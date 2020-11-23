Несколько матчей в топ-5 европейских лиг, битва лидеров Востока в КХЛ и сражение аутсайдеров РПЛ в Уфе.

«Уфа» — «Химки», «Авангард» — «Ак Барс» и другие матчи 23 ноября: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА готовятся к новому сезону, групповые этапы еврокубки добрались до экватора. Мировой спорт развернулся во всём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 23 ноября.

На что ставить в футболе 23 ноября

О сборных наконец-то можно забыть, возвращаемся к клубному футболу. В выходные выбор был колоссальный. В понедельник, ясное дело, событий гораздо меньше, однако терпеть придётся недолго. Уже во вторник стартует четвёртый тур Лиги чемпионов, следом подтянется и Лига Европы.

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов и Билялов испортят омичам праздник на «ВТБ-Арене» «Авангард» перенёс битву с лидером Востока в Москву, так что зрители на трибунах будут

В чемпионате России одним матчем завершится программа 15-го тура. «Уфа» на своём поле померяется силами с «Химками», начало — в 17:00 мск. После назначения Рашида Рахимова на пост главного тренера дела у хозяев не изменились: всего одно очко в четырёх поединках и дно турнирной таблицы. Посмотрим, получилось ли улучшить игру за международную паузу.



Два матча пройдут в английской Премьер-лиге, здесь закроется девятый тур. В 20:30 мск «Бёрнли» начнёт выяснять отношения с «Кристал Пэлас», а 2,5 часа спустя придёт время для «Вулверхэмптона» и «Саутгемптона». Все гранды отыграли накануне.



В чемпионате Испании осталась одна встреча 10-го тура. В Бильбао местный «Атлетик» сойдётся с «Бетисом», начало — в 23:00 мск. Семь предыдущих визитов зелёно-белых на «Сан-Мамес» заканчивались поражениями. Мануэль Пеллегрини попробует прервать жуткую традицию.

«Атлетик» — «Бетис». Прогноз: Тельо, Браво и Бартра по привычке провалятся в Бильбао Баски выиграли у зелёно-белых семь предыдущих встреч на своём поле.

Один матч состоится в чемпионате Турции, «Галатасарай» сразится с «Кайсериспором» (19:30 мск). Также продолжают играть в менее рейтинговых первенствах, однако вывески там совсем скучные.

Матчи по хоккею для ставок 23 ноября

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, в понедельник состоятся три игры. Во-первых, сразятся лидеры Восточной конференции — «Авангард» и «Ак Барс» (19:30). Юбилейная игра «ястребов» состоится в Москве на «ВТБ-Арене», её специально перенесли из Балашихи, чтобы не играть при пустых трибунах.

Кроме того, ЦСКА сразится с «Сибирью» (19:30), а «Куньлунь Ред Стар» — с рижским «Динамо» (19:00). Также можно поставить на МХЛ и ВХЛ, там матчей будет очень много.

На что ещё ставить 23 ноября

Тут выбор тоже скромный. Всё внимание на баскетбол. Прежде всего — «Зенит» сразится с «Басконией» в матче баскетбольной Евролиги. У сине-бело-голубых четыре победы в шести встречах. Игра состоится в Витории (Испания), начало — в 21:30 мск.



Также выделяется битва «Партизана» и «Црвены Звезды», очередной раунд принципиальнейшего противостояния пройдёт в рамках восьмого тура Адриатической лиги.