«МЮ» — «Истанбул ББ». Прогноз: Епуряну, Шкртел и Демба Ба доведут Сульшера до истерики

24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Истанбула ББ» оценён букмекерами коэффициентом 13.50. Поставить на ничью предлагают за 6.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Истанбул ББ» 24.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ман Юнайтед» — «Истанбул» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

«Ман Юнайтед» — «Истанбул»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 24 ноября в Манчестере на легендарном стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сразится с «Истанбулом ББ». Начало — в 23:00 мск. Ситуация в группе Н получается крайне весёлая, все четыре участника сохраняют реальные шансы на попадание в плей-офф.



Манкунианцы стартовали с громких побед над «ПСЖ» (2:1) и «РБ Лейпциг» (5:0). Причём в обоих случаях брали верх по делу. Однако стабильности под руководством Оле-Гуннара Сульшера по-прежнему нет и в помине: за отличным отрезком непременно последует провал. Так и вышло.



Перед международной паузой «дьяволы» умудрились проиграть в Турции скромному «Истанбулу Башакшехир» со счётом 1:2. Привезли себе два мяча на ровном месте, быстро отыграли один. Времени оставалось предостаточно, больше тайма. Однако после перерыва они не создали ровным счётом ничего. Полтора момента, один из которых со стандарта.

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Теперь ситуация в квартете запуталась, как наушники в рюкзаке. У «МЮ» и «РБ Лейпциг» по шесть очков, у «ПСЖ» и «Истанбула» — по три. Вполне может дойти до подсчёта дополнительных показателей. Словом, допускать вторую кряду осечку с аутсайдером никак нельзя. Тем более на своём поле.



Проблема в том, что манкунианцы сейчас выглядят откровенно грустно. В субботу они с колоссальным трудом на своём поле обыграли «Вест Бромвич» (1:0), который считается одним из главных кандидатов на вылет в Чемпионшип. Единственный гол забили с пенальти (да и то лишь со второй попытки), а соперник имел все основания жаловаться на судейство.



На своём поле в АПЛ «МЮ» забил с игры всего один мяч в сезоне. «РБ Лейпциг» это не спасло, но в одном отдельно взятом матче порой случается и не такое. Понятно, что шансы англичан гораздо выше. Состав заметно мощнее, родные стены, минимальное количество кадровых потерь. Дисквалификаций нет, травмированы только Мэйсон Гринвуд, Люк Шоу и Фил Джонс.

«Бёрнли» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Ходжсон, Бентеке и Клайн задавят аутсайдера АПЛ Бордовые не забивают в чемпионате Англии на протяжении четырёх туров, а с защитой у лондонцев порядок.

Вот только «Истанбул» знает себе цену. Группа попалась тяжелейшая, однако турки ни разу не пропустили больше двух мячей. Больше того — «ПСЖ» вообще не имел особого преимущества, а оба гола забил после 60-й минуты. И это при том, что с позиционным нападением у «дьяволов» проблемы, а на одних пенальти далеко не уедешь.



Словом, полную авоську хозяева вряд ли отгрузят. И второй момент — они прекрасно помнят, что соперник умеет играть по счёту и грамотно закрываться. То есть рисковать нарваться на контратаку крайне нежелательно, отыгрываться будет тяжело. Потому дебют наверняка получится сдержанным.



«Истанбул» отдаст территорию, а «Ман Юнайтед» аккуратно будет увеличивать давление на чужую штрафную. Предпосылок для высокой результативности не видим. Хозяева свой гол-два наверняка найдут, хватит ли их для победы — вопрос. Тотал меньше 3 мяча за 2.00 смотрится нормально.

ЦСКА — «Сибирь». Прогноз: шестая победа подряд для Окулова, Шалунова и Светлакова Красно-синие в последнее время крайне результативны, а новосибирцы не играли с 17 ноября.

Варианты попроще — ИТМ 2.5 гола «МЮ» за 1.78 и тотал меньше 1.5 мяча в первом тайме за 1.67. Ждём осторожного старта: гостям нет смысла форсировать ситуацию, а хозяева не имеют права на ошибку. Если снова потеряют очки, задача по выходу в плей-офф резко осложнится.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «МЮ» — «Истанбул» 24 ноября 2020 года

«МЮ» начал с побед над «ПСЖ» и «РБ Лейпциг», а затем сенсационно уступил в Турции. Пока положение устойчивое, но вторую осечку с аутсайдером допускать нельзя. При этом качество футбола в последнее время откровенно унылое, голы даются с колоссальным трудом. А «Истанбул» грамотно обороняется и больше двух мячей пока не пропускал. Похоже, Сульшеру придётся понервничать.

Ставка: ИТМ 2.5 гола «МЮ» за 1.78.