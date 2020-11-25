«Тоттенхэм» — «Лудогорец». Прогноз: Жозе Моуринью побережёт силы. Дерби с «Челси» важнее

26 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» — «Лудогорец», группа J. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех болгарского клуба оценён в 30.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 11.75.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Лудогорец» 26 ноября
Букмекеры уверены, что матч группы J Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Лудогорец» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38.
Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Лудогорец» (26.11.2020)
Последние туры Лиги наций УЕФА отгремели, сборные теперь вернутся нескоро. Впрочем, вряд ли кто-то будет по ним скучать, ведь уже благополучно возобновились топовые клубные чемпионаты вместе с Лигой чемпионов. Следом подтянется и Лига Европы, где стартует четвертый тур.
Внимание отечественных болельщиков приковано к единственному представителю из России, но есть и другие интересные пары. Среди прочих 26 ноября английский «Тоттенхэм» сыграет с болгарским «Лудогорцем». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Первый матч команд проходил в Болгарии три недели назад завершился заслуженной победой гостей со счётом 3:1. Англичане превзошли соперника во всем: чаще били по воротам, дольше владели мячом и совершили больше точных передач. Хозяева, конечно, пытались чем-то ответить, но гости выглядели здорово. При нормальной реализации они могли бы забить пять-шесть раз.
«Шпоры» под руководством Жозе Моуринью пока текущий сезон проводят шикарно. За 16 матчей во всех турнирах потерпели всего лишь два поражения (оба со счётом 0:1), одержав при этом 12 побед. Осечки пришлись на игры первого тура АПЛ против «Эвертона» и второго тура Лиги Европы против «Антверпена». В остальных же случаях команда португальского специалиста непременно забивала и не проигрывала.
После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге лондонцы занимают первую строчку, набрав 20 очков. У «Ливерпуля» столько же, но разница мячей заметно скромнее. По той же причине лидирует «Тоттенхэм» и в Лиге Европы: у «Антверпена» меньше забитых мячей, а у ЛАСКа больше пропущенных, хотя по очкам равенство.
А вот у «Лудогорца» положение в группе J плачевное, шансы на выход в плей-офф турнира минимальные. За три игры болгарский клуб не набрал ни одного очка и перед четвёртым туром отстаёт от других участников на шесть пунктов. При этом он пропустил девять голов. Получилось забить целых пять, но с такой обороной в Лондоне точно делать нечего.
Хотя голевого парада в предстоящем поединке мы бы ждать не стали. Дело в том, что первая после ноябрьской паузы неделя у «шпор» ожидается непростая. 21 ноября в девятом туре АПЛ они принимали «Манчестер Сити» и победили со счётом 2:0. Забили быстрый гол, много оборонялись и отдали достаточное количество сил.
А после домашней игры с болгарами в еврокубке лондонцам предстоит дерби против «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Соперник очень серьёзный, а времени на отдых практически нет. Вполне возможно, что Жозе Моуринью побережёт лидеров в матче с «Лудогорцем», благо что разница в классе позволяет рассчитывать на положительный исход даже при широкой ротации.
Так что вполне можно подумать над П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.36. Разгрома и огромного количества голов в ворота аутсайдера не ждём, АПЛ сейчас важнее. Что-нибудь в духе 2:1 или 2:0 лондонцев вполне устроит.
Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Лудогорец» 26 ноября 2020 года
«Тоттенхэм» — явный фаворит предстоящего матча, что видно и по котировкам букмекеров. Лондонцы одержали 12 побед за 16 последних матчей и забили 40 голов. Однако впереди непростая игра с «Челси» в АПЛ, так что Жозе Моуринью вполне может поберечь лидеров. Голевого парада не ждём, но три очка на своём поле «шпоры» возьмут.
Ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.36.
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