В КХЛ 2 матча. В Уфе «Салават Юлаев» сыграет со «Спартаком», а «Витязь» примет «Северсталь». Зато большой игровой день в ВХЛ, можно ставить на матчи чемпионатов Финляндии, Чехии и Австриии.

На что ещё ставить 20 ноября

На Итоговом теннисном турнире ATP Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. Россиянин одержал на турнире уже две победы, так что мы вправе ждать и третьего успеха. В другой встрече дня встретятся Новак Джокович и Александр Зверев.

В баскетбольной Евролиге питерский «Зенит» на выезде сыграет с берлинской «Альбой». Важный матч для команды Хавьера Паскуаля. Выделим также встречи в Мадриде, где «Реал» примет «Фенербахче» и в Милане, где местный клуб сыграет с литовским «Жальгирисом».



В волейбольной женской Суперлиге два матча: «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Липецком», а московское «Динамо» примет «Минчанку».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!