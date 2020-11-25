«Лилль» — «Милан». Прогноз: Ребич с Пиоли отомстят французам даже без Златана Ибрагимовича

У Юсуфа Язиджи уже шесть голов в Лиге Европы, зато россонери забивали в 13 из 14 последних матчей.

26 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы «Лилль» — «Милан», группа H. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу французского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех итальянцев оценён в 3.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Лилль» — «Милан» 26 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч группы H Лиги Европы «Лилль» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы «Лилль» — «Милан» (26.11.2020)

Последние туры Лиги наций УЕФА отгремели, сборные теперь вернутся нескоро. Впрочем, вряд ли кто-то будет по ним скучать, ведь уже благополучно возобновились топовые клубные чемпионаты вместе с Лигой чемпионов. Следом подтянется и Лига Европы, где стартует четвертый тур.

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Внимание отечественных болельщиков приковано к единственному представителю из России, но есть и другие интересные пары. 26 ноября среди прочих французский «Лилль» сыграет с итальянским «Миланом». Встреча начнётся в 20:55 мск и пройдёт на стадионе «Пьер-Моруа» во Франции.



Первая игра соперников проходила три недели назад в Италии на «Сан-Сиро» и неожиданно завершилась победой гостей со счётом 3:0. В целом соперники смотрелись сопоставимо, а хозяева даже чуть больше контролировали мяч. Однако это не помешало французам забрать три очка. Хет-трик на свой счёт записал полузащитник Юсуф Язиджи.



Эта победа позволила «догам» возглавить группу H, сейчас у них семь очков в активе. Положение комфортное, отрыв от «Милана» составляет один пункт, от пражской «Спарты» четыре, а от шотландского «Селтика» — все шесть. Успех в предстоящем поединке обеспечит выход в плей-офф турнира.

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В родном чемпионате Франции «Лилль» тоже преуспел. За 11 туров клуб из одноимённого города набрал 22 балла и забрался на второе место. Отставание от лидирующего «ПСЖ» всего два пункта, но и конкурентов много. На столько же отстают сразу три команды.



Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение хозяевам, что вполне логично. Французы набирают форму и хороши в атаке, в трёх последних играх забили девять голов. Лидеры команды в порядке, у того же Язиджи в трёх турах Лиги Европы уже шесть голов. И, разумеется, слухи об интересе топ-клубов.



«Милан» же подходит к предстоящему поединку без Златана Ибрагимовича. Основной нападающий и лидер команды получил травму в прошлой игре с «Наполи», помочь во Франции своей команде он не сможет. Хотя и без шведа состав у итальянцев выглядит боеспособным.

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Россонери продолжают лидировать в Серии А. После восьми туров у них ровно 20 очков и ни одного поражения. Отрыв от ближайшего преследователя «Сассуоло» составляет два пункта, а от миланского «Интера», который идёт на пятой строчке, — целых пять.



Любопытно, что с результативностью у миланцев по большому счету проблем нет. Они забивали в 13 из 14 последних матчей, а всего наколотили за это время 32 гола. Мотивация отыграться за разгромное домашнее поражение тоже должна быть высокая. Так что мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.68.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лилль» — «Милан» 26 ноября 2020 года

«Лилль» набирает неплохой ход, игра в еврокубках даётся, вряд ли дома клуб будет жаться к своим воротам. У «Милана» не будет получившего травму Златана Ибрагимовича, но и без него состав у итальянцев выглядит боеспособным. Ждём весёлой игры и голов в обе стороны, соперники хорошо стартовали в Лиге Европы и могут себе позволить действовать смелее.



Ставка: обе забьют за 1.68.