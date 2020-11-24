А ещё спасибо руке защитника ЦСКА, в дополнительное время оказавшейся в самом ненужном месте. История гениальной ставки.

Выиграть 5 миллионов за билет в кино? Спасибо обороне сборной России!

Выиграть 5 млн одной ставкой может не каждый. Особенно, если сумма пари – скромные 450 рублей. На них можно купить билет в кино, пару чашек хорошего кофе или проехать на такси. Но одному из клиентов БК «Фонбет» нереально повезло. В рубрике «Удачная ставка» мы разберём этот случай. А началось всё с похода в букмекерский клуб, где игрок собрал чумовой экспресс из 17 матчей футбольной Лиги наций.

Все поединки прошли 15 ноября и начались в три временных отрезка: в 17:00, в 20:00 и в 22:45. Именно на заключительный отрезок судьба-злодейка припасла главную нервотрёпку. Игрок верил в результативный матч России, взял точный счёт в поединке Венгрия – Сербия и надеялся на Данию с Австрией – именно эти встречи мы рассмотрим подробно. Общий коэффициент экспресса составил бешеные 11 287.23. Счастливый квиток по традиции ждёт вас в конце текста.

Фантастическая ставка в 95 рублей выиграла 1,6 млн. И сожгла все нервы! Чудо случилось на 1900-й минуте. Точнее, на 10-й компенсированной минуте одного матча. Вы когда-нибудь о чём-то подобном слышали?

Помог Черчесов и польский судья

В матче Турция – Россия автору экспресса требовались хотя бы три гола, и здесь обошлось без переживаний. Уже по итогам первого тайма на табло горели 2:1 в пользу хозяев. Можно было расслабиться.

Сначала россияне наказали соперника за грубую ошибку, а затем за дело взялся польский арбитр. На 24-й минуте Шимон Марциняк удалил Андрея Семёнова, Станислав Черчесов долго думал на счёт замены, а турки быстренько ответили дуплетом.

Братья сербы берегли голы для России

В поединке Венгрия – Сербия игрок поставил на точный счёт 1:1. Команды обменялись голами уже к 39-й минуте, а всё оставшееся время превратилось в настоящую пытку. Нет, не для футболистов, а для нашего героя!

Ничья не особо устраивала хозяев, а гостям и вовсе не подходила. Венгры пытались атаковать, а сербы даже создали несколько хороших моментов, но больше голов в этой встрече не было. Йович и компания оставили в живых набирающий ход экспресс и приберегли голы для матча с Россией.

5 млн рублей неожиданно явно нарисовались на горизонте надежды.

Тренер Австрии сделал гениальные замены

Дальше стало ещё веселее. Австрия дома принимала главного аутсайдера своей группы – Северную Ирландию. Вроде бы победе хозяев изначально ничего не угрожало, такого же мнения придерживался и наш герой. 73 минуты он терпеливо ждал гола и дождался, но только забили его… ирландцы. Вот и сказочке конец?

Ничего подобного. На 78-й минуте тренер Австрии Франко Фода сделал двойную замену, выпустив Шауба и Грбича. В течение 10 минут оба забили по голу и принесли хозяевам победу. Вот это камбэк!

Сумасшедшая ставка 20 рублей увеличилась в 11 000 раз. Спасибо судьям! Арбитры дали два пенальти, три раза смотрели VAR — в общем, сделали всё возможное, чтобы игрок сорвал куш.

«Золотая» рука Магнуссона

Самым напряжённым стал поединок между Данией и Исландией. Хозяева боролись за первое место в группе, а гости пытались прервать серию поражений и набрать хотя бы одно очко. Ну что могло помешать датчанам, особенно после реализованного Эриксеном пенальти на 12-й минуте?

До этого матча у Дании было пять подряд матчей без пропущенных голов, включая две игры с Англией. У тут какая-то Исландия. Казалось, уже можно начинать праздновать, покупать путёвку в Занзибар и наслаждаться отдыхом.

Но на 85-й минуте оборона хозяев выдала что-то необъяснимое. Сразу два футболиста Исландии выбежали на вратаря, и бывший игрок «Рубина» Кьяртанссон сравнял счёт. Катастрофа!?

Да, но… нет! Уже в компенсированное время датчане устроили навал. После навеса Юссуф Поульсен пробил головой, и мяч попал в золотую для автора экспресса руку защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона. Судья второй раз за матч указал на точку, а Эриксен снова не оставил шансов голкиперу. Шах, мат и 5 миллионов!

Практически вся футбольная Европа постаралась, чтобы наш герой стал самым счастливым человеком на планете! С 450 рублей игрок получил на выплату 5 079 254 рубля. Это один из крупнейших выигрышных экспрессов, как по коэффициенту, так и по сумме. Поздравляем!

Частично помог везунчику и букмекер. В БК «Фонбет» можно составить экспресс с любым коэффициентом — предела нет.

А какой самый крупный выигрыш в вашей истории ставок? Пишите в комментариях.