«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов и Билялов испортят омичам праздник на «ВТБ-Арене»

«Авангард» перенёс битву с лидером Востока в Москву, так что зрители на трибунах будут

23 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.28, успех «Ак Барса» идёт за 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 23 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 23 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 15.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Ак Барс» Казань (23.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На понедельник, 23 ноября, запланированы всего три матча. Зато среди них есть настоящее сокровище. В 19:30 мск в Москве на «ВТБ-Арене» сойдутся «Авангард» и «Ак Барс». Юбилейная игра в честь 70-летия омичей состоится со зрителями. Ради этого её, собственно, и перенесли из Балашихи.

Вывеска изумительная. Шутка ли — сойдутся лидеры Восточной конференции. Сказать «лучшие команды» не получится, поскольку формально по количеству набранных очков «ястребы» уступают «Трактору», хоть и имеют игру в запасе. Однако по правилам КХЛ лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2, а потому челябинцы находятся только на третьей строчке.

Соперники набрали солидный ход. У подопечных Боба Хартли четыре победы в пяти предыдущих поединках, причём все — в основное время. Пострадали «Сочи», «Сибирь», «Амур» и «Барыс». Единственное поражение потерпели от всё того же «Амура», однако пройти самый дальний выезд сезона без потерь редко кому удаётся.

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В то же время нельзя сказать, что омичи сметают всё на своём пути. Уверенно они разобрались только с клубом из Казахстана, который переживает откровенно непростой период. Во всех остальных случаях пришлось попотеть. Плюс очевиден — после такого турне команда получила время на передышку.

«Авангард» не выходил на лёд с 19 ноября, то есть имел 3,5 дня на восстановление. По меркам КХЛ это солидно. Проблем со свежестью быть не должно. У «Ак Барса» график менее приятный: седьмая встреча за 14 суток. Времени на отдых практически не было, зато лидеры потихоньку вышли с карантина и набирают форму.

Октябрьский спад остался в прошлом. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали страшный ход — восемь побед в девяти матчах. Уступили только «Трактору» (1:2), который нынче крайне хорош. Да и то в гостях, на тоненького. Кроме того, в восьми из девяти последних поединков забивали как минимум три шайбы.

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Похоже, оборону «ястребов» ждёт серьёзное испытание. Благо что после того самого выноса в первом раунде Кубка Гагарина-2019 у них с «барсами» не ладится. Всего одна победа в основное время из пяти попыток. Плюс три поражения и одна победа по буллитам. Да и по паре шайб хозяева в последнее время достают исправно.

На таком фоне предпочтём играть от гостей. «Ак Барс» любит портить другим праздник, тем более что на кону первое место в конференции, ведь «Трактор» не дремлет. Проверять П2 за 3.04 не рискнём, а вот Х2 за 1.75 и П2 с нулевой форой за 2.32 смотрятся вполне достойно. Риск умеренный, коэффициенты крепкие.

Нам же больше нравится ИТБ 2 гола «Ак Барса» за 1.90. Забивают казанцы в последнее время много и с удовольствием, часто выстреливают нижние звенья, уже несколько игр подряд удаётся реализовывать лишнего. Думается, пару-тройку шайб гости тут найдут. Скорее всего, для набора очков этого хватит.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 23 ноября 2020 года

Битва лидеров Востока. «Авангард» добыл четыре победы в пяти матчах, но спокойно разобрался только с «Барысом». В остальных случаях пришлось нервничать, да и по две шайбы омичи в последнее время стабильно пропускают. «Ак Барс» тем временем набрал страшный ход. В восьми из девяти последних поединков забивал как минимум трижды. Лезть в исход опасно, но пару голов для омичей гости наверняка найдут.

Ставка: ИТБ 2 гола «Ак Барса» за 1.90.