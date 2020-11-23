Доход путают с прибылью, а вместо борьбы с нелегалами атакуют тех, кто платит налоги и спонсирует спорт. Странные вещи творятся…

Как отнять миллиард. Зачем бороться с тёмной стороной букмекеров, если можно бить светлую?

2 ноября президент РФ Владимир Путин поручил разработать закон об увеличении целевых отчислений букмекеров как минимум вдвое. Минфин и депутаты Госдумы уже выдвинули два предложения. Обе инициативы рискуют уничтожить легальные БК и оставить без денег спортивные федерации и лиги. Причина – некорректные данные о текущем положении дел.

Всё началось 6 октября, когда губернатор Приморского края Олег Кожемяко порассуждал об отчислениях на спорт от букмекеров. Тему подхватил министр финансов Антон Силуянов.

«В докладе Олега Николаевича говорилось, что букмекеры делают целевые отчисления на поддержку спортивных организаций. И действительно – 30 миллиардов рублей прибыль за 2019 год, целевые отчисления – 1,2 миллиарда, а уплаченные налоги – 770 миллионов. Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, в пару раз точно, увеличить эти целевые отчисления», – сообщил Силуянов.

Инициативу министра одобрил Владимир Путин.

«Антон Германович, с вашими предложениями полностью согласен, оформите их соответствующим образом», – заявил Путин.

Что здесь не так?

1. По действующему законодательству букмекеры платят 5% от разницы между вводом и выводом денежных средств, но не меньше 15 млн рублей в квартал. То есть от 60 млн в год.

В начале 2019 года в России принимали ставки 18 легальных БК. В июне и сентябре добавились ещё две. Посчитаем минимальные отчисления из того, что 18 БК платили за целый год и ещё две – за квартал.

18 х 60 + 2 х 15 = 1,11 млрд. Но есть нюанс: «Фонбет» выплатил более 180 млн рублей.

ФОНБЕТ выплатил 280 млн рублей на поддержку спорта и благотворительность

Напомню, в заявлении Силуянова речь шла об 1,2 млрд рублей. Считаем разницу: 1,2 млрд – 180 млн = 1,02 млрд на остальные 19 БК.

Минимум уже превышает это значение: 17 х 60 + 2 х 15 = 1,05 млрд. При этом очевидно, что не только у «Фонбета» 5% от дохода превысили 15 млн в квартал. Значит есть и другие компании, которые должны были выплатить больше.

Напрашивается вывод: у главы Минфина неверные данные или часть букмекеров не выплатила положенные суммы в 2019 году.

2. Силуянов сказал, что прибыль букмекеров составила 30 млрд. Есть сомнения по поводу достоверности и этой информации. Разница между вводом и выводом денежных средств – это не прибыль, а доход.

Представьте, что магазин купил у поставщика хлеб за 10 рублей, а вам продал за 30 рублей. Разница в 20 рублей – это доход. А прибыль, возможно, останется после вычета аренды, налогов, оплаты труда и других расходов.

Прибыль букмекеров не 30 млрд, а в разы или даже на порядок ниже.

3. Ещё немного математики. Вернёмся к 5% от дохода. Если доход 30 млрд, букмекеры должны были выплатить федерациям 1,5 млрд.

И наоборот. Если букмекеры выплатили федерациям 1,2 млрд, значит их доход 24 млрд.

Опять вопросы к достоверности данных.

В итоге президент России и глава Минфина опираются на неверную информацию. При прибыли в 30 млрд увеличение целевых отчислений с 1,2 млрд до хотя бы 2,4 млрд выглядит логично и обоснованно. Но ведь в реальности ситуация совершенно иная.

Далее появляются две инициативы с идеями о контроле и регулировании всей отрасли. Поговорим только о цифрах.

Предложение Минфина – 10% от дохода, но не менее 30 млн рублей в квартал.

Почему не подходит? У одних БК прибыль находится в районе 10% от доходов, у других этот показатель ещё ниже, а некоторые букмекеры и вовсе работают в минус. Поэтому отчисления в 10% от дохода оставят в живых меньше половины букмекеров.

Предложение депутатов Госдумы Игоря Станкевича и Виктора Дерябкина – 1% от принятых пари, но не менее 5 млн рублей в квартал каждой лиге и федерации.

«Государство должно контролировать денежные потоки». Депутат — о новых законах для БК Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Игорь Станкевич рассказал о проекте, устанавливающем новые правила целевых отчислений для букмекеров.

Здесь всё ещё более очевидно. Букмекеры перестанут принимать ставки на непопулярные виды спорта. Зачем отдельно взятой БК переводить по 20 млн в год федерациям регби, бадминтона, гандбола и так далее? Это невыгодно.

Букмекеры вливают в российский спорт огромные деньги. Ведь целевые исчисления – не единственный финансовый поток. По спонсорским контрактам в 2019 году федерации и лиги получили от букмекеров около 6 млрд рублей.

Кроме того, федерации и лиги продают права на трансляции телевидению. Каналы покупают права за счёт денег от рекламы, которую в свою очередь приобретают букмекеры.

«Букмекеры – самый активный инвестор». К чему могут привести новые инициативы власти Основная мысль власть имущих — увеличить отчисления на развитие спорта. Но это может привести к непредсказуемым последствиям.

Например, в 2020 году «Матч ТВ» заработал более 4 млрд рублей по итогам двух аукционов рекламных прав для БК.

Нельзя просто так взять и заставить БК платить в разы больше. Иначе букмекеры разорятся, федерации и лиги потеряют спонсоров и не будут получать отчисления – полная противоположность тому, что поручил Путин.

Для принятия оптимального решения нужно получить корректные данные о всей отрасли, выслушать заинтересованные стороны и оценить эффект от предлагаемых мер в долгосрочной перспективе.

Почему-то давление идёт на тех, кто платит налоги, создаёт рабочие места, спонсирует спорт и даже занимается благотворительностью. Зато нарушители закона остаются на свободе и продолжают свою деятельность.

Например, один нелегальный букмекер, согласно оценке СК РФ по Брянской области, за пять лет получил доход более 63 млрд рублей. Это 12,6 млрд в год.

Брянских спонсоров «Барселоны» объявили в международный розыск

Если бы эти деньги получили легальные БК, то дополнительные целевые отчисления в размере 5% от дохода составили бы 630 млн рублей.

Этот букмекер продолжает работать, у некоторых клубов РПЛ на форме был логотип данной компании, а рекламу организации в Сети до сих пор делают популярные блогеры.

Да, Роспотребнадзор блокирует сайты нелегальных БК. А что толку? Каждый день появляются новые «зеркала», а через банки и электронные кошельки спокойно проходят переводы денег.

Также отлично чувствуют себя капперы-мошенники, создатели пирамид и фондов, количество которых только растёт. Доверчивые граждане теряют сбережения и влезают в долги, а преступники наслаждаются жизнью. Порой для раскрутки используются даже звёзды спорта.

На пути к краху. Как «инвестиции в ставки» довели фонд «Гафаров и партнёры» до прокуратуры Совсем недавно имя фонда защищали звёзды спорта, а теперь на него сыпятся жалобы в полицию.

Вот где нужно срочно принимать новые законы, а заодно и повышать уровень финансовой грамотности населения. Если перевести всю деятельность по азартным играм исключительно в легальное русло, то и 5% от дохода хватит для двукратного увеличения отчислений.

Минфину и Госдуме стоит ещё раз оценить последствия от теоретического принятия любого из предлагаемых законов. Компромисс в виде 5% от доходов, но не меньше 30 млн в квартал, возможно, устроит и государство, и букмекеров.