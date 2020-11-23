Бой Майк Тайсон – Рой Джонс-младший. 8 раундов в битве легенд бокса!

Рано утром 29 декабря по московскому времени в Карсоне, штат Калифорния, в поединке из 8 раундов Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Начало боя – не ранее 4:00 мск 13 декабря. Букмекеры уже дали ставки на поединок, изучаем их коэффициенты и прогнозы экспертов на бой.

Когда дата боя Майк Тайсон – Рой Джонс

Поединок Тайсон — Джонс пройдёт рано утром 29 декабря по московскому времени. Начало боя – не ранее 4:00 мск. Местом боя выбран маленький городок Карсон в Калифорнии.

Формат боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим – 8 раундов по 2 минуты. Бойцы выйдут в ринг без шлемов и в 12-унциевых перчатках.

Победитель боя получит специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Этот пояс получил название Frontline Battle Belt («Пояс битвы на линии фронта»), а еще на него нанесли надпись Black lives matter.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Тайсон – Джонс-младший

Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой двух легенд покажет телеканал «Рен ТВ».

Коэффициенты и ставки на бой Майк Тайсон – Рой Джонс-младший

По оценке букмекеров, фаворит — Майк Тайсон, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на успех Роя Джонса можно за 2.66 (34%). На ничью эксперты предложили коэффициент 12.50 (7%).

Эксперты считают, что бой продлится как минимум 7 раундов. Поставить на такой исход можно за 1.80. Сделать ставку на то, что все завершится до 7-го раунда, можно с коэффициентом 1.90.

Форма Майка Тайсона и Роя Джонса

Оба бойца давно объявили о завершении карьеры, но провести такой бой – мощный стимул. Майку Тайсону сейчас 54 года, а в ринг он не выходил последние 15 лет. В 2005 году он проиграл ирландцу Кевину Макбрайду, отказавшись от продолжения боя после 11-го раунда, и решил завязать. Но сейчас Железный Майк демонстрирует видео, на которых он в потрясающей форме. Что это – реальность или просто короткий ролик, который окажется профанацией на деле? Хватит ли Тайсона на 16 минут? Майк уверен, что да.

«Ожидаю, что Рой будет на пике формы. Я уже боксировал по семь раундов, и все становится только лучше. Боксирую с более молодыми и голодными парнями, и судя по всему, я еще весьма хорош. Все обязаны выкладываться на полную! Если парень на спарринге не надирает мне зад – он уволен!», — заявил Тайсон.

Джонс на 3 года моложе и у него не было такого долгого простоя. Его последний на сегодня бой датирован февралем 2018 года, меньше 3 лет назад. Джонс-младший победил Скотта Сигмона решением судей. Так что преимущество в выносливости должно быть на его стороне. Сам Рой пока только и делает, что восхищается соперником.

«Майк потрясающе выглядит. Он выглядит очень хорошо. Это феноменально. Он очень вдохновляет меня тем, насколько ответственно он готовится вернутся в ринг.Я тоже готовлюсь очень серьезно. Было бы безумием не подготовиться к бою против одного из самых опасных боксеров в истории», – заявил Джонс.

Кстати, Джонс уже сказал, что застраховал свои уши, на случай, если Майк Тайсон решит повторить свой трюк. В июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду.

Основная интрига боя – выносливость Майка Тайсона. На его стороне преимущество в весе, он тяжелее Джонса, его удары будут сильны и в 54. Но Джонс может банально убегать от соперника первую половину боя, дождавшись, пока Тайсон устанет, и реализовать свое преимущество в скорости и технике.

Прогнозы экспертов на бой Майк Тайсон – Рой Джонс

У экспертов нет одной ярко выраженной позиции по этому бою. Например, Костя Цзю уверен в победе Тайсона. Наш легендарный боксер считает, что Железный Майк быстро разберется с оппонентом.

«Я не думаю, что Джонс каким-то образом сможет остановить Майка. Физическая сила Майка по-прежнему очень велика. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения», — заявил Цзю.

А вот британец Дэвид Хэй ставит на победу Роя Джонса.

«Рой Джонс-младший за последние 20 лет провел 32 боя, а у Майка Тайсона за это время было восемь поединков, из которых он три проиграл. Это не лучший показатель. Если кто-то и может каким-то образом повернуть время вспять, так это Рой Джонс в восьми раундах по две минуты. Я думаю, что он сделает это.

Мне кажется, что Тайсон может напоминать себя прежнего в течение 5-10 секунд, возможно, дважды за раунд. Я не верю, что у него будет много взрывов. Вопрос в том, сколько времени на отдых ему понадобится после первого взрыва.

Я видел фантастическую работу Тайсона на лапах и мешках. Но он взрывался только на протяжении 2-3 секунд. Я хочу увидеть, что произойдет, когда Тайсон пустит в ход руки на 10 секунд. У Роя Джонса хорошая защита, зоркие глаза. Он может увидеть, какие удары в него летят», — отметил Хэй.

А как вы считаете, кто выиграет – Майк Тайсон или Рой Джонс? Оставляйте свои прогнозы в комментариях.