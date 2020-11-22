ЦСКА — «Сочи», «Ливерпуль» — «Лестер» и другие матчи 22 ноября: что смотреть сегодня

Битва лидеров АПЛ, Дженнаро Гаттузо против «Милана», финал Итогового турнира ATP в Лондоне. И много чего ещё.

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА определились чемпионы, групповые этапы еврокубки добрались до экватора. Мировой спорт развернулся во всём своём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 22 ноября.

На что ставить в футболе 22 ноября

О сборных наконец-то можно забыть, возвращаемся к клубному футболу. В выходные выбор колоссальный. На 22 ноября запланированы три матча 15-го тура РПЛ. Раньше всех начнут ЦСКА и «Сочи» (14:00 мск). 2,5 часа спустя придёт время «Ротора» и «Урала», напоследок на поле выйдут «Рубин» и «Ростов» (19:00).

«Рома» — «Парма». Прогноз: Эрнани, Бруну Алвеш и Жервиньо помогут «Милану» с «Ювентусом» Римляне хорошо начали сезон, но из-за кадровых проблем сыграют полуторным составом.

Четыре матча состоится в чемпионате Англии. Наиболее яркий из них оставлен на десерт. В 22:15 мск лидер АПЛ «Лестер Сити» наведается на «Энфилд» к «Ливерпулю». Действующий чемпион Англии испытывает колоссальные проблемы с травмированными, особенно в обороне. Но отступать некуда. Также «Фулхэм» сыграет с «Эвертоном», «Шеффилд» — с «Вест Хэмом», а «Лидс» — с «Арсеналом».



В испанской Примере всё самое интересное состоялось накануне. На воскресенье осталось четыре встречи. Вывески откровенно скромные: «Эйбар» — «Хетафе», «Кадис» — «Реал Сосьедад», «Гранада» — «Вальядолид» и «Алавес» — «Валенсия».



В чемпионате Германии тоже поживиться нечем. Все участники еврокубков отыграли в субботу, потому в воскресенье выбирать не из чего. Остались две игры восьмого тура: «Фрайбург» — «Майнц» и «Кёльн» — «Унион».



Зато в итальянской Серии А будет весело. Сразу семь поединков восьмого тура! Среди прочих «Рома» сразится с «Пармой», а «Интер» — с «Торино» (оба — в 17:00 мск). Самое сладкое припасли напоследок: «Наполи» в 22:45 мск начнёт выяснять отношения с «Миланом». Дженнаро Гаттузо против бывшего клуба, битва первой и третьей команды чемпионата Италии на момент начала тура.

«Интер» — «Торино». Прогноз: Конте и Ханданович провалят репетицию перед визитом «Реала» Забивают нерадзурри достаточно, но с такой защитой далеко не уехать.

В чемпионате Франции пройдут шесть встреч. Стоит выделить разве что противостояние «Анже» и «Лиона» (19:00), а также «Лилля» и «Лорьяна» (23:00). В остальных случаях середняки будут толкаться с аутсайдерами.



Естественно, продолжат играть и в менее престижных европейских лигах. Однако по-настоящему топовых противостояний там нет, хотя выбор велик. От чемпионата Нидерландов до первенства Боснии и Герцеговины.

Матчи по хоккею для ставок 22 ноября

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, в воскресенье пройдут пять встреч. «Салават Юлаев» сразится с «Барысом» (14:30 мск), «Металлург» — с «Северсталью», «Трактор» — с московским «Динамо» (оба — в 15:00). Два часа спустя настанет время «Нефтехимика» и «Спартака».



На закуску останется битва СКА и «Амура», стартовое вбрасывание состоится в 17:30 мск. Также можно поставить на МХЛ и ВХЛ, там матчей будет очень много.

На что ещё ставить 22 ноября

Гвоздь программы — финал Итогового турнира ATP в Лондоне. Было восемь участников, осталось двое сильнейших. Среди них есть первая ракетка России! Даниил Медведев дожал накануне Рафаэля Надаля и теперь сразится с австрийцем Домиником Тимом, который одолел самого Новака Джоковича. Начало — в 21:00 мск.

Любители автогонок могут поставить на 14-й этап MotoGP, Гран-при Португалии (17:00 мск). Три поединка пройдут в Единой лиги ВТБ. Вывески неплохие: УНИКС — «Химки» (13:00), «Енисей» — «Локомотив-Кубань» (14:00) и «Парма» — ЦСКА (15:30). Также продолжают играть в основных европейских баскетбольных чемпионатах.