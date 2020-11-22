«Бёрнли» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Ходжсон, Бентеке и Клайн задавят аутсайдера АПЛ

Бордовые не забивают в чемпионате Англии на протяжении четырёх туров, а с защитой у лондонцев порядок.

23 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу клуба из Бёрнли в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех лондонцев оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.24.

Букмекерские коэффициенты на матч 9-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» 23 ноября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» (23.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, игроки сборных разъехались по домам. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В английской Премьер-лиге добрались до девятого тура.

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Программа девятого тура чемпионата Англии завершится 23 ноября двумя поединками. В самом раннем из них «Бёрнли» примет лондонский «Кристал Пэлас». Встреча начнётся в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли, главным арбитром назначен Кевин Френд.



Бордовые тяжело переживают кризис, из которого они не могут выбраться с самого начала сезона. Вряд ли кого-то из болельщиков клуба или руководства могут порадовать два набранных очка в семи сыгранных матчах. Особенно после яркого прошлого сезона, когда они финишировали в десятке АПЛ и давали бой каждому сопернику.



Теперь же перед девятым туром команда из Бёрнли располагается на предпоследнем месте. Конечно, в запасе есть перенесённый домашний матч первого тура против «Манчестер Юнайтед», да и отставание от безопасной 17-й строчки составляет всего два пункта. Но с такой игрой надеяться на лучшее не приходится.

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Бордовые сумели забить только три гола в семи играх, хуже результата на данный момент в чемпионате Англии нет ни у кого. При этом они не могут отличиться уже четыре тура подряд. Противостоять лондонцам с такой статистикой даже на своём поле будет крайне непросто.



«Кристал Пэлас» звёзд с неба не хватает, но своё дело знает. Идёт весьма неплохо, в четырёх последних турах набрав семь из 12 возможных очков. Это позволило столичному клубу забраться на восьмую строчку в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета целых 10 пунктов, а до зоны еврокубков не хватает всего трёх. Положение наикомфортнейшее.



Естественно, «орлы» довольно неплохо играют в обороне, у них всего лишь 12 пропущенных мячей в восьми турах английской Премьер-лиги. Подобным результатом не могут похвастаться ни «Ливерпуль», ни «Манчестер Юнайтед», ни «Эвертон». Скромной атаке «Бёрнли», которая за три домашних игры пока ни разу не забила, прервать сухую серию будет тяжело.

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При этом «Кристал Пэлас» ещё и в атаке достаточно интересен — семь голов в четырёх последних матчах и 12 за всё время. Не получилось забить только в ворота бронированного «Вулверхэмптона» и «Челси», где стоит надёжный Эдуард Менди. А потому мы бы проверили победу гостей с нулевой форой за коэффициент 2.03.



Лидеры атаки Джордан Айю и Уилфрид Заха в строю, Кристиан Бентеке всегда готов добавить огня, да и статистика личных встреч на нашей стороне. В пяти последних играх с бордовыми у лондонцев четыре победы. А в последних двух матчах в Бёрнли «орлы» вовсе забили пять голов.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» 23 ноября 2020 года

Положение «Бёрнли», откровенно говоря, плачевное. Два очка и три забитых мяча за семь сыгранных матчей вряд ли могут устроить болельщиков и руководство. «Кристал Пэлас» же находится в верхней части турнирной таблицы, нет особых проблем ни с обороной, ни с атакой. На наш взгляд, лондонцы вполне могут рассчитывать на очки.



Ставка: победа «Кристал Пэлас» с нулевой форой за 2.03.