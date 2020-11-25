«Атлетико» — «Локомотив», «Интер» — «Реал» и другие матчи. На что ставить 25 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 25 ноября.
На что ставить в футболе 25 ноября
В Лиге чемпионов «Локомотив» на выезде сыграет с «Атлетико». У команды Николича мало шансов, но дома была ничья, да и с «Баварией» москвичи побились неплохо.
Кроме того, нас ждут встречи «Интер» — «Реал» и «Ливерпуль» — «Аталанта». Сможет ли Алексей Миранчук удивить Юргена Клоппа? «Боруссия» в Мёнхенгладбахе примет «Шахтёр», а «Манчестер Сити» будет играть в гостях у «Олимпиакоса». «Аякс» сразится с «Мидтьюлланном», «Бавария» — с «Зальцбургом», а «Марсель» — с «Порту».
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 25 ноября
В КХЛ сегодня три игры. «Металлург» сыграет с «Ак Барсом», «Салават Юлаев» — с «Нефтехимиком», а рижское «Динамо» — с «Сибирью».
На что ещё ставить 25 ноября
В женской волейбольной Суперлиге «Липецк» сыграет с «Заречьем-Одинцово». Кроме того, ряд интересных встреч в мужских чемпионатах Польши и Италии.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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