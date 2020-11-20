«МЮ» — «Вест Бромвич». Прогноз: Славен Билич подложит свинью Сульшеру и Бруну Фернандешу

21 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Вест Брома» оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Вест Бромвич» 21 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бром» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.99.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Вест Бромвич» (21.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоятся несколько встреч.

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Но это была лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 21 ноября, в АПЛ запланированы четыре поединка. Наиболее поздний из них стартует в 23:00 мск в Манчестере. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» будет принимать «Вест Бромвич Альбион».



Манкунианцы по-прежнему испытывают серьёзные проблемы со стабильностью. За парой-тройкой ярких встреч неизменно следует провал. Оле-Гуннару Сульшеру уже приходилось несколько раз отвечать на вопросы о возможной отставке, а СМИ потихоньку накидывают имена возможных сменщиков.



В Лиге чемпионов после справедливых побед над «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» умудрились проиграть «Истанбулу ББ», создав проблемы по выходу в плей-офф на ровном месте. В АПЛ всё совсем грустно. 10 очков в семи турах и 14-е место в турнирной таблице. Конечно, нужно делать скидку на плотность. До лидирующего «Лестера» восемь баллов при игре в запасе. И всё же для «дьяволов» это не результат.

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Ладно хоть накануне перерыва удалось на выезде обыграть «Эвертон» (3:1). Ближайший соперник заметно проще. «Вест Бромвич» слабо начал сезон, а по качеству футбола вообще претендует на звание худшего коллектива чемпионата Англии. Три очка в восьми турах, 18-е место.



Единственное достижение главного тренера Славена Билича — после жуткого начала (11 мячей в трёх турах) стали заметно меньше пропускать. Правда, на указанном отрезке встречались по большей части с середняками и аутсайдерами. Из общего ряда выбивается лишь «Тоттенхэм» (0:1), который к ноябрю банально выдохся из-за жутко плотного расписания.



Разумеется, шансы манкунианцев заметно выше, тем более на своём поле. Вот только вопросов хватает. Во-первых, пока в АПЛ они побеждают исключительно на выезде. В родных стенах результаты жуткие, хотя тут нужно упомянуть уровень оппозиции. 1:3 от «Кристал Пэлас», 1:6 от «Тоттенхэма», 0:0 с «Челси» и 0:1 с «Арсеналом».

«Специя» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук забудет позор в сборной перед визитом на «Энфилд» Новичок Серии А много забивает, но пропускает ещё больше. Отличный вариант для «Аталанты».

Во-вторых, из-за повреждений под вопросом находится участие Магуайра и Линделёфа. Они достаточно ошибаются, но остаются основными центральными защитниками команды. Варианты есть — Туанзебе показал себя неплохо, а Мактоминай играет в центре обороны в сборной Шотландии. И всё же сыгранности им наверняка будет не хватать.



Точно придётся обойтись без Люка Шоу и Эрика Бейи. Тем удивительнее, что на «обе забьют» дают прекрасный коэффициент 1.99. С созиданием у «дроздов» действительно колоссальные проблемы, однако «МЮ» умеет привозить голы на ровном месте. Свои два-три момента гости непременно получат. И этого может хватить.



Ставка посмелее — 1Х + обе забьют за 2.21. Тут всё просто: разница в уровне исполнителей колоссальна, даже без нескольких футболистов основы гранд обязан набирать очки с таким соперником. Положение у Сульшера шаткое, осечка с аутсайдером в такой ситуации нужна меньше всего.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «МЮ» — «Вест Бромвич» 21 ноября 2020 года

«Вест Бромвич» — один из главных претендентов на вылет в Чемпионшип. Вот только «МЮ» крайне нестабилен и ужасен на своём поле: одно очко в четырёх матчах АПЛ при 10 пропущенных мячах. Добавим сюда травмы основных защитников и сомнительное умение привезти себе гол на ровном месте. Очки манкунианцы наверняка наберут, вот только сыграть на «ноль» будет сложно.



Ставка: «МЮ» не проиграет + обе забьют за 2.21.