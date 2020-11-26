«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: 10-е поражение подряд Алексея Ковалёва в КХЛ. Жуть!

27 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Сибирь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех «Куньлуня» идёт за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Сибирь» 27 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Сибирь» 27 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» Новосибирск (27.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Четыре недели остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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Пятницу, 27 ноября, так и тянет назвать разгрузочным днём. Состоятся всего два матча. В 19:30 мск в Мытищах «Куньлунь» начнёт выяснять отношения с «Сибирью». Хозяева выдали ударный отрезок во второй половине октября, добыв четыре победы в пяти встречах. Этим и ограничились.

С тех пор выходили на лёд уже девять раз, но выиграть не смогли. Хотя уровень оппозиции не казался мощным. «Ак Барс», «Трактор» и «Салават Юлаев» — без вопросов. Но проиграли ещё и проблемному «Барысу», «Нефтехимику», «Торпедо», «Амуру». И вишенка на торте — две неудачи с несчастным рижским «Динамо».

В общем, чистое последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, жалкие 13 очков в 28 матчах. Несмотря на все старания, рижане в сводной таблице по-прежнему отстают (у них 12 баллов). О борьбе за зону плей-офф даже как-то заикаться неловко — «Амур» набрал в два раза больше, но находится за пределами топ-8.

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«Сибирь» вроде бы разогналась ближе к концу октября, а дальше по традиции просела после паузы на Евротур. Вернулась в дело двумя поражениями с общим счётом 1:10, после чего всё же взяла себя в руки. Дожала «Металлург» (3:2) и «Торпедо» (3:1), а после шести дней отдыха разгромила в Москве ЦСКА (5:1). И накануне разобралась с рижским «Динамо».

Топ-6 на Востоке ушагала далеко, вряд ли кто-то отвалится. А вот на оставшиеся два места в плей-офф претендентов достаточно. Сама «Сибирь», вернувшееся из Западной конференции «Торпедо», «Барыс», «Амур». С большой натяжкой — «Нефтехимик», хотя отставание уже солидное.

В общем, конкуренция крайне серьёзная, биться придётся до последнего. В таких условиях важно набирать максимум с явными аутсайдерами вроде «Куньлуня». Потому коэффициенты букмекеров выглядят вполне логично, они считают «снеговиков» явным фаворитом даже в гостях. Не поспоришь.

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У подопечных Алексея Ковалёва имелись лишние сутки на восстановление, однако новосибирцы перед началом выездной серии не играли почти неделю. То есть какую-то чрезмерную усталость вряд ли будут ощущать. Говорить о факторе своей площадки в отношении «Куньлуня» просто смешно: мало того что играют в славном китайском городе Мытищи, так ещё и при пустых трибунах.

Единственную очную встречу «Сибирь» забрала в первой половине сентября на своём льду, хоть и с большими нервами (5:4). С тех пор подопечные Николая Заварухина определённо добавили. В то же время с атакой у «Куньлуня» дела обстоят нестыдно, забивали как минимум дважды в семи из восьми последних матчей.

Вырисовывается Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за прекрасный коэффициент 2.13. Альтернатива — ИТБ 3 гола «Сибири» за 2.01. Оборона у хозяев по-прежнему слабая, нагрузка на вратарей выпадает колоссальная. Плюс очень много удалений, что даст разгуляться спецбригадам большинства.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Сибирь» 27 ноября 2020 года

«Сибирь» пришла в себя после 1:10 от минского «Динамо» и «Авангарда», войдя в зону плей-офф. «Куньлунь» тем временем потерпел девять поражений подряд. В том числе от рижского «Динамо», причём дважды. Борьба за топ-8 на Востоке серьёзнейшая, на таком фоне очень важно брать максимум с аутсайдерами. Так что проблем с концентрацией от сибиряков не ждём.

Ставка: ИТБ 3 гола «Сибири» за 2.01.