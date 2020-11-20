«Локомотив» — «Арсенал». Прогноз: Николич и Зе Луиш исправятся за позорные 1:5 с «Динамо»

21 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех туляков оценён букмекерами в 5.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.

Букмекерские коэффициенты на матч 15-го утра РПЛ «Локомотив» — «Арсенал» 21 ноября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз матча чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» Тула (21.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, сборная России осталась в лиге B и попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В Российской Премьер-Лиге подходит к концу первый круг.

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Программа 15-го тура чемпионата России откроется 21 ноября четырьмя поединками. Среди прочих в субботу московский «Локомотив» примет тульский «Арсенал». Встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «РЖД Арена», главным арбитром назначен Алексей Сухой.



«Железнодорожники» могли уходить в отличном настроении на ноябрьскую международную паузу после сенсационной домашней ничьи с мадридским «Атлетико» в третьем туре Лиги чемпионов. Однако выездная игра в дерби с «Динамо» всё испортила. Дело в том, что гости тогда уступили с кошмарным счётом 1:5.



При этом главный тренер Марко Николич теперь будет вынужден обойтись в матче с туляками без основного голкипера Маринато Гильерме и центрального защитника Слободана Райковича. Оба игрока получили красные карточки и 15-й тур чемпионата России пропустят. Говорить про травмы лишний раз не хочется. Потерь и без того хватало, а теперь до конца 2020 года придётся обходиться без Фёдора Смолова. Пусть он в последние месяцы и выглядел крайне слабо.

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В Лиге чемпионов с «Атлетико», «Баварией» и «Ред Буллом» из Зальцбурга красно-зелёные показывают себя хорошо, сохраняя серьёзные шансы на евровесну. А вот на внутренней арене сплошной кошмар. В трёх последних турах — три поражения и девять пропущенных мячей. Любопытно, что в 11 турах до этого они пропустили на два мяча меньше. Тоска.



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» идёт на восьмой строчке, набрав 21 балл. Отставание от четвёрки лидеров составляет уже пять пунктов, так что прерывать серию поражений нужно как можно быстрее. Благо что ближайший соперник сейчас категорически не впечатляет.



Пост главного тренера «Арсенала» незадолго до паузы занял Дмитрий Парфёнов. Под его руководством команда провела один матч, ничем хорошим это не закончилось. На своём поле сыграли вничью с одним из аутсайдеров РПЛ «Ротором» (1:1). Любопытно, что более 50 минут волгоградцы играли в меньшинстве. И всё равно зацепились за очки.

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Против туляков играет также кошмарная гостевая серия. За шесть выездов они смогли набрать только один из 18 возможных баллов, даже у многострадальной «Уфы» на три больше. При этом забить получилось всего пять раз, а пропустить целых 16.



В предстоящем поединке мы бы не стали ждать много голов. «Локомотиву» важно в первую очередь сыграть надёжно в обороне, а в атаке у него в последнее время не больше гола за матч. «Канониры» же переживают непростые времена, тут уж не до яркого футбола и веселья. Так что классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.87 выглядит неплохо.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Арсенал» 21 ноября 2020 года

«Локомотив» тяжело переживает выступление в Лиге чемпионов, сил играть на два фронта не хватает, а внушительные кадровые потери усугубляют ситуацию. После кошмарного отрезка в чемпионате России важно надёжно сыграть в обороне. Благо что туляки на выезде ужасны — всего одно очко в шести поединках. Высокой результативности в предстоящем поединке не ждём.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.