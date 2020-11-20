«Вильярреал» — «Реал». Прогноз: Зидан покажет мастер-класс Эмери и ворвётся в топ-3

21 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 2.92.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Реал» 21 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал Мадрид» 21 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.56. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.49.
Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал» (21.11.2020)
Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоятся несколько встреч.
В испанской Примере пришло время 10-го тура. На субботу, 21 ноября, запланированы сразу четыре матча. В 18:15 мск «Вильярреал» на стадионе «Эль-Мадригал» начнёт выяснять отношения с «Реалом». Вывеска замечательная, соперники удачно начали сезон и сейчас входят в зону Лиги чемпионов.
Унаи Эмери прекрасно проявляет себя на новом месте. В Лиге Европы, разумеется, красота: девять очков из девяти возможных, чистое первое место в квартете. Вопрос о выходе в плей-офф фактически снят, ведь идущий третьим «Сивасспор» отстаёт на шесть пунктов. Остались формальности.
На внутренней арене тоже порядок. В девяти турах состоялось лишь одно поражение. Правда, по всем статьям. В конце сентября уступили на «Камп Ноу» «Барселоне» (0:4), интрига умерла ещё до перерыва. С тех пор — четыре победы и две ничьи. Справедливости ради, календарь оказался не самым сложным.
Были ещё 0:0 с мадридским «Атлетико» (0:0). Там не создали вообще ничего и оказались близки к поражению, однако «матрасники» упорно не могли попасть в створ. Плюс победа над колючим «Хетафе» в минувшем туре (3:1). В остальном — сплошь середняки да аутсайдеры. Хотя для попадания в топ-4 крайне важно набирать максимум именно с оппонентами поскромнее.
«Королевский клуб» испытывает проблемы в Лиге чемпионов, где с четырьмя очками в трёх турах занимает лишь третье место в группе. А вот на внутренней арене полёт нормальный. Восемь игр, 16 баллов. Результат не то чтобы замечательный, но по потерянным очкам уступают только «Реалу Сосьедад» и «Атлетико».
С учётом больших кадровых потерь это неплохо. Положительные новости потихоньку поступают, хотя в уравнении по-прежнему слишком много неизвестных. Каземиро, Азар и Милитао вылечились от коронавируса и готовы выйти на поле. В общую группу вернулись Карим Бензема, Лукас Васкес и Ферлан Менди. Точно не будет Федерико Вальверде, Начо и Одриосола.
А главный вопрос — центр обороны, поскольку Рафаэль Варан и Серхио Рамос получили травмы в расположении сборных. Без испанца мадридцы, например, напрочь провалились в Лиге чемпионов против «Шахтёра». Если он не сыграет на «Эль-Мадригале», свой гол-два хозяева наверняка найдут.
Очные встречи традиционно получаются весёлыми и результативными. Достаточно сказать, что в пяти предыдущих случаях проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Неудивительно, что сейчас на неё дают скромный коэффициент 1.78. Альтернатива — тотал больше 3 гола с расходом за 1.86.
Мы же предпочтём П2 с нулевой форой за 1.81. Проблемы у «Реала» точно возникнут, но «жёлтая субмарина» слабо провела оба матча с грандами в нынешнем сезоне. Не забила ни разу, набрала лишь одно очко. Унаи Эмери исторически испытывает проблемы в топ-играх, а мадридцы не проиграли «Вильярреалу» в пяти последних поединках. Поставим на чемпиона.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Реал» 21 ноября 2020 года
У мадридцев вернулись Каземиро, Бензема, Васкес и Менди, но кадровых потерь всё равно достаточно. Прежде всего напрягает центр обороны. В то же время «Вильярреал» слабо провёл оба матча с грандами (0:4 от «Барселоны», 0:0 с «Атлетико»), а Унаи Эмери в принципе редко выигрывает топ-игры в национальных первенствах. «Реал» не проигрывает «жёлтой субмарине» на протяжении пяти поединков, так что возьмём П2 с нулевой форой за 1.81.
Ставка: победа «Реала» с нулевой форой за 1.81.
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