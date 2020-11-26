«Металлург» — «Нефтехимик». Прогноз: сколько можно позориться, магнитогорцы?

У команды Ильи Воробьёва восемь поражений в десяти матчах. Нервы болельщиков на пределе.

27 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.41, успех «Нефтехимика» идёт за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» 27 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Нефтехимик» 27 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.30. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик» (27.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Четыре недели остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: Крикунов встряхнёт москвичей после 1:6, Паскуале выручит Лишь в одной из 11 предыдущих очных встреч соперники забили больше пяти шайб.

Пятницу, 27 ноября, так и тянет назвать разгрузочным днём. Состоятся всего два матча. В 17:00 мск в Магнитогорске «Металлург» начнёт выяснять отношения с «Нефтехимиком». Соперники дружно проваливают сезон, хотя тут нужно делать скидку огромную разницу в финансовых возможностях и амбициях.

Нижнекамцы семимильными шагами движутся к завершению сезона в феврале. Прежде Вячеслав Буцаев стабильно сколачивал крепкие коллективы и забирался в плей-офф даже при скромных исполнителях. На этот раз не получилось: индивидуального мастерства совсем не хватает, всё валится из рук.

Вратари разочаровывают, защитники не помогают, спецбригады кошмарные. У «волков» пять поражений в основное время в шести поединках. Плюс разгромная победа над «Спартаком» (5:2), когда Олег Знарок доверился Александру Трушкову, а российский голкипер пропустил три шайбы менее чем за семь минут и покатил на лавку.

«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз: Коварж и Дацюк не дадут челябинцам снять проклятие Похоже, «мишек» кто-то сглазил. Они проиграли екатеринбуржцам 14 матчей подряд!

Накануне клуб из Татарстана получил полную авоську в Уфе. Евгений Иванников умудрился запустить четыре шайбы с шести бросков. Дальше «Нефтехимик» честно пытался отыграться, но в середине третьего периода «Салават Юлаев» реализовал большинство. И спокойно довёл дело до победы (6:2).

В сухом остатке — 18 очков в 28 встречах и предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Хуже только «Куньлунь». Отставание от кубковой восьмёрки составляет 10 баллов. Ещё не смертельно, но уже критично. А самое страшное — предпосылок для перелома не видно.

«Металлург» продолжает злить болельщиков. После возвращения Ильи Воробьёва на тренерский мостик ничего не клеится. Шутка ли — восемь поражений в десяти матчах! Прежде в Магнитогорске тренеров увольняли и не за такое. Пока Воробьёв держится и регулярно выдаёт сомнительные ответы на пресс-конференциях. Нервы у всех на пределе.

«Лилль» — «Милан». Прогноз: Ребич с Пиоли отомстят французам даже без Златана Ибрагимовича У Юсуфа Язиджи уже шесть голов в Лиге Европы, зато россонери забивали в 13 из 14 последних матчей.

На днях в тренерский штаб ММг вернулся Майк Пелино, трудившийся здесь с 2013 по 2018 год. А в среду «лисы» на своём льду проиграли в овертайме «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Они находятся на шестой позиции Востока. Отставание от лидеров постепенно растёт, а качество хоккея остаётся бледным.

Лишь в одном из десяти последних матчей «Металлург» забросил больше двух шайб. И это при внушительной зарплатной ведомости и здоровых лидерах: Мозякин, Бек, Плотников, Нестрашил, Расмуссен, Песонен, Прохоркин. Все те, кто должны давать результат, не имеют проблем со здоровьем. Но выглядят (за редким исключением) крайне слабо.

Казалось бы, несчастный «Нефтехимик» в родных стенах они должны переломить об колено. Вот только в нынешнем сезоне подопечные Ильи Воробьёва нижнекамцам уже проигрывали. На своём льду. Пять недель назад (3:4). Именно тогда и начался жуткий отрезок: шесть поражений в родных стенах в семи последних поединках.

«Брага» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхель дадут зайти коэффициенту 3.82 в Лиге Европы «Брага» занимает второе место в чемпионате Португалии, а «Лестеру» важнее поберечь силы для АПЛ.

На П1 дают скромнейший коэффициент 1.41, а лезть в огромные форы с учётом состояния хозяев категорически не хочется. Логичнее играть против линии. Мы бы выбирали между П2 с форой (+2) за 1.74 и ИТБ 1.5 шайбы «Нефтехимика» за 1.82. «Волки» при всех своих проблемах забивают по два гола исправно. Хотя после ноябрьской паузы уже пересекались с «Ак Барсом», ЦСКА и «Салаватом Юлаевым». ММг наверняка победит, но букмекеры всерьёз ожидают разгрома. И тут мы с ними не согласны.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» 27 ноября 2020 года

«Нефтехимик», конечно, ужасен, да только «Металлург» сейчас не шибко лучше: восемь поражений в десяти матчах, лишь в одном случае из десяти забили больше двух голов. Разумеется, шансы «лис» выше, но лезть в большие форы с учётом состояния фаворита не хочется. Возьмём индивидуальный верх гостей. «Волки» забивали как минимум два гола после ноябрьской паузы даже «Ак Барсу», ЦСКА, «Спартаку» и «Салавату Юлаеву».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Нефтехимика» за 1.82