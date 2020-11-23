«ПСЖ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Неймар, Мбаппе, Верратти и Кейлор Навас на грани катастрофы

24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «РБ Лейпциг» оценён букмекерами коэффициентом 5.55. Поставить на ничью предлагают за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» 24.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.49.

«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 24 ноября в Париже «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» сразится с «РБ Лейпциг», начало — в 23:00. Пожалуй, это самый интригующий поединок вторника. А заодно ремейк полуфинала Лиги чемпионов минувшего сезона.



Дело в том, что ситуация в группе Н закручена до предела. После первого круга все участники имеют реальные шансы на выход в плей-офф. Спасибо «Манчестер Юнайтед», который по делу обыграл главных конкурентов, а затем проиграл в Турции скромному «Истанбулу ББ». И тоже по делу.



Расклад следующий: манкунианцы и «быки» набрали по шесть очков, парижане и турки — по три. «Дьяволы» возглавляют квартет, но в последнее время выглядят крайне натужно. Однако в четвёртом туре им играть в родных стенах с «Истанбулом». Если второй осечки удастся избежать, положение станет комфортным.

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А вот «ПСЖ» фактически лишился права на ошибку, в случае потери очков многое будет зависеть от результатов соперников. Винить можно только себя: провалили первый тайм с «МЮ», справедливо уступили в Германии. Правда, в Лейпциге пришлось обойтись без целого ряда лидеров.



Теперь Неймар и Мбаппе готовы играть. Томас Тухель уже заявил, что бразилец выйдет в первых минут. Впрочем, кадровых потерь по-прежнему хватает. Отсутствуют Юлиан Дракслер, Тило Керер, Мауро Икарди, Марко Верратти и Хуан Бернат. Из-за дисквалификаций (получили красные карточки в Германии) придётся обойтись без Идриссы Гейе и Преснела Кимпембе.



Вдобавок ко всему накануне умудрились проиграть «Монако» (2:3), хотя после первого тайма вели с разницей в два мяча. Лидерству в чемпионате Франции ничто не угрожает, но негативных эмоций добавилось. А ведь «РБ Лейпциг» сейчас в порядке. Идёт в группе лидеров Бундеслиги, стабильно забивает. За 2,5 месяца провалился лишь однажды, на «Олд Траффорд».

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Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам, хотя вопросы имеются. Во-первых, у фаворита и без того часто возникали проблемы с балансом, а потери целого ряда исполнителей основной обоймы их усугубят. Без того же Гейе опорная зона непременно просядет. Во-вторых, отсутствие права на ошибку.



РБЛ вполне устроит ничья: она позволит как минимум сохранить второе место в группе, да ещё и обеспечит преимущество по очным встречам перед парижанами. А вот «ПСЖ» нужно побеждать любой ценой. То есть рано или поздно придётся раскрываться и оголять тылы. А контратаки у «быков» хороши.



Словом, коэффициент 1.64 на П1 смотрится сомнительно. Логичнее играть против линии. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1) за 2.00 и ИТБ 1 гола «РБ Лейпциг» за 1.77. Если французы и добудут три очка, то с большим трудом. Сейчас в их игре не ощущается запаса, а провалы в обороне случаются слишком часто.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» 24 ноября 2020 года

В Германии парижане проиграли, теперь вариантов нет: либо победа любой ценой, либо их судьба окажется в руках соперников. Неймар и Мбаппе вернулись в строй, однако кадровых потерь достаточно. Опорная зона без Гейе просядет, а ведь контратаки у «РБ Лейпциг» хороши. Кроме того, «ПСЖ» в какой-то момент придётся раскрываться и рисковать. Думается, без гола немцы не останутся. На пространстве они решают выше всяких похвал.

Ставка: ИТБ 1 гола «РБ Лейпциг» за 1.77.