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«Монако» — «ПСЖ», 20 ноября 2020 года, прогноз и ставка на матч чемпионата Франции

«Монако» — «ПСЖ». Прогноз на матч 20.11.2020
Алексей Анисимов
«Монако» — «ПСЖ». Прогноз: Головина опять не будет, но Мбаппе и Неймара ждут проблемы
Большинство лидеров Томаса Тухеля перед матчем в Монако находятся в сомнительной форме.
Ставки / Прогнозы 0

20 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех команды из Монако оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.

Букмекерские коэффициенты на матч 11-го тура Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 20 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» (20.11.2020)

Франция - Лига 1. 11-й тур
20 ноября 2020, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
ПСЖ
Париж

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА благополучно сыграны, скоро вернутся ведущие клубные чемпионаты. Теперь серьёзных пауз не предвидится, команды продолжат рубиться во внутренних первенствах и еврокубках. В чемпионате Франции тем временем добрались до 11-го тура.

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Программа откроется 20 ноября двумя поединками. В наиболее позднем из них клуб Александра Головина «Монако» примет финалиста прошлого сезона Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако.

Сам бывший игрок московского ЦСКА уже давно не выходил на паоле из-за травмы. Сообщается, что он только возобновит тренировки в общей группе в ближайшие дни, но поединок с парижанами точно пропустит. Не сможет помочь своей команде и другой игрок атаки — Виссам Бен Йеддер, у которого тест на коронавирус показал положительный результат.

Неудачный октябрь миновал, монегаски в двух турах перед ноябрьской международной паузой одержали две победы. Это позволило команде Нико Ковача забраться на шестое место в чемпионате Франции, хотя конкуренция большая. Поражение может откинуть её в середину турнирной таблицы.

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В 11 из 12 предыдущих очных встреч красно-белые забивали как минимум дважды.

Впрочем, дать бой действующему чемпиону Франции «Монако» способен. Дело в том, что у «ПСЖ» по-прежнему всё не так гладко с составом. Неймар и Мбаппе пропустили ноябрьские игры сборных из-за травм и только-только приступили к тренировкам. Лидерам клуба ещё предстоит набрать оптимальные кондиции.

Также под вопросом состояние Маркиньоса, Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии. Трио принимало участие в отборочных матчах ЧМ-2022 в Южной Америке, оно должно вернуться в Париж не раньше, чем за 48 часов до игры в Монако. Вполне возможно, что уставшие футболисты начнут встречу на скамейке.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» занимает привычную первую строчку, набрав 24 очка за 10 игр. Отрыв от второго места составляет уже пять пунктов, а потому даже поражение в предстоящем поединке не лишит клуб лидерства. Форма восхитительная — восемь побед кряду с общим счётом 26:1, прерывать такую серию будет обидно.

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Однако лёгкой прогулки парижане явно не дождутся. У «Монако» всё не так уж плохо с атакой: клуб забивал в девяти из десяти сыгранных туров, а всего отличился 17 раз. Больше только у «Ренна» и, собственно, «ПСЖ». На фоне отсутствия большинства лидеров в составе парижского клуба гол хозяев выглядит логично.

Мы бы проверили ставку «обе забьют + Х2» за коэффициент 1.76. Понятно, что гости — фаворит, но дать бой подопечные Нико Ковача могут. Статистика личных встреч, кстати, на нашей стороне. Такой вариант заходил в трёх предыдущих матчах между соперниками. Вот и не будем мудрить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» 20 ноября 2020 года

Парижане справедливо идут фаворитами в линии букмекеров, серия из восьми побед в национальном первенстве говорит за себя. Однако бой «Монако» вполне может дать даже без Головина. Дело в том, что форма большинства лидеров «ПСЖ» после международной паузы оставляет желать лучшего, едва ли они успели восстановиться.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет + обе забьют за 1.76.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Aurelien Meunier/Getty Images

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