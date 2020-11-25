АЕК — «Заря». Прогноз: Массимо Каррера, Чигринский и Шахов добьют украинский клуб в Афинах

26 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК Афины — «Заря». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу АЕК в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Зари» оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Поставить на ничью предлагают за 4.70.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы АЕК — «Заря» 26 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы АЕК — «Заря» получится результативным: тотал больше 2.26 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.26 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.
Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы АЕК Афины — «Заря» (26.11.2020)
Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам. Вторник и среда — время Лиги чемпионов, в четверг придёт черёд Лиги Европы.
Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. В Афинах АЕК на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» сразится с «Зарей», начало — в 20:55 мск. Три недели назад соперники провели матч жизни в Харькове. Греческий клуб оказался сильнее (4:1) и остался в борьбе за плей-офф.
Никаких трудностей не возникло. Даже без Массимо Карреры (главный тренер остался дома из-за коронавируса) гости быстро сняли вопросы. Открыли счёт на шестой минуте, а в дебюте второго тайма довели преимущество до трёх мячей. Чёрно-белые владели территорией и честно пытались что-то придумать, но моменты пошли только ближе к концовке.
Теперь у клуба из Афин три очка. С «Лестером» всё понятно: три победы из трёх возможных, девять баллов. «Брага» в начале ноября получила в Англии 0:4 и занимает вторую строчку с шестью очками. Наконец, «Заря» потерпела три поражения и осталась на дне. У неё шансы на 1/16 финала сугубо теоретические.
АЕК набрал хороший ход. В чемпионате Греции добыто три победы подряд, что позволило закрепиться в группе лидеров. В воскресенье разгромили скромную «Ларису» (4:1). Несмотря на итоговый счёт, пришлось понервничать. До перерыва голов не было, а вплоть до 72-й минуты на табло горели две единицы.
Впрочем, Каррера выставил полуторный состав и предоставил отдых нескольким исполнителям основы. Например, только на замену вышел экс-форвард «Рубина» Марко Ливайя, оформивший дубль в Запорожье. Шансы хозяев действительно смотрятся выше, в родных стенах они едва не зацепились за очки с «Лестером».
Коэффициент 1.49 на П1 может показаться чрезмерным, однако тут наверняка сказались недавние новости про коронавирус. Несколько футболистов основного состава украинского клуба на днях сдали положительные тесты и ушли на карантин. А ведь скамейка у Виктора Скрипника и без того коротковата.
Думается, на своём поле АЕК будет владеть инициативой и пару мячей найдёт. Три недели назад оборона «Зари» допустила несколько грубых ошибок, а кадровые потери определённо не способствуют улучшению взаимопонимания. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола АЕК за 2.06 и П1 с форой (-1) за 1.80.
Прогноз и ставки на матч Лиги Европы АЕК — «Заря» 26 ноября 2020 года
АЕК добыл разгромную победу в Запорожье три недели назад и сохранил шансы на выход из группы. «Заря» осталась без очков, а главное — на днях несколько футболистов основного состава сдали положительные тесты на коронавирус. У греков, наоборот, в строй вернулись несколько важных игроков, включая Чигринского и Шахова. Думается, шансы гостей тут невелики.
Ставка: ИТБ 2 гола АЕК за 2.06.
- 25 ноября 2020
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:50
-
07:45
-
07:45
-
07:17
-
06:30
-
01:10
- 24 ноября 2020
-
23:25
-
22:59
-
22:53
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00