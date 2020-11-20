«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз: Газинский, Классон, Берг и Ионов проснутся после перерыва

21 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Тамбов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех тамбовского клуба оценён букмекерами коэффициентом 8.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Тамбов» 21 ноября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз матча 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Тамбов» (21.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, сборная России осталась в лиге B на следующий сезон и попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В Российской Премьер-Лиге подходит к концу первый круг.

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Программа 15-го тура чемпионата России откроется 21 ноября четырьмя поединками. Среди прочих в субботу «Краснодар» примет «Тамбов». Встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «ФК Краснодар», главным арбитром назначен Сергей Лапочкин.



Краснодарцы порядком забарахлили из-за плотного графика и гигантских кадровых проблем. На фоне неудачной игры в Лиге чемпионов у них были проблемы ещё и во внутреннем первенстве. К слову, в шести последних играх во всех турнирах у них пять поражений и только одна ничья. Грустный результат для бронзового призёра страны.



В пяти же последних турах текущего розыгрыша РПЛ «быки» добыли всего три из 15 возможных очков. В турнирной таблице они идут десятыми с 18 очками в активе. До четвёрки лидеров не хватает уже восемь пунктов. Ситуация близка к критической.

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Единственная победа пришлась на домашнюю игру с «Рубином» (3:1), но и тогда казанцы смотрелись не хуже хозяев. В остальных четырёх случаях — поражения с разницей в два гола: 0:2 от «Динамо» и «Ахмата» и 1:3 от «Спартака» и «Зенита». Едва ли Мурад Мусаев доволен десятью пропущенными мячами при двух забитых за столько короткий период.



Впрочем, начать исправлять бедственное положение «Краснодар» может уже сейчас. Ноябрьская международная пауза должна была пойти на пользу команде, некоторые лидеры восстановились после травм. Например, Берг с Классоном принимали участие в матче шестого тура Лиги наций против сборной Франции, а последний даже забил гол.



«Тамбов» проявляет характер в каждом матче, но внутри клуба сейчас не всё так гладко. В СМИ активно обсуждается тема серьёзных задержек зарплат, да ещё и Кирилл Панченко ушёл в тульский «Арсенал». Зато переболевшего главного тренера Сергея Первушина уже выписали из больницы, он полетит с командой в Краснодар.

«Герта» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо, Холанд и Витсель бросятся в погоню за «Баварией» В трёх предыдущих очных встречах дортмундцы побеждали с разницей в один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России тамбовчане занимают 13-ю строчку. Отрыв от зоны вылета составляет пять пунктов, а до 11-й позиции не хватает трёх. Хотя они забили не так уж и много, зато пропускают реже всех из пятёрки аутсайдеров. Во многих случаях выручает опытный Сергей Рыжиков.



Однако любопытно, что четыре из шести последних своих пропущенных мячей «волки» получили во вторых таймах. «Краснодару» эта статистика только на руку, поскольку 14 из 20 своих голов в РПЛ, не считая технической победы над «Ротором», он забивал как раз после перерыва. А потому есть все основания полагать, что второй тайм окажется результативнее первого.



На такой вариант, кстати, букмекеры дают уверенный коэффициент 2.11. При желании можно проверить также П2 с форой (+1.5) за 1.74. Шесть из восьми поражений тамбовчан в нынешнем сезоне были с разницей только в один мяч. Боевой характер команды никуда не делся, цепляться до последнего она умеет.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Тамбов» 21 ноября 2020 года

На наш взгляд, основные события в матче стоит ожидать ближе к концу. «Тамбов» здорово держит оборону и проявляет характер в каждом поединке. «Краснодару» пора прерывать неудачную серию, но забивает он, как правило, во вторых таймах. С организацией у гостей порядок, так что фавориту придётся искать пути к воротам Рыжикова.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.11.