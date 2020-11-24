«Марсель» — «Порту». Прогноз: португальцы заставят Андре Виллаш-Боаша подумать об отставке

За три тура в Лиге чемпионов у марсельцев семь пропущенных и ни одного забитого мяча.

25 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Марсель» — «Порту», группа С. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.89. Успех португальского клуба оценён в 2.56. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Порту» 25 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч группы С Лиги чемпионов «Марсель» — «Порту» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Марсель» — «Порту» (25.11.2020)

Последние туры Лиги наций УЕФА отгремели, сборные теперь вернутся нескоро. Впрочем, вряд ли кто-то будет по ним скучать. Топовые клубные чемпионаты уже возобновились, пора приступать ко второй части группового этапа еврокубков. В Лиге чемпионов добрались до четвёртого тура.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие крайне интересные пары. Например, среди прочих 25 ноября французский «Марсель» сыграет с португальским «Порту». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе.



Первый матч соперников проходил в Португалии и завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Хотя тут надо бы сказать, что на двоих команды нанесли всего лишь 13 ударов по воротам, семь из которых на счету французского клуба. Гости даже больше держали мяч, но реализация сильно подвела. А Димитри Пайет промахнулся с пенальти при счёте 0:1.



Вообще, дела у команды Андре Виллаш-Боаша в нынешнем розыгрыше еврокубков идут провально. Едва ли последнее место в группе С при нуле очков после трёх туров можно назвать успешным. Даже отставание от третьей строчки, которую занял «Олимпиакос», уже три пункта. Сам тренер на пресс-конференциях слов не выбирал, но очков за яркие фразы не добавляют.

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При этом с голами у марсельцев тоже жуткие проблемы: ни одного мяча за три игры в Лиге чемпионов и всего 12 за девять игр во французской Лиге 1. Показатели крайне скромные. Особенно если учесть, что в европейском турнире они пропустили семь раз, а у себя на родине восемь.



Впрочем, есть и хорошие новости для бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита». С составом у специалиста порядок, нет ни серьёзных травм, ни дисквалификаций. А вот его оппонент Сержиу Консейсау может не досчитаться защитников Пепе и Ивана Маркано из-за повреждений.



Хотя «Порту» всё равно выглядит несколько предпочтительнее. Клуб идёт вторым в таблице группы С, отстав от лидера «Манчестер Сити» на три очка. Шесть забитых мячей в трёх матчах с крепкими соперниками говорят о яркой группе атаке. Сейчас же лидеры Отавио, Хесус Корона, Марега и Луис Диас тоже в порядке.

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«Драконы» действительно находятся в хорошей форме, в шести последних играх у них пять побед с общим счётом 11:1. Так что вполне можно подумать над П2 с нулевой форой за коэффициент 1.86. На данный момент в Европе «Марсель» выглядит невзрачно, даже на своём поле ему будет трудно наиграть на очки с опытными португальцами. Гостей полностью устроит ничья, а вот французам придётся раскрываться.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Порту» 25 ноября 2020 года

«Марсель» на европейской арене сейчас выглядит невзрачно, ни одного гола при семи пропущенных в трёх турах. «Порту» же находится в отличной форме, добыв пять побед в шести последних матчах во всех турнирах. На наш взгляд, марсельцам даже дома будет трудно играть с опытными португальцами.



Ставка: победа «Порту» с нулевой форой за 1.86.