«Краснодар» — «Севилья». Прогноз: Кабелла и Ари удивят испанцев, но как быть без Сафонова?

24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 5.00. Поставить на ничью предлагают за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» 24.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

«Краснодар» — «Севилья»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 24 ноября «Краснодар» примет «Севилью», начало — в 20:55 мск. Расклад простой: у российского клуба одно очко в трёх поединках, у «Ренна» столько же. «Севилья» и «Челси» набрали по семь баллов. Следовательно для сохранения шансов на плей-офф нужно побеждать любой ценой.



А в борьбе за третье место даже ничья станет заметным подспорьем. Выезд в Испанию три недели назад получился опустошительным. Можно долго подбирать слова, но спустя столько времени это не имеет смысла: было всё необходимое для набора очков, умудрились проиграть в большинстве со счётом 2:3. Абсолютно по делу.



Впрочем, с тех пор много чего изменилось. Самое главное — состав «быков» заметно приблизился к оптимальному, у тренерского штаба стало гораздо больше пространства для манёвра. В субботу против «Тамбова» вышел даже Ари. На 90 минут он пока не готов, но качественно отработать свой отрезок способен.

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Собственно, в минувшие выходные подопечные Мурада Мусаева прервали жуткую серию из трёх поражений в РПЛ подряд. «Тамбов» обыграли уверенно (1:0), но не без приключений. Создали гораздо больше, а вот «волки» моментов практически не имели. Однако две жёлтые карточки Егора Сорокина на ровном месте ненадолго подарили интригу (спустя три минуты составы уравнялись).



Гости имеют основания жаловаться на судейство, но это к делу не относится. Проблема в том, что за оборону российского клуба всё так же тревожно. Свой гол накануне он пропустил: Михаил Костюков играючи разобрался с соперниками после заброса из глубины, однако мяч отменили из-за не самого очевидного офсайда.



«Севилья» будет спрашивать гораздо строже, а ведь выходить придётся без Матвея Сафонова. Молодой вратарь уже сдал отрицательный тест на коронавирус, но по регламенту УЕФА должен провести на карантине две недели. С «Тамбовом» отыграл опытный Евгений Городов, который не впечатлял даже на уровне «Ахмата». Ногами действует неплохо, на «ленточке» совсем не блещет. Андрей Синицын остался в запасе.

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Про центр защиты «Краснодара» сказано достаточно, а отсутствие основного голкипера наверняка добавит нервозности. В общем, шансы отыграть на «ноль» скорее теоретические. «Севилья» потихоньку выбралась из нижней половины таблицы Примеры: две победы подряд, в субботу дожала «Сельту» (4:2).



Стратегически испанцев полностью устроит ничья, однако отбывать номер подопечные Хулена Лопетеги не умеют. Напрягает только их выездная статистика. В Ла Лиге всего одна победа в четырёх поединках, да и состоялась ещё в сентябре. В Лиге чемпионов классно играли с «Челси», имели преимущество, не забили (0:0).



Вот и получается, что в четырёх последних выездах красно-белые забили всего два мяча. Совсем мало. Потому брать верх не рискнём даже с учётом серьёзных проблем хозяев в защите. Расклад видится таким: возвращение Кабелла и Ари добавит энергии в атаке, моменты у «Краснодара» будут. Но и поверить в игру на ноль сложно.

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Вырисовывается что-то в духе 1:1 или 2:1 в пользу гостей. На классические «обе забьют» дают скромные 1.67. Мы бы выбирали между Х2 + обе забьют за 1.97 и «обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча» за 2.30.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» 24 ноября 2020 года

Состав «Краснодара» заметно приблизился к оптимальному, атакующий потенциал резко вырос. В то же время оборона по-прежнему напрягает, даже Михаил Костюков накануне играюче разбирался с парой центральных защитников. Трудно поверить, что «Севилья» уедет без гола. Впрочем, в нынешнем сезоне испанцы на выезде забивают немного, да и ничья их вполне устроит. Ждём тут чего-то вроде 1:2 или 1:1.

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.30.