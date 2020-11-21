«Фулхэм» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Хамес и Айуоби закончат жуткую серию в АПЛ

22 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Эвертон». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу ливерпульского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех лондонцев оценён в 3.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч 9-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Эвертон» 22 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Эвертон» (22.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, игроки сборных разъехались по домам. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В английской Премьер-лиге добрались до девятого тура.

«Рома» — «Парма». Прогноз: Эрнани, Бруну Алвеш и Жервиньо помогут «Милану» с «Ювентусом» Римляне хорошо начали сезон, но из-за кадровых проблем сыграют полуторным составом.

Программа девятого тура чемпионата Англии продолжится 22 ноября четырьмя поединками. В самом раннем из них лондонский «Фулхэм» примет ливерпульский «Эвертон». Встреча начнётся в 15:00 мск и пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, главным арбитром назначен Эндрю Мэдли.



Лондонцы сумели-таки выбраться из зоны вылета ещё до ноябрьской паузы для сборных. В начале ноября получилось обыграть дома другого аутсайдера «Вест Бромвич Альбион» (2:0). В сумме с ничьей против «Шеффилд Юнайтед» это позволило подняться на безопасную 17 строчку в турнирной таблице.



Сейчас у «дачников» всего четыре балла в активе и крайне шаткое положение. «Вест Бромвич» отстаёт лишь на один пункт, а «Бёрнли» на два, но у последних есть игра в запасе. При этом даже до 15-й позиции, на которой задержался «Лидс Юнайтед», лондонскому клубу не хватает целых шести очков.

Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Прогноз: великий испанец не пустит россиянина в финал Даниил набрал отличный ход на Итоговом турнире ATP, но букмекеры явно переоценивают его силы.

Пока что Скотт Паркер никак не может отладить игру своей команды, особенно в обороне. Уж очень много она пропускает — уже 15 голов. При этом состав тут довольно крепкий, есть молодые и перспективные футболисты. А экс-голкипер «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» Альфонс Ареола выручает как может: у него чуть больше четырёх сейвов в среднем за игру.



«Эвертон» после мощнейшего старта порядком забарахлил на фоне травм и дисквалификаций. Клуб не может набрать очки уже три тура подряд, пропустив при этом семь голов, а забив только два. Разумеется, при такой серии с первым местом пришлось распрощаться.



Перед девятым туром «ириски» занимают седьмую строчку в чемпионате Англии с 13 баллами в активе. Благо, плотность таблицы сохраняется высокая — до топ-4 не хватает всего трёх пунктов. Правда, в этом заключается и минус, поскольку конкуренция бешеная.

«Атлетико» — «Барселона». Прогноз: одинокий Месси не сломит солдат Симеоне в Мадриде Фати и Бускетс травмированы, Гризманн по-прежнему хандрит. Всё полностью зависит от Лео.

Впрочем, прервать неудачную серию и закрепиться в верхней части турнирной таблицы подопечные Карло Анчелотти могут уже в ближайшей игре. Состав у опытнейшего итальянского специалиста набирается боевой. Из сборных вернулись Хамес Родригес и Ришарлисон. А это те игроки, которые делают разницу на поле.



Последний даже забил, чем помог Бразилии победить уругвайцев, наверняка он будет в отличном настроении. Так что мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.93. «Фулхэм», конечно, подаёт признаки жизни, но шесть поражений в восьми турах — это много.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Эвертон» 22 ноября 2020 года

«Эвертон» справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке. Состав у Карло Анчелотти набирается боевой, лидеры вернулись из сборных и готовы играть. «Фулхэм», конечно, подаёт признаки жизни, но шесть поражений в восьми турах — это много. Ждём победы гостей, им пора прерывать чёрную серию.



Ставка: победа «Эвертона» за 1.93.