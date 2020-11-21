«Рубин» — «Ростов». Прогноз: без Хвичи Слуцкий обречён. Карпин и Ерёменко своё не отдадут

22 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех ростовчан оценён в 3.12. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч 15-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» 22 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов» (22.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, сборная России осталась в лиге B и попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В Российской Премьер-Лиге подходит к концу первый круг.

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Программа 15-го тура чемпионата России продолжится 22 ноября тремя поединками. Среди прочих в воскресенье казанский «Рубин» примет «Ростов». Встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, главным арбитром назначен Павел Кукуян.



Коронавирус добрался и до казанцев, накануне домашней игры с ростовчанами сразу три игрока находятся на карантине. Тесты дали положительные результаты у Хвичи Кварацхелии, Хвана Ин Бома и Карла Старфельта. Также, скорее всего, не поможет команде и травмированный Филип Уремович. А ведь всё это футболисты стартового состава.



Команда Леонида Слуцкого в целом выглядит неплохо. После 14 туров она занимает девятую строчку в РПЛ, набрав 21 балл. Плотность таблицы высокая, до четвёртого места, которое занимает московское «Динамо», не хватает пяти пунктов. Но и похвастать особенно нечем, стабильности нет.

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Казанцы в предыдущих пяти играх потерпели три поражения и одержали две победы. Победы, к слову, пришлись на тульский «Арсенал» (3:1) и на санкт-петербургский «Зенит» (2:1), а проиграл казанский клуб «Краснодару» (1:3) и «Химкам» (0:2) в чемпионате России, а «СКА-Хабаровску» (0:1) — в Кубке. На фоне кадровых потерь бороться с «Ростовом» будет тяжело.



В команде Валерия Карпина продолжается процесс перестройки, из-за появления внушительного числа новичков обходиться без перепадов практически невозможно. Однако жёлто-синие по-прежнему держатся в верхней части турнирной таблицы РПЛ. До четвёрки лидеров не достаёт всего трёх пунктов.



При этом они здорово проводят выезды, даже входят в тройку лидеров по набранным очкам в гостях. За восемь выездов набежало четыре победы и одна ничья. При этом ростовская команда не так часто пропускает: всего 15 голов в 14 турах. Меньше достают мяч из сетки своих ворот разве что лидеры — ЦСКА, «Зенит» и «Динамо».

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«Рубин» на своём поле, несомненно, покажет зубы, но статистика домашних выступлений играет против него: всего лишь две победы в семи домашних матчах. При не оптимальном составе ожидать чуда от клуба мы бы не стали. Так что Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.97 выглядит вполне нормально.



Тем более статистика личных встреч на нашей стороне. За десять последних противостояний казанцы одержали всего лишь одну победу над ростовчанами. При этом больше трёх мячей за игру забивалось только один раз на этом отрезке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Ростов» 22 ноября 2020 года

Конечно, на своём поле «Рубин» покажет зубы, но потеря лидеров и неутешительная домашняя статистика в текущем сезоне играет против него. В «Ростове» по-прежнему проблемы со стабильностью, но на выезде команда смотрится интересно. Да и лидеры тут в норме. На наш взгляд, гости не пропустят больше одного мяча и сумеют зацепиться за очки.



Ставка: «Ростов» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.