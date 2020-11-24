«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер снова помогут «Локомотиву»

25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Зальцбурга» оценён букмекерами коэффициентом 12.0. Поставить на ничью предлагают за 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург» 25.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 5.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.48.

«Бавария» — «Зальцбург»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

«Лацио» — «Зенит». Прогноз: Семак, Дзюба и Ловрен пролетят мимо плей-офф Лиги чемпионов Чиро Иммобиле за 109 минут после болезни отдал голевой пас и дважды забил. Чемпиона России ждут проблемы.

Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 25 ноября в Мюнхене «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» сразится с «Ред Булл Зальцбург», начало — в 23:00 мск. Три недели назад в Австрии соперники совместными усилиями забили восемь мячей. Шесть из них влетели в ворота хозяев.



«Быки» виноваты сами — разозлили чемпиона Германии. Играли хорошо, создали достаточно, реализовали мало. Гости включились на полные обороты в концовке и за 13 минут превратили 2:2 в 6:2. Дубль оформил Роберт Левандовски, две результативные передачи отдал Йозуа Киммих.



Подопечные Ханса-Дитера Флика доказывают, что по праву называются лучшей командой мира. Первая часть сезона получилась триумфальной. Суперкубок Германии забрали, в Бундеслиге единолично возглавляют турнирную таблицу, в Лиге чемпионов добыли три победы из трёх возможных и фактически сняли вопрос по выходу в плей-офф.

«ПСЖ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Неймар, Мбаппе, Верратти и Кейлор Навас на грани катастрофы Парижане набрали всего все три очка в четырёх турах. Вариантов нет — победа любой ценой или провал.

Девять очков, разница голов — 12-3. «Атлетико» отстаёт на пять баллов, «Локомотив» — на семь, «Зальцбург» — на восемь. Победа в среду гарантирует попадание в 1/8 финала, а по факту почти обеспечит первое место, останется уладить формальности. То есть проблем с мотивацией не будет: досрочно разобраться с ЛЧ и иметь возможность поберечь силы в поздних турах крайне важно на фоне плотного календаря.



Справедливости ради, причины для головной боли у мюнхенцев всё же есть. Дело в травмах. Их не очень много, зато выпадают исключительно железные игроки основы. Речь про Альфонсо Дэвиса и Йозуа Киммиха. Без первого ослабло давление на фланге, а второй часто делал разницу в ключевые моменты.



Кроме того, не будет Корентена Толиссо, а Лукас Эрнандес находится под вопросом. Хорошо хоть проблемы Роберта Левандовского с мышцами оказались несерьёзными. И всё же накануне «Бавария» допустила первую осечку за почти два месяца, не сумев обыграть одного из своих любимых клиентов.

«Боруссия Д» — «Брюгге». Прогноз: Холанд и Витсель сохранят «Зениту» надежду на евровесну Один только норвежец забил семь голов в трёх последних играх за дортмундцев.

В родных стенах скатали ничью с «Вердером» (1:1). Будь форварды бременцев выше классом, они вполне могли бы рассчитывать на победу. Фаворит сыграл заметно ниже привычного уровня, но ничего страшного не случилось. После международной паузы и на фоне кадровых потерь осечки неизбежны. Первое место в чемпионате Германии сохранили, а это главное.



«Ред Булл Зальцбург» в субботу выступил ещё хуже. На своём поле проиграл «Штурму» в чемпионате Австрии со счётом 1:3. Больше того, разгрома избежал в самой концовке, оформив гол престижа на 86-й минуте. Впрочем, тоже остался на первом месте в турнирной таблице.



Естественно, букмекеры снова ждут высочайшей результативности. Даже на тотал 3.5 мяча дают смешной коэффициент 1.50. Лезть в огромные форы опасно, всё же нехватка Дэвиса и Киммиха облегчит жизнь аутсайдеру. Но и линия практически не оставляет вариантов. Неплохо смотрится разве что П1 + обе забьют за 1.98.

«Динамо» Киев — «Барселона». Прогноз: Луческу может войти в историю. Месси ушёл в себя «Барселона» предоставила Лионелю отдых. Киевляне получают реальный шанс зацепить очки.

Впрочем, остаются более экзотичные варианты. Например, «обе забьют в первом тайме» за 3.00. Эта ставка доезжала во всех трёх матчах «быков» в Лиге чемпионов. Варианты попроще — тотал больше 2 гола в первом тайме за 2.15 и гол РБЗ в первом тайме за 2.40. На своём поле в Лиге чемпионов мюнхенцы редко обходятся без агрессивных дебютов.



А гостям терять нечего. Защита у них слабая, вратарь — посредственный. Вжиматься в штрафную и надеяться отстоять ничью самоубийственно. Остаётся лишь довериться привычному темповому футболу с прессингом и высокой интенсивностью. Зацепиться за очки на «Альянц-Арене» будет сложно при любых раскладах, а вот пробить Мануэля Нойера вполне реально. Так что ждём веселья с первых минут.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург» 25 ноября 2020 года

Обе команды не смогли выиграть в первом матче после международной паузы. «Бавария» осталась без Киммиха и Альфонсо Дэвиса, но в Лиге чемпионов на своём поле традиционно хороша. Победа гарантирует мюнхенцам выход в плей-офф и позволит поберечь силы в поздних турах. Думается, мотивированные хозяева не станут откладывать дело в долгий ящик.

Ставка: тотал больше 2 гола в первом тайме за 2.15.