«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Дзюба покажет себя в Грозном, Талалаев подловит Семака

21 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех грозненцев оценён в 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч 15-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 21 ноября 2020

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (21.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, сборная России осталась в лиге B на следующий сезон и попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В Российской Премьер-Лиге подходит к концу первый круг.

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Программа 15-го тура чемпионата России откроется 21 ноября четырьмя поединками. Среди прочих в субботу грозненский «Ахмат» примет санкт-петербургский «Зенит». Встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, главным арбитром назначен Сергей Карасёв.



За грозненцами при Андрее Талалаеве приятно наблюдать, они сумели справиться с мини-кризисом в середине первого круга, а сейчас продолжают показывать крайне любопытный футбол. В шести последних турах потерпели всего лишь одно поражение и скатали одну ничью. График более чем достойный.



Осечки пришлись на выездные игры с «Рубином» (1:1) и «Ростовом» (0:3). И если в Казани априори играть непросто, то в Ростове гости при счёте 0:1 не реализовали пенальти, а затем в концовке вовсе остались в меньшинстве и пропустили ещё два. В остальных же четырёх случаях команда Талалаева забила восемь голов.

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Вообще, с результативностью у «Ахмата» проблем нет. 17 забитых мячей за 14 игр — результат крепкий, особенно по меркам низового чемпионата России. На данный момент в турнирной таблице грозненский клуб находится на седьмой строчке. При этом отставание от топ-4 составляет всего лишь три пункта.



Любопытно грозненцы играют и на своём поле. В шести домашних матчах у них четыре победы и лишь два поражения: от лидера ЦСКА (0:3) и от «Сочи» (0:1). Причём в обоих случаях хозяева смотрелись предпочтительнее своих соперников, да только реализация подвела. «Зенит» явно ждёт непростой поединок.



Дело ещё и в том, что петербуржцы в нынешнем сезоне выступают в гостях заметно ниже привычного уровня. У них только три победы за семь выездов при восьми забитых мячах. Откровенно говоря, слабовато для действующего чемпиона России.

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Кроме того, у команды Сергея Семака на носу важнейшая встреча в Италии с «Лацио». Оставить все силы в Грозном чревато, ведь сине-бело-голубым нужно набирать очки и в Лиге чемпионов. А при таких раскладах вполне можно подумать над ставкой «обе забьют». Букмекеры дают на неё нестыдный коэффициент 1.81.



Конечно, «Зенит» справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке, но на своём поле грозненцы без боя не сдадутся. К тому же, статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что в семи из восьми последних очных игр в Грозном забивали обе стороны.

Артём Дзюба не был вызван в сборную России и отдохнул, хозяева имели время хорошенько подготовиться. Думается, пару-тройку голов мы тут увидим.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 21 ноября 2020 года

Понятно, что «Зенит» — фаворит в предстоящем поединке, но дать бой «Ахмат» на своём поле способен любому сопернику. На наш взгляд, стоит проверить голы в обе стороны. Статистика личных встреч на нашей стороне. В семи из восьми предыдущих поединков в Грозном забивали обе команды. А оборона у сине-бело-голубых сейчас не блещет.



Ставка: обе забьют за 1.81.