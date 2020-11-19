«Монако» — «ПСЖ». Прогноз: Головина опять не будет, но Мбаппе и Неймара ждут проблемы

20 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех команды из Монако оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.

Букмекерские коэффициенты на матч 11-го тура Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 20 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» (20.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА благополучно сыграны, скоро вернутся ведущие клубные чемпионаты. Теперь серьёзных пауз не предвидится, команды продолжат рубиться во внутренних первенствах и еврокубках. В чемпионате Франции тем временем добрались до 11-го тура.

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Программа откроется 20 ноября двумя поединками. В наиболее позднем из них клуб Александра Головина «Монако» примет финалиста прошлого сезона Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако.



Сам бывший игрок московского ЦСКА уже давно не выходил на паоле из-за травмы. Сообщается, что он только возобновит тренировки в общей группе в ближайшие дни, но поединок с парижанами точно пропустит. Не сможет помочь своей команде и другой игрок атаки — Виссам Бен Йеддер, у которого тест на коронавирус показал положительный результат.



Неудачный октябрь миновал, монегаски в двух турах перед ноябрьской международной паузой одержали две победы. Это позволило команде Нико Ковача забраться на шестое место в чемпионате Франции, хотя конкуренция большая. Поражение может откинуть её в середину турнирной таблицы.

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Впрочем, дать бой действующему чемпиону Франции «Монако» способен. Дело в том, что у «ПСЖ» по-прежнему всё не так гладко с составом. Неймар и Мбаппе пропустили ноябрьские игры сборных из-за травм и только-только приступили к тренировкам. Лидерам клуба ещё предстоит набрать оптимальные кондиции.



Также под вопросом состояние Маркиньоса, Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии. Трио принимало участие в отборочных матчах ЧМ-2022 в Южной Америке, оно должно вернуться в Париж не раньше, чем за 48 часов до игры в Монако. Вполне возможно, что уставшие футболисты начнут встречу на скамейке.



В турнирной таблице чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» занимает привычную первую строчку, набрав 24 очка за 10 игр. Отрыв от второго места составляет уже пять пунктов, а потому даже поражение в предстоящем поединке не лишит клуб лидерства. Форма восхитительная — восемь побед кряду с общим счётом 26:1, прерывать такую серию будет обидно.

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Однако лёгкой прогулки парижане явно не дождутся. У «Монако» всё не так уж плохо с атакой: клуб забивал в девяти из десяти сыгранных туров, а всего отличился 17 раз. Больше только у «Ренна» и, собственно, «ПСЖ». На фоне отсутствия большинства лидеров в составе парижского клуба гол хозяев выглядит логично.



Мы бы проверили ставку «обе забьют + Х2» за коэффициент 1.76. Понятно, что гости — фаворит, но дать бой подопечные Нико Ковача могут. Статистика личных встреч, кстати, на нашей стороне. Такой вариант заходил в трёх предыдущих матчах между соперниками. Вот и не будем мудрить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» 20 ноября 2020 года

Парижане справедливо идут фаворитами в линии букмекеров, серия из восьми побед в национальном первенстве говорит за себя. Однако бой «Монако» вполне может дать даже без Головина. Дело в том, что форма большинства лидеров «ПСЖ» после международной паузы оставляет желать лучшего, едва ли они успели восстановиться.



Ставка: «ПСЖ» не проиграет + обе забьют за 1.76.