«Атлетик» — «Бетис». Прогноз: Тельо, Браво и Бартра по привычке провалятся в Бильбао

23 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Бетис». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура Ла Лиги «Атлетик» — «Бетис» 23 ноября 2020

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Бетис» 23 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.42. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.96.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Испании «Атлетик Б» — «Бетис» (23.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства.

«Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз: страшный сон Клоппа на «Энфилде». Защиты нет, Варди есть Мерсисайдцы искалечены травмами, а «Лестер» перед паузой набрал шикарный ход.

В испанской Примере подходит к концу 10-й тур. На понедельник, 23 ноября, запланирован один матч. В Бильбао «Атлетик» на стадионе «Сан-Мамес» сразится с «Бетисом», начало — в 23:00 мск. Соперники увязли в середине турнирной таблицы. Севильцы набрали на три очка больше, зато у басков есть игра в запасе.



Гости пригласили опытнейшего Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера и бодро стартовали, а вот дальше дело не пошло. Стабильности категорически не хватает. Перед ноябрьским перерывом они вообще потерпели три поражения в четырёх матчах. Правда, там и уровень оппозиции оказался мощнейшим.



Лидирующий в Ла Лиге «Реал Сосьедад» (0:3), мадридский «Атлетико» (0:2) и «Барселона» (2:5). Не то чтобы зелёно-белые выглядели совсем уж слабо, да и удаления мешали. Но 2:10 от трёх серьёзных клубов по умолчанию намекают на шероховатости. Единственный успех — 3:1 на своём поле с новичком элитного дивизиона «Эльче».

«Лидс» — «Арсенал». Прогноз: Бьельса задавит трусливого Артету и сдавшего Обамеянга Лондонцы не забивали с игры в чемпионате Англии с 4 октября.

Добиться успеха в Бильбао будет непросто. Баски пока тоже не блещут, но в родных стенах набрали шесть очков из девяти возможных. Начали с поражения от колючего «Кадиса» (0:1 с автоголом, заканчивали в формате «11 на 9» и не забили), однако исправились. Разобрали «Леванте» (2:0) и даже хлопнули «Севилью» (2:1).



«Бетис» — традиционно удобный соперник. Можно даже сказать — любимый клиент. Достаточно отметить, что в семи предыдущих очных встречах на своём поле «Атлетик» добыл семь побед. И пропустил всего трижды. Обходился без разгромов, но три очка неизменно брал. Цифры, прямо скажем, угрожающие.



И ещё один момент — кадровые потери у гостей. Они крайне чувствительны, поскольку выпали три ключевых игрока в средней линии. Речь про Набиля Фекира, Андреса Гуардадо и Серхио Каналеса. Последний вообще успел отдать четыре результативных передачи. То есть созидать будет крайне сложно.

«Интер» — «Торино». Прогноз: Конте и Ханданович провалят репетицию перед визитом «Реала» Забивают нерадзурри достаточно, но с такой защитой далеко не уехать.

Впрочем, как и отыграть на «ноль». Потому что основной центральный защитник Айсса Манди на «Камп Ноу» получил прямую красную карточку. Пеллегрини придётся перекраивать центр обороны, а подобные вещи на пользу не идут. Потому с учётом всех факторов логичнее отталкиваться от хозяев.



Вариантов достаточно. Аккуратные — П1 с нулевой форой за 1.58 и ИТМ 1 гола «Бетиса» за 1.68. Посмелее — П1 за 2.18 и «гости не забьют» за 2.60. Любителям рисковать стоит рассмотреть П1 всухую, на него дают изумительный коэффициент 3.50. Баскам пора подниматься в верхнюю половину таблицы.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура Примеры «Атлетик» — «Бетис» 23 ноября 2020 года

У «Бетиса» не будет трёх ключевых полузащитников и основного центрального защитника. Кроме того, в Бильбао они играют просто ужасно: семь поражений подряд, забили всего три мяча. Баски сейчас тоже не блещут, но по большей части это касается выездов. Дома, например, уже успели обыграть «Севилью». Шансы зелёно-белых невысоки.

Ставка: ИТМ 1 гола «Бетиса» за 1.68.