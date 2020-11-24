«Боруссия М» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Степаненко и Мораес ответят на позорные 0:6

25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Шахтёр». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 6.55. Поставить на ничью предлагают за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Шахтёр» 25.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

«Боруссия М» — «Шахтёр»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 25 ноября в Мёнхенгладбахе «Боруссия М» будет принимать «Шахтёр», начало — в 20:55 мск. Украинский клуб три недели назад получил на своём поле натуральную пощёчину, проиграв со счётом 0:6. И теперь постарается вернуть должок.



И ведь это «горняки» ещё легко отделались. У них не получалось ровным счётом ничего, а вот «жеребята» вполне могли разменять второй десяток. Моментов создали предостаточно, даже при преимуществе в четыре-пять мячей отказывались сбавлять обороты. Неудивительно, что тренер «Шахтёра» на пресс-конференции с трудом подбирал слова.



Положение в группе В жутко интересное. Фавориты находятся внизу и всерьёз рискуют пролететь мимо плей-офф. Немцы единолично возглавляют турнирную таблицу с пятью очками. У «Шахтёра» и мадридского «Реала» по четыре, однако «сливочные» находятся ниже по дополнительным показателям. «Интер» набрал всего два балла. Плотность поразительная.

«Ренн» — «Челси». Прогноз: непробиваемый Эдуард Менди поможет зайти коэффициенту 3.10 в ЛЧ За девять матчей сенегалец пропустил всего два мяча. Кепа может спокойно греть скамейку.

Вспышка коронавируса в клубе из Донецка осталась позади, однако кадровые проблемы сохраняются. Точно не будет Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Корниенко и Виктора Коваленко. В субботу не смогли обыграть «Александрию» (1:1). Подвёл Жуниор Мораес, получивший красную карточку на 31-й минуте. Могли выиграть и в меньшинстве, не хватило реализации.



«Боруссия» несколько сбавила обороты. После тех самых 0:6 проиграла «Байеру» со счётом 3:4, а уже после международной паузы наломала дров с «Аугсбургом». Быстро открыла счёт, осталась в большинстве в середине второго тайма… и пропустила ответный мяч на 88-й минуте. Вернуть лидерство уже не успела (1:1).



Подопечные Марко Розе откатились на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, причём отставание от лидирующей группы солидное. До «Баварии» семь очков, до дортмундской «Боруссии» и «Байера» — по шесть. Впрочем, в случае выхода в плей-офф бледное выступление на внутренней арене забудется.

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Потерь у «жеребят» немного, отсутствуют только Алессан Плеа и Йонас Хоффман. Шансы немцев действительно выше, тем более на своём поле. И всё же считать «Шахтёр» безнадёжным аутсайдером не стоит. Несколько футболистов вернулись в обойму, да и ответить на жуткие 0:6 будет для подопечных Луиша Каштру делом чести.



П2 с форой (+1) за 2.10 смотрится хорошо. Также стоит изучить «гол в первые 23 минуты — нет» за 2.01. Цена ошибки велика: впереди матчи с «Реалом» и «Интером», которые будут предельно мотивированы. Потому с соперником поскромнее нужно забирать максимум. Думается, начнут команды с оглядкой на ворота, а ближе к перерыву игра раскачается.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Шахтёр» 25 ноября 2020 года

«Боруссия М» великолепно смотрелась в октябре, однако после разгромной победы в Киеве сбавила обороты. Проиграла «Байеру», а накануне умудрилась упустить победу над «Аугсбургом» в большинстве. У «Шахтёра» тем временем в строй вернулось несколько футболистов, да и игра в Германии будет для «горняков» делом чести. Гости сделают всё, чтобы зацепить очки.

Ставка №1: победа «Шахтёра» с форой (+1) за 2.10.

Ставка №2: гол в первые 23 минуты — нет за 2.01.