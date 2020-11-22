«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз: Уолкотт обойдёт «Челси» в таблице АПЛ

23 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «волков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «святых» оценён в 3.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.34.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» 23 ноября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» (23.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, игроки сборных разъехались по домам. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В английской Премьер-лиге добрались до девятого тура.

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Программа девятого тура чемпионата Англии завершится 23 ноября двумя поединками. В самом позднем из них «Вулверхэмптон» примет «Саутгемптон». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, главным арбитром назначен Андре Марринер.



«Волки» выдали неплохой отрезок в октябре, в четырёх турах набрали 10 из 12 возможных очков, что позволило задержаться в топ-10 АПЛ. Впрочем, плотность таблицы высокая. С одной стороны, отставание от пятёрки лидеров составляет всего три пункта, с другой — отрыв от «Ньюкасл Юнайтед», занимающего 14-е место, всего два пункта.



Однако теперь в календаре у команды Нуну Санту соперники гораздо серьёзнее. Хозяева уже успели уступить с минимальным счётом «Лестеру», далее на очереди домашняя игра с «Саутгемптоном» и два сложных выезда: к «Арсеналу» и к «Ливерпулю». А ведь всем позарез нужны очки.

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«Саутгемптон» продолжает удивлять. Главный тренер Ральф Хазенхюттль показал, что может обойтись и без своего ключевого нападающего Дэнни Ингса, который до сих пор залечивает травму. Команда в восьмом туре переиграла дома крепкий «Ньюкасл» со счётом 2:0, добыв тем самым пятую победу в шести последних турах.



Единственная осечка на этом безупречном отрезке пришлась на выезд в Лондон к «Челси». Тогда «святые» уступали 0:2 по ходу встречи, но сумели свести всё к результативной ничьей (3:3). Без везения, конечно, не обошлось, оборона лондонцев привычно чудила, но должное гостям отдать стоит.



В остальных же пяти случаях с голами проблем не возникало. И это ещё мягко сказано. Пять побед при 11 забитых мячах — результат крайне солидный. Клуб из Саутгемптона заслуженно замыкает топ-5 чемпионата Англии, набрав 16 очков. При этом отставание от лидера «Тоттенхэма» составляет всего четыре пункта. Плюс есть игра в запасе.

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Мы бы рискнули проверить Х2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.25. «Саутгемптон» в отличной форме, на гол-два он вполне способен наиграть даже с таким крепким соперником. Однако «волки» играют на своем поле, да и они тоже выглядят в последнее время неплохо. Нас устроит даже ничья со счётом 1:1.



Также интересно выглядит ставка «тотал меньше 9.5 углового» за 1.98. Ожидается довольно закрытая, аккуратная игра со сравнительно небольшим количеством ударов. Да и в среднем за матч соперники на двоих не разыгрывают даже восьми корнеров.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» 23 ноября 2020 года

«Вулверхэмптон» выдал неплохой октябрь, но дальше ждут серьёзные соперники. «Саутгемптон» в отличной форме, с результативностью нет проблем даже без основного нападающего. Результаты отличные, настроение хорошее. На наш взгляд, гости вполне могут наиграть на очки. Лишь бы международная пауза не сбила их с победного ритма.



Ставка 1: «Саутгемптон» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.25.



Ставка 2: тотал меньше 9.5 углового за 1.98.