«Тоттенхэм» — «Лудогорец». Прогноз: Жозе Моуринью побережёт силы. Дерби с «Челси» важнее

26 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» — «Лудогорец», группа J. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех болгарского клуба оценён в 30.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 11.75.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Лудогорец» 26 ноября

Букмекеры уверены, что матч группы J Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Лудогорец» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Лудогорец» (26.11.2020)

Последние туры Лиги наций УЕФА отгремели, сборные теперь вернутся нескоро. Впрочем, вряд ли кто-то будет по ним скучать, ведь уже благополучно возобновились топовые клубные чемпионаты вместе с Лигой чемпионов. Следом подтянется и Лига Европы, где стартует четвертый тур.

«Брага» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхель дадут зайти коэффициенту 3.82 в Лиге Европы «Брага» занимает второе место в чемпионате Португалии, а «Лестеру» важнее поберечь силы для АПЛ.

Внимание отечественных болельщиков приковано к единственному представителю из России, но есть и другие интересные пары. Среди прочих 26 ноября английский «Тоттенхэм» сыграет с болгарским «Лудогорцем». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.



Первый матч команд проходил в Болгарии три недели назад завершился заслуженной победой гостей со счётом 3:1. Англичане превзошли соперника во всем: чаще били по воротам, дольше владели мячом и совершили больше точных передач. Хозяева, конечно, пытались чем-то ответить, но гости выглядели здорово. При нормальной реализации они могли бы забить пять-шесть раз.



«Шпоры» под руководством Жозе Моуринью пока текущий сезон проводят шикарно. За 16 матчей во всех турнирах потерпели всего лишь два поражения (оба со счётом 0:1), одержав при этом 12 побед. Осечки пришлись на игры первого тура АПЛ против «Эвертона» и второго тура Лиги Европы против «Антверпена». В остальных же случаях команда португальского специалиста непременно забивала и не проигрывала.

«Лилль» — «Милан». Прогноз: Ребич с Пиоли отомстят французам даже без Златана Ибрагимовича У Юсуфа Язиджи уже шесть голов в Лиге Европы, зато россонери забивали в 13 из 14 последних матчей.

После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге лондонцы занимают первую строчку, набрав 20 очков. У «Ливерпуля» столько же, но разница мячей заметно скромнее. По той же причине лидирует «Тоттенхэм» и в Лиге Европы: у «Антверпена» меньше забитых мячей, а у ЛАСКа больше пропущенных, хотя по очкам равенство.



А вот у «Лудогорца» положение в группе J плачевное, шансы на выход в плей-офф турнира минимальные. За три игры болгарский клуб не набрал ни одного очка и перед четвёртым туром отстаёт от других участников на шесть пунктов. При этом он пропустил девять голов. Получилось забить целых пять, но с такой обороной в Лондоне точно делать нечего.



Хотя голевого парада в предстоящем поединке мы бы ждать не стали. Дело в том, что первая после ноябрьской паузы неделя у «шпор» ожидается непростая. 21 ноября в девятом туре АПЛ они принимали «Манчестер Сити» и победили со счётом 2:0. Забили быстрый гол, много оборонялись и отдали достаточное количество сил.

ЦСКА — «Фейеноорд». Прогноз: Гончаренко, Влашич и Чалов вернут должок Адвокату в Москве «Армейцы» потерпели только два поражения за три последних месяца.

А после домашней игры с болгарами в еврокубке лондонцам предстоит дерби против «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Соперник очень серьёзный, а времени на отдых практически нет. Вполне возможно, что Жозе Моуринью побережёт лидеров в матче с «Лудогорцем», благо что разница в классе позволяет рассчитывать на положительный исход даже при широкой ротации.

Так что вполне можно подумать над П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.36. Разгрома и огромного количества голов в ворота аутсайдера не ждём, АПЛ сейчас важнее. Что-нибудь в духе 2:1 или 2:0 лондонцев вполне устроит.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Лудогорец» 26 ноября 2020 года

«Тоттенхэм» — явный фаворит предстоящего матча, что видно и по котировкам букмекеров. Лондонцы одержали 12 побед за 16 последних матчей и забили 40 голов. Однако впереди непростая игра с «Челси» в АПЛ, так что Жозе Моуринью вполне может поберечь лидеров. Голевого парада не ждём, но три очка на своём поле «шпоры» возьмут.



Ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.36.