«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов и Билялов испортят омичам праздник на «ВТБ-Арене»

23 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.28, успех «Ак Барса» идёт за 3.04.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 23 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 23 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 15.0.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Ак Барс» Казань (23.11.2020)
Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.
На понедельник, 23 ноября, запланированы всего три матча. Зато среди них есть настоящее сокровище. В 19:30 мск в Москве на «ВТБ-Арене» сойдутся «Авангард» и «Ак Барс». Юбилейная игра в честь 70-летия омичей состоится со зрителями. Ради этого её, собственно, и перенесли из Балашихи.
Вывеска изумительная. Шутка ли — сойдутся лидеры Восточной конференции. Сказать «лучшие команды» не получится, поскольку формально по количеству набранных очков «ястребы» уступают «Трактору», хоть и имеют игру в запасе. Однако по правилам КХЛ лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2, а потому челябинцы находятся только на третьей строчке.
Соперники набрали солидный ход. У подопечных Боба Хартли четыре победы в пяти предыдущих поединках, причём все — в основное время. Пострадали «Сочи», «Сибирь», «Амур» и «Барыс». Единственное поражение потерпели от всё того же «Амура», однако пройти самый дальний выезд сезона без потерь редко кому удаётся.
В то же время нельзя сказать, что омичи сметают всё на своём пути. Уверенно они разобрались только с клубом из Казахстана, который переживает откровенно непростой период. Во всех остальных случаях пришлось попотеть. Плюс очевиден — после такого турне команда получила время на передышку.
«Авангард» не выходил на лёд с 19 ноября, то есть имел 3,5 дня на восстановление. По меркам КХЛ это солидно. Проблем со свежестью быть не должно. У «Ак Барса» график менее приятный: седьмая встреча за 14 суток. Времени на отдых практически не было, зато лидеры потихоньку вышли с карантина и набирают форму.
Октябрьский спад остался в прошлом. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали страшный ход — восемь побед в девяти матчах. Уступили только «Трактору» (1:2), который нынче крайне хорош. Да и то в гостях, на тоненького. Кроме того, в восьми из девяти последних поединков забивали как минимум три шайбы.
Похоже, оборону «ястребов» ждёт серьёзное испытание. Благо что после того самого выноса в первом раунде Кубка Гагарина-2019 у них с «барсами» не ладится. Всего одна победа в основное время из пяти попыток. Плюс три поражения и одна победа по буллитам. Да и по паре шайб хозяева в последнее время достают исправно.
На таком фоне предпочтём играть от гостей. «Ак Барс» любит портить другим праздник, тем более что на кону первое место в конференции, ведь «Трактор» не дремлет. Проверять П2 за 3.04 не рискнём, а вот Х2 за 1.75 и П2 с нулевой форой за 2.32 смотрятся вполне достойно. Риск умеренный, коэффициенты крепкие.
Нам же больше нравится ИТБ 2 гола «Ак Барса» за 1.90. Забивают казанцы в последнее время много и с удовольствием, часто выстреливают нижние звенья, уже несколько игр подряд удаётся реализовывать лишнего. Думается, пару-тройку шайб гости тут найдут. Скорее всего, для набора очков этого хватит.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 23 ноября 2020 года
Битва лидеров Востока. «Авангард» добыл четыре победы в пяти матчах, но спокойно разобрался только с «Барысом». В остальных случаях пришлось нервничать, да и по две шайбы омичи в последнее время стабильно пропускают. «Ак Барс» тем временем набрал страшный ход. В восьми из девяти последних поединков забивал как минимум трижды. Лезть в исход опасно, но пару голов для омичей гости наверняка найдут.
Ставка: ИТБ 2 гола «Ак Барса» за 1.90.
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