Россия перестанет играть в группе Лиги чемпионов? Избежать позора практически нереально

По итогам третьего тура группового этапа еврокубков Россия снова осталась без побед. Неприятная серия наших клубов составляет уже 12 матчей. О борьбе с Португалией за шестую строчку в рейтинге УЕФА можно забыть, но это не худшая новость. Уже в этом сезоне РПЛ рискует упасть аж на 10-е место, а в ближайшем будущем может быть пробито новое дно, сулящее потерю гарантированного места в группе ЛЧ и огромных призовых. Единственный плюс – на этом можно заработать.

Букмекеры принимают ставки на то, какое место займёт Россия в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2020/2021.



● Шестая строчка или выше за 11.00;



● Седьмая позиция за 1.60;



● Восьмое место или ниже за 2.20.



Стоит присмотреться именно к последнему варианту. Коэффициент 2.20 на то, что Россия упадёт в таблице очень хорош. В случае выигрыша ставка на 1000 рублей принесёт 2200 рублей.

Полная таблица коэффициентов УЕФА.

Главные конкуренты России отстают прилично, но мы уже можем прикинуть расклады на оставшиеся туры группового этапа. На прошлой еврокубковой неделе наши клубы набрали 0,334 очка.



«Локомотив» – «Атлетико М» – 1:1



«Зенит» – «Лацио» – 1:1



«Севилья» – «Краснодар» – 3:2



«Фейеноорд» – ЦСКА – 3:1

Все наши займут последние места

В гостях с «Атлетико М» и с «Баварией» команда Марко Николича вряд ли добудет хотя бы одно очко. Ключевой матч для «Локомотива» – домашний поединок с «Зальцбургом». Возможно, для выхода в Лигу Европы «железнодорожников» устроит ничья, но есть важный нюанс.



В шестом туре австрийцы примут «Атлетико М», который к тому моменту может обеспечить себе выход в плей-офф и приехать вторым составом. Да и в Москве «Зальцбург» вполне способен победить.



«Зенит» проиграл все три вторых тайма, пропустив в них пять мячей. Коллектив Семака устал, часть лидеров с травмами, а другие футболисты на спаде. Питерцы дома уступили «Брюгге» и не удержали победу с обескровленным «Лацио», ловить в этой группе нечего.



Если на матч шестого тура «Боруссия Д» привезёт в Санкт-Петербург второй состав, это будет единственный реальный шанс «Зенита» на победу. Возможный выигрыш Дзюбы и компании в Риме или в Брюгге станет мини-сенсацией. Пока всё идёт к четвёртому месту в группе F.

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«Краснодар» после 2:3 с «Севильей» морально подавлен. Максимум для «быков» в своём квартете – третья строчка. Для этого может хватить домашней ничьей с «Ренном», но здесь есть риск повторения уже знакомого сценария.



В шестом туре «Ренн» на своём поле сыграет с «Севильей». С огромной вероятностью испанцы заранее гарантируют себе выход в плей-офф ЛЧ и приедут вторым составом. Поэтому «Краснодару» нужно дома одолеть французов или пытаться в Лондоне победить талантливый и мастеровитый дубль «Челси».



В непростую ситуацию попал даже ЦСКА, хотя группу «армейцев» в Лиге Европы не назвать выдающейся. Здесь турнирная ситуация самая запутанная, но одно можно сказать точно – красно-синим нужны как минимум две победы в оставшихся трёх турах.



С одной стороны, всё в руках парней Виктора Гончаренко. Два из трёх матчей ЦСКА проведёт дома, а соперники вполне проходимы. Однако у «армейцев» пока нет побед, придётся играть первым номером, а защитники красно-синих частенько ошибаются.

Прогноз на оставшиеся матчи и итоги группового этапа

● «Локомотив»: два поражения, ничья, четвёртое место;



● «Зенит»: победа, пара поражений, четвёртая строчка;



● «Краснодар»: два поражения, ничья, четвёртая позиция;



● ЦСКА: победа, поражение, ничья, четвёртое место.



В этом случае все наши клубы вылетят из еврокубков, у России будет 38,882 очка (37,549 + 1,333) в таблице коэффициентов УЕФА.



У Нидерландов, Бельгии и Австрии в этом сезоне в еврокубках стартовали по пять клубов. Поэтому набранные очки делятся на пять, а не на шесть, как у России (привет «Динамо» и «Ростову»). Рассмотрим перспективы наших конкурентов в текущем сезоне.

Нидерланды обгонят Россию

«Аякс» имеет все шансы на то, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ, а это дополнительное очко в копилку рейтинга Нидерландов. Для этого Промесу с партнёрами нужно дома одолеть «Мидтьюлланн» и, скорее всего, не проиграть «Аталанте».



«Фейеноорд» уже переиграл ЦСКА и сохраняет хорошие шансы на выход из группы. Команде Дика Адвоката предстоит соперничество с «армейцами», загребским «Динамо» и другим конкурентом России – австрийским «Вольфсбергом».



В группе F Лиги Европы по шесть очков набрали «АЗ Алкмаар», «Наполи» и «Реал Сосьедад». «Сырные фермеры» не выглядят фаворитом в такой компании, но оба матча с главными конкурентами они проведут дома.

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У ПСВ также есть шансы на выход плей-офф ЛЕ. В группе Е с семью очками лидирует «Гранада». Далее идут ПАОК (5), ПСВ (3) и «Омония» (1). У клуба из Нидерландов впереди домашние встречи с греками и киприотами, поэтому красно-белых рано списывать со счетов.



В теории все четыре представителя Нидерландов могут выйти в евровесну. Прогноз: «Аякс» в плей-офф ЛЧ, пара клубов в плей-офф ЛЕ, шесть побед, две ничьих и четыре поражения.



В этом случае у Нидерландов будет 38,400 очка (34,600 + 3,800). Далее клубам, вышедшим в плей-офф, для обгона России достаточно победы и ничьей или трёх мирных исходов. Тогда в копилку этой страны упадут 0,600 балла.

Австрия и Бельгия пока не достанут

У австрийских клубов туманные перспективы. «Зальцбург» претендует на третье место в группе ЛЧ с «Локомотивом». ЛАСК, «Антверпен» и «Тоттенхэм» имеют по шесть очков в квартете J в ЛЕ.



«Рапид» в своей группе идёт на третьем месте и лишь один матч проведёт дома. «Вольфсберг» изначально считался слабейшим в квартете с ЦСКА, «Фейеноордом» и «Динамо З».



Прогноз: «Зальцбург» и ЛАСК выйдут в плей-офф ЛЕ, четыре победы, три ничьих и пять поражений.



При таком раскладе Австрия наберёт 2,200 очка, рейтинг страны составит 35,625 балла. Для обгона России «Зальцбургу» нужно дойти чуть ли не до финала ЛЕ, и ЛАСК должен что-то наковырять. Выглядит нереалистично.

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У бельгийцев ситуация ещё хуже. «Брюгге» с высокой вероятностью займёт третье место в квартете F в ЛЧ. В ЛЕ «Гент» и «Стандарт» с нулями лежат на дне в своих группах. «Антверпен» борется с ЛАСКом, но ключевой поединок проведёт в Австрии.



Прогноз: «Брюгге» в плей-офф ЛЕ, четыре победы, ничья и семь поражений.



Тогда у Бельгии станет 36,100 очка (34,300 + 1,800). Если «Брюгге» не выдаст порядка 6-7 дополнительных выигрышей в Лиге Европы, до России не добраться.



Таким образом, Австрия и Бельгия по итогам текущего сезона нас вряд ли догонят, а у Нидерландов для этого есть все предпосылки. Многое решит место «Аякса» в группе ЛЧ.

Перестанем играть в группе Лиги чемпионов

Но в ближайшие годы у РПЛ чудовищные перспективы. По итогам сезонов-2016/2017 и 2017/2018 наши клубы в сумме набрали 21,800 балла – лучше, чем у Португалии и существенно больше, чем у основных конкурентов.



В зачёт рейтинга УЕФА идут результаты за пять последних еврокубковых кампаний. Когда упомянутые сезоны станут «устаревшими», Россия может упасть в пропасть.



Если считать текущий и два предыдущих сезона, наши клубы в сумме сообразили 15,75 очка – это 13-е место среди европейских лиг. Хуже Нидерландов, Шотландии, Бельгии, Украины, Австрии и Сербии.

По нынешним правилам, гарантированное место в группе Лиги чемпионов есть у 11 топ-лиг. Чемпионы Австрии и Греции (12 и 13 лиги) стартовали с раунда плей-офф, а ведь наши клубы далеко не всегда проходят квалификацию.



Когда это случится? Если тенденция сохранится, начиная с сезона-2024/2025 мы лишимся гарантированного места в группе Лиги чемпионов и огромных призовых. И тогда в случае провала в квалификации будем смотреть основной этап турнира без наших клубов, а путь от рекордных трёх команд до позорного нуля составит четыре года.



У России ещё есть время, чтобы исправить ситуацию, но для этого нужны деньги или реформы. Ожидать огромные финансовые вливания в условиях кризиса мировой экономики не приходится, а переменами в сторону повышения конкурентоспособности РПЛ у нас и не пахнет.