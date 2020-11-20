«Букмекеры – самый активный инвестор». К чему могут привести новые инициативы власти

Основная мысль власть имущих — увеличить отчисления на развитие спорта. Но это может привести к непредсказуемым последствиям.

30 сентября вступил в силу закон, ужесточающий требования к букмекерам, а уже 6 октября министр финансов России Антон Силуанов выступил с предложением увеличить целевые отчисления на развитие спорта. Президент Владимир Путин это предложение поддержал, и уже в ноябре эта поддержка вылилась в две инициативы.

Первая из них исходит от Минфина и предусматривает двукратное повышение целевых отчислений – с 5 до 10% от дохода. Кроме того, министерство предложило поднять минимальный размер выплаты с 15 до 30 млн рублей и переводить средства не в спортивные федерации, а в федеральный бюджет.

Второй законопроект внесли на рассмотрение депутаты Госдумы от «Единой России» Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин. Этот документ предлагает заменить букмекерские СРО единой компанией-регулятором, установить минимальный размер отчислений 5 млн рублей на каждую лигу или федерацию. Также депутаты предложили поменять базу расчета – вместо 5% от дохода букмекеров могут заставить платить 1% от всех принятых ставок.

Эти предложения не на шутку обеспокоили всех представителей спортивного и букмекерского сообществ. Часть компаний может закрыться, всем наверняка придется снижать маркетинговые расходы. Оставшимся компаниям будет просто невыгодно принимать ставки на небольшие виды спорта, после уплаты отчислений они окажутся в минусе. Пострадавшим же будет спорт, его финансирование снизится.

«Чемпионат» собрал мнения всех заинтересованных сторон и пытается разобраться в ситуации.

Депутаты – за прозрачность бизнеса. И не хотят ломать копья

Один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Игорь Станкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем подчеркнул, что главная цель документа – сделать букмекерский бизнес полностью прозрачным.

«Весь законопроект стоит на одном слове – прозрачность. В законопроекте сказано, что всё, что поступает – должно встать на учёт. Вообще всё, включая интернет-розыгрыши. Мы предложили систему, в которой любая ставка должна быть учтена. Мы возвращаемся к прозрачности. А дальше со всего, что учтено – удерживать единую и небольшую, как мы считаем, ставку», — заявил Станкевич.

При этом власти понимают, что букмекерский бизнес важен, и готовы вести диалог. Так, по крайней мере, говорит Игорь Станкевич.

«Мы не против, давайте обсуждать, у нас открыто всё. Мы же не втихаря, извините, всё делаем. Это законопроект сложный, объёмный, непростой. Всех, кто заинтересован, приглашаем к активному участию. Я не сомневаюсь, что будут подготовлены соответствующие встречи в Думе. Это не самый слабый бизнес, чтобы с ним ломать копья. Нужно сесть и обсудить, чтобы найти правила, которые позволят всё принять», — сказал специалист.

По словам чиновника, бывает, что законопроекты отправляют на доработку даже после прохождения третьего чтения, поэтому компромисс возможен. При этом Станкевич сомневается, что принятие закона приведет к уничтожению мелких букмекеров и сокращению финансирования спорта.

«Кто-то сказал уже мне, что это уничтожение более мелких букмекеров, но это его взгляд, а есть мой, может и специфический. Я не думаю, что на непопулярные виды спорта перестанут делать ставку. Ставка – это цена. Популярна она или нет – не важно, она работала и будет работать», — резюмировал депутат.

«Государство должно контролировать денежные потоки». Депутат — о новых законах для БК Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Игорь Станкевич рассказал о проекте, устанавливающем новые правила целевых отчислений для букмекеров.

Минспорта поддерживает Минфин

Что до Минспорта, то этому ведомству ближе предложение Минфина о двукратном увеличении целевых отчислений.

«Минспорт России поддерживает предложение об увеличении в 2 раза размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах. При этом считает важным сохранить данные отчисления как источник финансирования сферы физической культуры и спорта, так как эти средства спортивные федерации и лиги направляют на развитие детско-юношеского и профессионального спорта», — заявили в пресс-службе ведомства в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Букмекеры: новые законы – ядерная зима для бизнеса

Пока депутаты призывают не нагнетать обстановку, букмекеры по-настоящему шокированы новыми инициативами государства. Одна из российских легальных компаний уже заявила, что в случае принятия инициатив готова рассмотреть вопрос об уходе с российского рынка.

Ситуацию прокомментировала президент одной из букмекерских СРО — «Ассоциация букмекерских контор» — Дарина Денисова.

«Четко могу сказать от имени букмекерства, что профессионалы отрасли совершенно не понимают, для чего нужно создавать монопольного регулятора в форме какой-то публично-правовой компании, для чего делать новый единый ЦУПИС. Почему кто-то имеет право разрушать целую индустрию?» – заявила Денисова.

По мнению президента СРО, если все выплаты букмекеров заводить напрямую в федеральный бюджет, то в итоге спортивные федерации будут получать несравнимо меньшие суммы.

«В таком случае букмекерское сообщество считает гораздо более эффективным создание общего фонда при Министерстве спорта, где эти отчисления будут аккумулироваться и затем распределяться под контролем руководства Минспорта и Счетной палаты», — подчеркнула Дарина.

Специалист считает, что предполагаемое увеличение целевых отчислений станет критическим ударом для букмекеров.

Остаётся только спорт. Новый закон усложнил работу букмекерам Ставок на «Евровидение», «Оскар» и продажу «Спартака» больше не будет.

«Возьмем, к примеру, предлагаемое изменение базы расчета целевых отчислений. Букмекеры согласны даже на увеличение обязательных минимальных ежеквартальных выплат с БК с нынешних 15 млн до 30 млн. Но – фиксированных. Предлагаемое же увеличение отчислений с 5% до 10% от GGR просто-напросто убьет отрасль», — отметила Денисова.

Что до инициативы депутатов, то, по мнению президента СРО БК, за авторами документа стоят те же люди, что и за жестко раскритикованной несколько месяцев назад всем букмекерским сообществом инициативой Федерации бокса.

«В случае создания подобного монопольного эрзац-регулятора многие лицензионные БК обанкротятся в результате увеличения выплат и введения выплат со ставок на иностранный спорт (что сократит объем таких ставок в линиях контор примерно на 70%). Соответственно, целевые выплаты упадут просто катастрофически по сравнению с сегодняшним днем, и это станет настоящим ударом для национальных спортивных федераций и лиг, что лишатся почти всей финансовой поддержки от букмекерства», — не сомневается Дарина.

«Потеря букмекеров будет крайне болезненной». Федерации обеспокоены новыми законами

Руководители федераций в своих высказываниях осторожны, но понимают, что новые инициативы грозят им сокращением финансирования. По словам исполнительного директора СБР Александра Пака, отчисления от букмекеров покрывают примерно 5-7% общего бюджета организации. И это при том, что биатлон все-таки сезонный вид спорта, не самый популярный у любителей ставок. Соответственно, летом СБР не получает отчислений от букмекеров, ведь в это время соревнований просто нет.

«Инициативы оцениваю положительно, но «положительными» они не будут для всего направления. Думаю, что не выживут мелкие букмекерские компании. Тут нужно соблюсти баланс, повысить отчисления так, чтобы не убить индустрию. Что касается идеи перечислять отчисления в федеральный бюджет, то правительству виднее, но мне это не нравится. Если это будут отчисления федерации, она сама рассмотрит, на какие уставные задачи их тратить. Если это будет через государство, будут очередные отчётности, документы и бумажная волокита», — отметил Пак.

Куда более критически настроен директор по коммерции, маркетингу и коммуникации РПЛ Павел Суворов. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым он отметил, что потеря спонсорских контрактов с букмекерами будет невосполнимой.

«Мы знаем, что идёт обсуждение о двукратном увеличении целевых отчислений со стороны букмекеров, внимательно следим за развитием этого процесса. Сейчас сложно выразить своё отношение, пока нет окончательного решения и его деталей. На сегодняшний день букмекеры стали неотъемлемой частью спонсорских программ большинства спортивных субъектов: клубов, лиг, федераций, и мы не исключение. Контракт РПЛ с генеральным партнером – букмекерской компанией — один из самых значительных на рынке. Потеря будет невосполнимой, но с одним уточнением: для этого должны быть очень веские причины, затрагивающие весь букмекерский сектор», — заявил Суворов.

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По словам специалиста, если новые законы примут, что нет сомнений, что спонсорские контракты сократятся.

«Любые рыночные законные инвестиции помогают развитию спорта. В этом смысле, букмекеры на сегодня, – самый активный рыночный сектор, инвестирующий в спортивную индустрию. Что касается сокращений финансирования, то ничего удивительного не произойдёт, букмекеры не отличаются от остального бизнеса. Если расходы, связанные с дополнительными отчислениями, не будут ничем восполнены, первыми пострадают маркетинговые и рекламные бюджеты. Вероятно, прямо пропорционально сократятся расходы на спонсорство и продвижение. Скорее всего, тяжёло придётся небольшим компаниям», — добавил Суворов.

Он также отметил, что любые инициативы должны учитывать интересы всех сторон.



«Отрасль, конечно, должна регулироваться, иметь возрастной ценз, определённый общественный контроль, прозрачные механизмы участия и так далее, но она уже неотъемлемая часть российской экономики. Возможность открыто спонсировать спортивные события и размещать рекламу у букмекеров появилась всего 3 года назад, этот рынок в самом начале пути, многие процессы и отношения только выстраиваются, идёт конкурентная борьба за потребителей, за лучшие спонсорские активы. Поэтому новые меры регуляторов должны всегда осуществляться с учётом интересов всех субъектов этой экосистемы», — сказал эксперт.

В завершение разговора Павел Суворов выразил мнение, что потеря контрактов с букмекерами для клубов РПЛ не станет системообразующей, но будет крайне болезненной. Мы поговорили с гендиректором «Уфы» Ринатом Шайбековым, чтобы понять, как возможные инициативы могут повлиять на жизнедеятельность команды.

«Честно говоря, мы просчитывали вариант, что мы должны получать от букмекеров больше денег. Но в жизни бывает всякое, если останемся без отчислений – будем привыкать к новым реалиям. Если так случится, такое ударит по нам. Не то, что мы умрём, но всё же», — заявил Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

При этом гендиректор «Уфы» отметил, что поддерживает инициативы правительства, но с некоторыми оговорками.

«Эти инициативы хорошие. Думаю, что это всё пойдёт на финансирование детских школ. Но когда есть какой-то регулятор или посредник, он будет забирать часть денег себе. Как бы не получилось так, что букмекеры платили 5%, а будут 10%, но часть будет доставаться регулятору. Пока до конца непонятно, как это будет выглядеть. Все же понимают, что, если сидит прослойка – она что-то забирает.

Я за то, чтобы команды зарабатывали на этом. Главное – не должны играть профессиональные спортсмены. А для индустрии такие партнёрства идут в плюс, так живёт весь мир. Такие партнёрства существуют, чтобы государство меньше участвовало в финансировании клубов», — подчеркнул Шайбеков.

Итак, новые инициативы стали реальностью. Вероятно, их начнут рассматривать в Госдуме уже в декабре. От нововведений не уйти, но важно понимать – если сейчас голос букмекеров не услышат, то пострадать может как легальный бизнес, который только-только начал набирать силу, так и российский спорт.

Время искать компромиссы.