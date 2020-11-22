«Уфа» — «Химки». Прогноз: Глушаков, Мирзов и Идову оставят Рахимова на дне таблицы РПЛ

В шести турах при Черевченко химчане забили восемь голов. У «Уфы» столько же за весь сезон.

23 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Уфа» — «Химки». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу уфимцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.72. Успех химчан оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20.

Букмекерские коэффициенты на матч 15-го тура РПЛ «Уфа» — «Химки» 23 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Уфа» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата России «Уфа» — «Химки» (23.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, сборная России осталась в лиге B и попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В Российской Премьер-Лиге подходит к концу первый круг.

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Программа 15-го тура чемпионата России завершится 23 ноября одним поединком. В понедельник «Уфа» примет подмосковные «Химки». Встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, главным арбитром назначен Станислав Васильев.



Уфимцы под руководством опытного Рашида Рахимова успели провести уже четыре тура. Пока что получается откровенно так себе, был набран всего лишь один балл из 12 возможных. В турнирной таблице РПЛ команда по-прежнему находится на последнем месте, а отставание даже от зоны стыков составляет целых пять баллов.



Единственная ничья на этом отрезке случилась в матче прошлого тура с «Сочи». Башкирский клуб отправился в курортный город и сумел спастись лишь благодаря пенальти на 87-й минуте поединка. Сама встреча завершилась со счётом 1:1, но надо сказать, что хозяева смотрелись несколько активнее и основательнее в атаке.

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В остальных же трёх играх у новой команды Рахимова три поражения с общим счётом 2:6. Сперва она с минимальным счётом, но по делу проиграла в Москве «Локомотиву», затем уступила в Грозном «Ахмату», играя в большинстве (1:3). Также было домашнее поражение от «Урала» (1:2), которому в нынешнем сезоне с трудом даются выезды.



«Химки» при Игоре Черевченко заметно преобразились. За шесть туров в РПЛ они набрали половину из 18 возможных очков и выбрались из зоны вылета. На данный момент подмосковный клуб занимает 14 строчку в турнирной таблице, набрав 12 баллов. Теперь есть отличная возможность покинуть и зону стыков.



Дело в том, что «Тамбов» и «Арсенал», занимающие 13-е и 12-е место соответственно, уже сыграли в 15-м туре. У тамбовчан в активе тоже 12 баллов, а у туляков — всего лишь на один больше. То есть при победе в предстоящем поединке химчане обойдут и тех, и других. Мотивация солидная.

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Причём возможности у красно-чёрных есть. При Черевченко они агрессивнее заиграли в атаке, появились забитые мячи. К слову, за шесть туров отличились целых восемь раз, четыре из которых залетели в ворота москвичей из «Динамо» (1:0), «Спартака» (2:3) и «Локомотива» (1:2). Не удалось на этом отрезке забить только «Зениту» (0:2), но шансы там тоже имелись отличные.



«Уфа» дома играет очень плохо, за семь игр на своём поле всего три забитых мяча. Рашид Рахимов, конечно, продолжает работу, но пока что перспективы туманны. На наш взгляд, «Химки» сейчас элементарно выглядят предпочтительнее, мы бы проверили их победу с нулевой форой за крепкий коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура РПЛ «Уфа» — «Химки» 23 ноября 2020 года

Рашид Рахимов старается воскресить «Уфу», но пока ничего не получается. Очков мало, пропускают много, конкуренты уходят всё дальше. «Химки» же под руководством Игоря Черевченко заметно преобразились, особенно в атаке. На наш взгляд, химчане сейчас выглядят предпочтительнее и как минимум ничью точно добудут.



Ставка: победа «Химок» с нулевой форой за 2.02.