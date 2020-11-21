«Спартак» — «Динамо», «Атлетико» — «Барселона» и другие матчи. На что ставить 21 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 21 ноября.

На что ставить в футболе 21 ноября

Клубный футбол возвращается. Сегодня много вкусных матчей. В РПЛ стартует 15-й тур. Главный матч – разумеется, дерби «Спартак» — «Динамо». Это немецкая тренерская дуэль, Тедеско против Шварца. В Бундеслиге Доменико выиграл у Сандро 3 раза из 4. Как-то будет на этот раз? Кроме того, «Краснодар» примет «Тамбов», «Ахмат» — «Зенит», а «Локомотив» — «Арсенал».

Суперматч ждет нас в испанской Примере: «Атлетико» сыграет с «Барселоной». Их главный конкурент – «Реал» — отправляется в гости к «Вильярреалу», и это тоже будет очень интересно.

В Англии будут сражаться Жозе Моуринью против Пепа Гвардиолы – «Тоттенхэм» против «Ман Сити». «Челси» едет в гости к «Ньюкаслу», а «МЮ» постарается прервать серию неудач в игре с «Вест Бромвичем».

В Германии интересный матч пройдет в Берлине, где «Герта» примет дортмундскую «Боруссию». В Италии «Ювентус» проэкзаменует «Кальяри». Ну и в целом играть в футбол будут по всей Европе, выбирайте матчи для ставок!

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 21 ноября

В КХЛ сегодня 5 игр. День начнется в Екатеринбурге, где «Автомобилист» примет «Торпедо». «Йокерит» сыграет с «Сочи», а «Куньлунь» постарается отобрать очки у «Ак Барса». «Локомотив» сыграет с рижским «Динамо», а минским динамовцам предстоит игра с ЦСКА.

На что ещё ставить 21 ноября

На итоговом теннисном турнире ATP Даниил Медведев сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем. Джоковича Даниил уже обыграл, сможет ли преподнести еще один сюрприз – посмотрим. В другом полуфинале Новак Джокович поборется с Домиником Тимом.



Большой волейбольный день в России – туры пройдут и в мужской, и в женской Суперлигах. Внимание приковано к матчу в Санкт-Петербурге, где «Зенит» сыграет с «Факелом».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!