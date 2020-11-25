АЕК — «Заря». Прогноз: Массимо Каррера, Чигринский и Шахов добьют украинский клуб в Афинах

Несколько игроков «Зари» заразились коронавирусом, а греки в последнее время очень хороши.

26 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК Афины — «Заря». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу АЕК в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Зари» оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Поставить на ничью предлагают за 4.70.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы АЕК — «Заря» 26 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы АЕК — «Заря» получится результативным: тотал больше 2.26 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.26 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы АЕК Афины — «Заря» (26.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам. Вторник и среда — время Лиги чемпионов, в четверг придёт черёд Лиги Европы.

«Боруссия М» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Степаненко и Мораес ответят на позорные 0:6 Поквитаться с немцами за жуткое поражение на своём поле — дело чести для «горняков».

Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. В Афинах АЕК на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» сразится с «Зарей», начало — в 20:55 мск. Три недели назад соперники провели матч жизни в Харькове. Греческий клуб оказался сильнее (4:1) и остался в борьбе за плей-офф.



Никаких трудностей не возникло. Даже без Массимо Карреры (главный тренер остался дома из-за коронавируса) гости быстро сняли вопросы. Открыли счёт на шестой минуте, а в дебюте второго тайма довели преимущество до трёх мячей. Чёрно-белые владели территорией и честно пытались что-то придумать, но моменты пошли только ближе к концовке.



Теперь у клуба из Афин три очка. С «Лестером» всё понятно: три победы из трёх возможных, девять баллов. «Брага» в начале ноября получила в Англии 0:4 и занимает вторую строчку с шестью очками. Наконец, «Заря» потерпела три поражения и осталась на дне. У неё шансы на 1/16 финала сугубо теоретические.

«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер снова помогут «Локомотиву» «Бавария» накануне не справилась с «Вердером». Исправится в Лиге чемпионов.

АЕК набрал хороший ход. В чемпионате Греции добыто три победы подряд, что позволило закрепиться в группе лидеров. В воскресенье разгромили скромную «Ларису» (4:1). Несмотря на итоговый счёт, пришлось понервничать. До перерыва голов не было, а вплоть до 72-й минуты на табло горели две единицы.



Впрочем, Каррера выставил полуторный состав и предоставил отдых нескольким исполнителям основы. Например, только на замену вышел экс-форвард «Рубина» Марко Ливайя, оформивший дубль в Запорожье. Шансы хозяев действительно смотрятся выше, в родных стенах они едва не зацепились за очки с «Лестером».



Коэффициент 1.49 на П1 может показаться чрезмерным, однако тут наверняка сказались недавние новости про коронавирус. Несколько футболистов основного состава украинского клуба на днях сдали положительные тесты и ушли на карантин. А ведь скамейка у Виктора Скрипника и без того коротковата.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: Месси закрыли. С Зе Луишем и Миранчуком будет тяжелее Подопечные Марко Николича забивают на протяжении 11 матчей. Работа у Яна Облака будет.

Думается, на своём поле АЕК будет владеть инициативой и пару мячей найдёт. Три недели назад оборона «Зари» допустила несколько грубых ошибок, а кадровые потери определённо не способствуют улучшению взаимопонимания. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола АЕК за 2.06 и П1 с форой (-1) за 1.80.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы АЕК — «Заря» 26 ноября 2020 года

АЕК добыл разгромную победу в Запорожье три недели назад и сохранил шансы на выход из группы. «Заря» осталась без очков, а главное — на днях несколько футболистов основного состава сдали положительные тесты на коронавирус. У греков, наоборот, в строй вернулись несколько важных игроков, включая Чигринского и Шахова. Думается, шансы гостей тут невелики.

Ставка: ИТБ 2 гола АЕК за 2.06.