«Аякс» — «Мидтьюлланн». Прогноз: Сергей Карасёв поможет Промесу в погоне за «Ливерпулем»

25 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Аякс» — «Мидтьюлланн», группа D. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех датского клуба оценён в 9.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Мидтьюлланн» 25 ноября

Букмекеры считают, что матч группы D Лиги чемпионов «Аякс» — «Мидтьюлланн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Аякс» — «Мидтьюлланн» (25.11.2020)

Последние туры Лиги наций УЕФА отгремели, сборные теперь вернутся не скоро. Впрочем, вряд ли кто-то будет по ним скучать. Топовые клубные чемпионаты уже возобновились, пора приступать ко второй части группового этапа еврокубков. В Лиге чемпионов добрались до четвёртого тура.

«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер снова помогут «Локомотиву» «Бавария» накануне не справилась с «Вердером». Исправится в Лиге чемпионов.

Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие интересные пары. Среди прочих 25 ноября голландский «Аякс» сыграет с датским «Мидтьюлланном». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, а обслужит её российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.



Первый поединок команд проходил в Дании и завершился со счётом 2:1 в пользу голландцев. Гости умудрились забить свой второй мяч уже на 13-й минуте, а окончательный результат был зафиксирован на 18-й. Датчане смотрелись недурно, даже нанесли больше ударов, но спасти игру не сумели. Справедливости ради, гости действовали с запасом и контролировали ситуацию.



Форму подопечные Эрика тен Хага набрали неплохую, в последних шести матчах во всех турнирах у них пять побед с общим счётом 28:3. Единственная осечка пришлась на выездную игру во втором туре Лиги чемпионов против «Аталанты». Тогда команда из Нидерландов до 54-й минуты вела со счётом 2:0, но в итоге сыграла 2:2.

«Боруссия М» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Степаненко и Мораес ответят на позорные 0:6 Поквитаться с немцами за жуткое поражение на своём поле — дело чести для «горняков».

В таблице группы D «Аякс» идёт на втором месте, набрав четыре очка. Отставание от «Ливерпуля» составляет пять пунктов, а «Аталанта» имеет в активе столько же баллов, но находится ниже из-за дополнительных показателей. Выход в Лигу Европы фактически в кармане, но понятно, что уровень амбиций здесь принципиально иной. Ведь выход в плей-офф ЛЧ — это серьёзные призовые от УЕФА.



«Мидтьюлланн» — явный аутсайдер не только предстоящего поединка, но и всей группы. Выдержать столь внушительную конкуренцию у скромных датчан ожидаемо не получается: восемь пропущенных мячей и один забитый при нуле набранных очков. Разумеется, это чистое последнее место в таблице.



И если у себя дома в Дании «волки» ещё смогли кое-что предложить оппоненту, то оказать сопротивление в Нидерландах будет практически невозможно. За девять туров Эредивизии у «Аякса» 37 забитых мячей и только пять пропущенных, таким мало кто может похвастаться. Причём большинство лидеров в строю и готовы сыграть.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: Месси закрыли. С Зе Луишем и Миранчуком будет тяжелее Подопечные Марко Николича забивают на протяжении 11 матчей. Работа у Яна Облака будет.

На наш взгляд, стоит проверить П1 с форой (-1.5) за за коэффициент 1.84. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.35. Всё же даже «Ливерпуль» не сумел своими силами забить в Амстердаме, тогда автогол на свой счёт записал защитник Николас Тальяфико.



Другая интересная ставка — «гости получат больше жёлтых карточек». Букмекеры дают за неё вполне приемлемый коэффициент 1.77. Дело в том, что за четыре последних игры голландцы заработали всего два «горчичника». Сергей Карасёв недавно начудил в РПЛ, но в еврокубках в последнее время работает уверенно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Мидтьюлланн» 25 ноября 2020 года

«Мидтьюлланн» — явный аутсайдер не только предстоящего поединка, но и всей группы D, для которого сам факт попадания в групповую стадию является огромным успехом. На своём поле «Аякс» гораздо опаснее, чем обычно. Ждём уверенной победы голландцев, у них колоссальное преимущество по уровню исполнителей.



Ставка 1: победа «Аякса» с форой (-1.5) за 1.84.



Ставка 2: «Мидтьюлланн» получит больше жёлтых карточек за 1.77.