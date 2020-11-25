«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз: Коварж и Дацюк не дадут челябинцам снять проклятие

26 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.38, успех «Автомобилиста» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» 26 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» 26 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Автомобилист» (26.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин и Зарипов возьмут выходной, Кошечкин подтащит В пяти предыдущих встречах магнитогорцев и казанцев забрасывалось не больше четырёх шайб.

На четверг, 26 ноября, запланированы сразу семь матчей. Есть и несколько по-настоящему любопытных вывесок. В 17:00 мск в Челябинске «Трактор» начнёт выяснять отношения с «Автомобилистом». А это, на секундочку, битва третьей и четвёртой команд Восточной конференции.

Челябинцы прервали серию из пяти побед, но это нормально. После паузы на Евротур они выходили на лёд через день, забрали несколько близких игр и отдали много эмоций. После побед в Хельсинки и Санкт-Петербурге банально не хватило сил. На своём льду уступили московскому «Динамо» (2:5), с которым в последние годы играли удачно.

Проиграли «конёк» и среднюю зону, а вратарь не подтащил. Роман Вилл пропустил четыре шайбы с 16 бросков и покатил на лавку. Неприятно, но более чем объяснимо. Подопечные Анвара Гатиятулина по-прежнему находятся среди лидеров: 40 очков в 29 поединках, третья строчка на Востоке.

«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер снова помогут «Локомотиву» «Бавария» накануне не справилась с «Вердером». Исправится в Лиге чемпионов.

«Автомобилист» находится совсем рядышком, вот только проблемы куда более серьёзные. Три поражения подряд — это не шутки. Сперва по всем статьям отлетели в Казани от «Ак Барса» (0:3), затем дважды проиграли «Торпедо». На своём льду — по буллитам (2:3 Б), в гостях — в основное время.

Причём весьма чувствительно. 1:5 при очень бледном качестве хоккея. Кошмарно вошли в игру, пропустили три шайбы за 15 минут, а к концу второго периода интрига окончательно умерла. Якуб Коварж, похоже, просто наелся. После победы над «Локомотивом» смотрится хуже привычного.

Вроде бы линия букмекеров выглядит логично. Уральцев накрыл мини-кризис, а «Трактор» имел 3,5 суток на восстановление и получит преимущество своего льда. Вот только история противостояния резко против. Статистика сумасшедшая: у «Автомобилиста» 14 побед подряд! Лишь одна из них — за пределами основного времени. А это уже вполне тянет на проклятие.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: Месси закрыли. С Зе Луишем и Миранчуком будет тяжелее Подопечные Марко Николича забивают на протяжении 11 матчей. Работа у Яна Облака будет.

Дважды соперники пересекались в нынешнем сезоне, оба раза подопечные Билла Питерса победили со счётом 3:1. «Мишки» смотрелись не хуже, но солировал Коварж. Потому лезть в исход не рискнём. Челябинцы выглядят солиднее, однако игнорировать такие цифры определённо не стоит.

Возьмём тотал меньше 5 шайб за 1.71. За плохой игрой должна идти хорошая, а «Автомобилист» накануне натурально провалился. «Трактор» же по умолчанию много не пропускает. И будет полон желания исправиться перед своими болельщиками. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 3:2 в любую из сторон.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» 26 ноября 2020 года

«Автомобилист» попал в яму — три поражения подряд, большие проблемы с созиданием. «Трактор» имел 3,5 суток на восстановление и будет играть на своём льду. Вроде бы шансы хозяев гораздо выше, да только в 14 последних очных встречах побеждали уральцы. В 13 случаях укладывались в 60 минут. Потому лезть в исход не рискнём, возьмём ТМ 5 гола за 1.71. Соперники хорошо знают друг друга, а в предыдущих матчах потерпели разгромные поражения. После такого крен на оборону должен только увеличиться.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.71.